Diretta/ Montichiari-Busto Arsizio: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport, volley femminile 14^ giornata Serie A1, oggi)

DIRETTA METALLEGHE MONTICHIARI-UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV,ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY FEMMINILE 14^ GIORNATA SERIE A1,OGGI 28 GENNAIO 2017) – Montichiari-Busto Arsizio, è la partita di volley femminile in programma per oggi 28 gennaio 2017 alle ore 21.00 presso il Pala Jimmi George, valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A1. Le farfalle arrivano al questo incontro però dalla qualificazione agli ottavi di Cev Cup arrivata però con la pesante sconfitta al tie break contro il Plovidiv:per fortuna per le ragazze di Mencarelli ha valso alla fine il numero di set, al fine di ottenere il faticoso passaggio del turno.

Se diamo un occhio alla classifica del campionato di A1 l’esito del match di questa sera già annunciato, ma è presto cantare vittoria per i tifosi delle farfalle: Montichiari sta cerando di invertire una tendenza davvero negativa e dunque non sarà di certo facile per Busto, malconcia dall’avventura europea giocare questa partita in casa delle bresciane. A Mencarelli e ragazze servirà mentalità vincente e voglia di portare a casa il risultato, per poter cancellare una prestazione sicuramente da dimenticare come quella giocata contro le bolzanine.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI MONTICHIARI-BUSTO ARSIZIO (da raiplay.it)

Mauro Mencarelli sembra avere la squadra già pronta. Noemi Signorile andrà in cabina di regia, con Caterina Cialfi che potrebbe entrare a gara in corsa. Il libero sarà Ilaria Spirito, mentre il ruolo di opposto verrà occupato molto probabilmente da Valentina Diouf: confermate Giulia Pisani e Beatrice Berti al centro, per cercare di arginare l'attacco delle padrone di casa. Valentina Fiorin, la Martinez e Serena Martinez andranno in attacco. Anche Leonardo Barbieri per la sua Montichiari sembra avere la squadra già pronta per la sfida contro Busto. Ludovica Dalia andrà in cabina di regia, con Jennifer Boldini pronta a subentrare durante il match. Al centro si giocano due maglie da titolari Simona Gioli, Zuzanna Efimienko e Giuditta Lualdi: le tre potrebbero subire una rotazione per rifiatare in vista dei prossimi match. Jole Ruzzini sarà il libero titolare, con Letizia Aquilino pronta ad entrare in campo. Bianka Busa, Sanja Malagurski e Jelena Nikolic saranno le attaccanti in questo match.

Quella tra Montichiari e Busto Arsizio sarà una sfida comunque combattuta sin dai primi palloni: la Unet cercherà di rompere gli indugi forzando sin da subito il servizio, per mettere in difficoltà il fondamentale della difesa avversario colpendo con estremavelocità. In questo modo si riesce ad essere più precisi e si riesce così ad organizzare un ottimo contrattacco. Battute forzate e servizi diretti per mettere in difficoltà la ricezione, organizzando un bel muro alto e composto. La strategia di Busto potrebbe essere proprio questa, ma attenzione alla risposta di Montichiari: le padrone di casa potrebbero organizzare una difesa sicuramente più compatta e più attenta. Anche le seconde palle saranno sicuramente fondamentali: in caso di free ball o di palloni rigiocati male, arriveranno le occasioni chiave di questa sfida. Difesa compatta e attenzione sulle rigiocate, soprattutto in una gara come questa che potrebbe essere comunque una sfida tirata.

Ricordiamo infine che il match di volley femminile tra Montichiari e Busto Arsizio, valida per la 14^ giornata di campionato, sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale appuntamento spazio sul palinsesto del proprio canale tematico Raisport, liberamente disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sara quindi confermata anche la diretta streaming video della partita, disponibile tramite il servizio gratuito raiplay.it, disponibile al sito www.rai.tv.

