DIRETTA / Inter-Pescara info streaming video e tv: l'arbitro sarà Calvarese, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA INTER-PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 28 GENNAIO). L'ARBITRO - La partita di anticipo tra Inter e Pescara sarà diretta nella 22^ giornata dall’arbitro Gianpaolo Calvarese, assistito come da comunicato ufficiale da Carbone e Lo Cicero. In attesa del fischio d’inizio al Meazza andiamo a conoscere meglio il direttore di gara designato per questo match: nella professione al 1993,l’arbitro della circoscrizione di Teramo ha debuttato la massimo livello nel 2009, collezionando nei campionati italiani ben 202 presenze. Per quanto riguarda il bilancio per squadra notiamo che Calvarese ha avuto modo di dirigere la formazione nerazzurra in 9 occasioni, delle quali 5 vincenti per l’Inter, per un totale di 14 gialli assegnati, e un solo calcio di rigore concesso a loro favore. Per contro il suo bilancio personale con il Pescara ci riporta zero trascorsi: la sfida di questa sera al Meazza rappresenta dunque un unicum per Calvarese e delfini. Nella stagione calcistica in corso, il direttore di gara marchigiano ha diretto 10 incontri di Serie A, avendo modo di incontrare l’Inter nella 12^ giornata di campionato nello scontro con il Crotone, vinto dai nerazzurri per 3 a 0 e dove ha messo a segno tre cartellini gialli e concesso un calcio di rigore proprio a favore dell’Inter, finalizzato poi al’89 da Mauro Icardi.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2016-2017 (22^ GIORNATA)



DIRETTA INTER-PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 28 GENNAIO) - Inter-Pescara, diretta dall'arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, si gioca sabato 28 gennaio 2017 alle ore 20.45 e sarà il secondo anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. Sulla carta si tratta di una grande occasione per i nerazzurri allenati da Stefano Pioli, reduci da sei vittorie consecutive e ormai rilanciatisi ufficialmente nella corsa all'Europa. A un punto dalla Lazio quarta e a cinque lunghezze dal Napoli terzo, che occupa l'ultima posizione valida per la Champions League, gli interisti hanno ritrovato quell'equilibrio mancato per tutta la prima parte della stagione, burrascosa dopo l'addio di Roberto Mancini e l'arrivo di Frank De Boer, mai davvero integratosi nei meccanismi del calcio italiano.

L'occasione si presenta per il fatto che il Pescara arriva a San Siro in piena crisi, reduce da una serie negativa ormai lunghissima, con soli tre punti ottenuti nelle ultime quattordici partite di campionato. Gli abruzzesi sono peraltro l'unica squadra della Serie A a non aver ancora vinto una partita sul campo: gli unici tre punti per i biancazzurri di Massimo Oddo sono arrivati a tavolino, alla seconda giornata di campionato con lo zero a tre comminato contro il Sassuolo. La salvezza sembra dunque, praticamente con mezzo campionato ancora da giocare, già un'impresa difficilissima per gli abruzzesi, che potranno però scendere in campo con meno pressione di un'Inter quasi obbligata a vincere, per tenere vivo il sogno di rientrare in Europa nella prossima stagione dalla porta principale.

Travolgente è il cammino dei nerazzurri sotto la gestione Pioli. Dopo il ko di Napoli del 2 novembre scorso l'Inter ha messo infatti in fila sei vittorie consecutive, ottenute contro Genoa, Sassuolo, Lazio, Udinese, Chievo e Palermo. Una fase del calendario non impossibile che ha permesso a Icardi e compagni di risalire la china con determinazione, ed ottenere il settimo sigillo consecutivo sarebbe importantissimo in vista della successiva, delicatissima trasferta allo Juventus Stadium. Il Pescara ha invece perso quattro delle ultime cinque sfide disputate in Serie A, ottenendo solo un punto in extremis nello scontro diretto tra formazioni impelagate nella lotta per non retrocedere contro il Palermo. Dopo aver rinviato a causa della neve il primo match del 2017 contro la Fiorentina, gli abruzzesi sono caduti a Napoli e sono stati travolti la settimana scorsa tra le mura amiche dello stadio Adriatico dal Sassuolo: ko pesante con la salvezza ora lontana ben dodici punti per la squadra allenata da Oddo.

L'ultimo precedente a San Siro tra le due squadre risale al 12 gennaio del 2013, quando l'Inter si impose con un secco due a zero con i gol di Palacio e Guarin. Anche all'andata hanno prevalso i nerazzurri rimontando con una doppietta di Icardi l'iniziale vantaggio pescarese siglato da Behebeck. Nella sua storia il Pescara è riuscito a battere solamente per una volta l'Inter a domicilio. Il precedente risale al 13 settembre 1987, quando gli abruzzesi guidati da Giovanni Galeone riuscirono a stupire espugnando il Meazza grazie ad una rete di Romano Galvani e ad un calcio di rigore trasformato da Blaz Sliskovic: zero a due il risultato finale.

La netta tendenza di risultati delle due squadre porta i bookmaker a considerare nettamente favorita la formazione di Stefano Pioli, con quota di 1.22 fissata da Betfair per l'affermazione interna, mentre Bwin moltiplica per 7.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e William Hill offre invece a una quota di 15.00 la possibilità che il Pescara torni a fare bottino pieno a San Siro dopo quasi trent'anni.

Inter-Pescara, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida trasmessa in diretta tv per entrambe le piattaforme pay dedicate al calcio. Gli abbonati Mediaset Premium potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD, gli abbonati Sky sui canali 201, 206 e 251 del satellite (Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD). Ci sarà anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito play.mediasetpremium.it per la prima piattaforma e sul sito skygo.sky.it per la seconda.

