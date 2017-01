Diretta/ Discesa femminile Cortina: Gut, Goggia, Stuhec. Streaming video e tv, risultato finale (Coppa del Mondo sci, oggi sabato 28 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SUPER-G FEMMINILE CORTINA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO FINALE (OGGI DOMENICA 29 GENNAIO 2017) GUT PRIMA, GOGGIA SECONDA - Il Super-G femminile di Cortina valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2016-2017 è stato vinto da Lara Gut. La svizzerra ha ottenuto il primo posto con un tempo di 1:37.08. In seconda posizione troviamo l'ottimo piazzamento di Sofia Goggia, distante appena 5 centesimi dalla Gut. Sul gradino più basso del podio troviamo la slovena Ilka Stuhec, in ripresa dopo un pessimo periodo di forma. La Stuhec è a 47 centesimi dalla vetta. Nella top 10 troviamo un doppio piazzamento italiano: Verena Stuffer, sesta, e Johanna Schnarf, settima, rispettivamente a 78 e 92 centesimi dal primo posto. Federica Brignone chiude dodicesima, mentre Elena Fanchini ed Elena Curtoni sedicesima e ventunesima. Francesca Marsaglia ha ottenuto invece la ventinovesima piazza.

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SUPER-G FEMMINILE CORTINA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 29 GENNAIO 2017) - Continuano a dividersi la testa la svizzera Laura Gut e l'italiana Laura Goggia al Super-G femminile a Cortina per la Coppa del Mondo di sci alpino 2016-2017. Ancora bene le altre azzurre che sono scese in pista con Verena Stuffer e Johanna Schnarf che rispettivamente si sono piazzate al momento in sesta e settima posizione. Le due sicuramente stanno interpretando la gara nel miglior modo possibile e hanno dato tutto di fronte anche ad atlete più blasonate. Scivola invece in quindicesima posizione Elena Fanchini mentre è ventiquattresima Francesca Marsaglia. La prossima ragazza a scendere è un'altra italiana e cioè Federica Brignone, staremo a vedere come se la caverà. Mancheranno poi la tedesca Kira Widle, la statunitense Lindsey Vonn e l'austriaca Ramona Siebenofer. La gara ci sta comunque regalando molte emozioni e anche alcuni interessanti colpi di scena. Non è detto che non ne arrivino altri da qui alla fine della discesa in corso.

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SUPER-G FEMMINILE CORTINA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 29 GENNAIO 2017) - E' iniziata la Coppa del Mondo di sci alpino con il Super-G femminile di Cortina. E' partita benissimo l'italiana Stefania Goggia che al momento guida la classifica con il tempo di 1.37.13 e distanziando di 0.42 la slovena Ilka Stuhec in seconda posizione. Completa il podio la tedesca Viktoria Rebensburg che è dietro dalla testa 0.53. Stanno andando bene anche le altre italiane che sono scese in pista fino a questo momento. Elena Fanchini è al momento ottava con una distanza di 1.42 dalla Goggia e Johanna Schnarf che invece è sesta. Sicurametne è una gara che ci deve regalare ancora molte emozioni e che vedrà altre splendide atlete scendere in pista per poter ottenere un risultato importante. La classifica infatti è in continuo divenire con la svizzera Lara Gut che ha fatto scivolare tutta la classifica proprio poco fa, portandosi alla prima posizione e relegando l'ottima Sofia Goggia in seconda. Staremo a vedere cosa accadrà da qui alla fine della gara in questione.

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SUPER-G FEMMINILE CORTINA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 29 GENNAIO 2017). IN PISTA – Mancano pochi minuti ormai alla partenza del super-G femminile di Cortina, attesa gara della Coppa del mondo di sci. Attesa innanzitutto perché questa sarà l’ultima gara veloce prima degli ormai imminenti Mondiali di febbraio a Sankt Moritz. Riflettori puntati sulla dominatrice della specialità Lara Gut, che punta a vincere ancora una volta in super-G perché la lotta per la conquista della Coppa generale si fa sempre più serrata. Vedremo poi che cosa farà la regina di Cortina, al secolo Lindsey Vonn, ma l’attesa è grande anche per le azzurre, con un podio a testa già ottenuto in stagione per Sofia Goggia ed Elena Curtoni ma anche tante altre sciatrici italiane in grado di fare bene, di conseguenza gli appassionati italiani avranno un motivo in più per seguire con grandissima attenzione che cosa succederà attorno a mezzogiorno sulla celebre pista Olimpia delle Tofane, non soltanto per la splendida cartolina delle Dolomiti. Adesso dunque la parola deve passare alla pista e al cronometro, perché il super-G di Cortina d’Ampezzo sta per cominciare!

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, DISCESA FEMMINILE CORTINA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 28 GENNAIO 2017). LA STORIA SULLA OLIMPIA DELLE TOFANE – Si avvicina la discesa femminile di Cortina e in attesa della partenza di questa gara di .Coppa del mondo di sci nella perla delle Dolomiti andiamo a rievolcare l’albo d’oro della discesa femminile sulla pista Olimpia delle Tofane. La storia comincia nel 1974 con la vittoria della leggendaria austriaca Annamarie Moser-Proell, che concesse il bis nel 1976 dopo una vittoria delal tedesca Evi Mittermaier. Poi bisognerà attendere il 1993 per ritrovare una discesa femminile a Cortina per la Coppa del Mondo: da allora però è diventata un appuntamento fisso con tre regine. La prima fu la nostra Isolde Kostner, che ha vinto in casa per quattro volte (1996, 1997, 1998 e 2001); poi ecco i cinque successi dell’austriaca Renate Goetschl (2002, 2003, 2005, 2006 e 2007), ma alla stessa quota di cinque vittorie è arrivata Lindsey Vonn, che a Cortina ha vinto in discesa nel 2008, 2010, 2013, 2015 e 2016. Per il resto ricordiamo chi ha vinto almeno due volte: la tedesca Katja Seizinger nel 1993 e 1994; l’americana Picabo Street nel 1995 e 1996; la francese Regine Cavagnoud nel 1999 e 2000; la tedesca Maria Riesch nel 2011 e nel 2014. Non possiamo però dimenticare gli ultimi due successi azzurri: nel 2012 ha trionfato Daniela Merighetti, nel 2015 ecco invece il successo di Elena Fanchini.

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, DISCESA FEMMINILE CORTINA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 28 GENNAIO 2017). LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA – In vista della discesa femminile di Cortina, diamo uno sguardo alla classifica della Coppa del Mondo di sci per quanto riguarda la specialità regina. Bisogna ricordare che finora sono state disputate cinque discese e che la dominatrice è stata la slovena Ilka Stuhec, che ha vinto le prime tre e ha raccolto un totale di 377 punti. Nelle gare di gennaio ha rallentato la propria marcia, ma conserva un buon margine di vantaggio sulla seconda, che è la svizzera Lara Gut con 260 punti, un bottino che deve ulteriormente incrementare oggi se vorrà mettere in difficoltà Mikaela Shiffrin per la Coppa del mondo generale. Ecco poi la nostra Sofia Goggia, che è terza con 220 punti, a conferma di una stagione davvero eccellente per la sciatrice bergamasca. Sottolineiamo poi con piacere il sesto posto dell’altra azzurra Johanna Schnarf con 147 punti, Elena Fanchini invece è decima con 111 punti mentre la sorella Nadia è diciannovesima a quota 91 ma purtroppo ha già finito la stagione a causa del grave infortunio subito domenica scorsa. Da notare che Lindsey Vonn è nona con 120 punti, ma la posizione ovviamente non rende giustizia al grande ritorno della campionessa americana, vincitrice sabato scorso. Diverse altre azzurre sono presenti nella classifica di discesa: Federica Brignone è ventinovesima con 36 punti, Nicol Delago è trentaduesima con 32 punti, Elena Curtoni è trentacinquesima con 28 punti, Verena Stuffer trentanovesima con 19 punti e Francesca Marsaglia quarantesima a quota 18 punti.

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, DISCESA FEMMINILE CORTINA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 28 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino è di scena a Cortina d'Ampezzo, sede della tappa italiana più tradizionale per il Circo Bianco in campo femminile, che ci propone una discesa libera che sarà seguita domani da un super-G per un weekend tutto all'insegna della velocità sulla storica pista Olimpia delle Tofane. Le specialiste della discesa scalpitano, anche perché siamo ormai all'ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Sankt Moritz, che naturalmente costituiscono l'appuntamento più importante della stagione. Eccovi dunque subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la discesa di Cortina.

La partenza della prima atleta che si presenterà al cancelletto è in programma per le ore 10.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire dal vivo la discesa di Cortina sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d'Ampezzo (www.fis-ski.com).

Settimana scorsa abbiamo assistito al ritorno di Lindsey Vonn alla vittoria, un messaggio chiarissimo della grande campionessa americana a tutte le rivali: in discesa ai Mondiali Lindsey vuole andare a caccia dell'oro anche se è rientrata alle competizioni solo a metà mese. Se però alla seconda discesa disputata è già tornata alla vittoria, è chiaro che bisogna considerarla fra le grandi favorite - ai Mondiali e pure oggi, considerando pure il feeling speciale che lega la Vonn alla pista di Cortina. Inutile dire che per tutte le altre sarà una rivale scomodissima, a partire da Lara Gut e dalla dominatrice delal prima parte della stagione, cioè la slovena Ilka Stuhec, che adesso devono tornare a fare i conti con la discesista forse più forte di tutti i tempi.

Anche la Nazionale italiana sta facendo molto bene, anche se purtroppo abbiamo perso per il resto della stagione la sfortunata Nadia Fanchini. Non mancano comunque le frecce al nostro arco, a partire dalla sorella Elena Fanchini (che a Cortina ha già vinto) a una Johanna Schnarf mai così continua ad alti livelli, senza dimenticare naturalmente Sofia Goggia che senza ombra di dubbio è la rivelazione della stagione in corso ed è pure terza nella classifica della Coppa di specialità anche grazie al buon quinto posto ottenuto sabato scorso a Garmisch, segno di una ottima costanza di rendimento anche in quella che non sarebbe la sua specialità preferita. Insomma, sarà una gara da vivere tutta di un fiato, anche grazie al fascino delle nostre splendide Dolomiti, scenario impareggiabile delle gare di Cortina.

