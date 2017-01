Diretta/ Trento-Modena: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport, semifinale Coppa Italia 2017, volley maschile, oggi)

DIRETTA DIATEC TRENTINO-AZIMUT MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, SEMIFINALE COPPA ITALIA 2017, OGGI 28 GENNAIO)- Trento-Modena, è la partita di volley maschile in programma per oggi 28 gennaio alle ore 18.00 presso il Unipol Arena di Casalecchio, quale seconda semifinale della Coppa Italia 2017. Quella di questa sera si annuncia come la partita tra le più attese di tutta la stagione pallavolistica visto che si troveranno di fronte gli emiliani, detentori del trofeo ormai da un biennio, e i biancorossi, dal palmares e dal blasone ineguagliabile. La Diatec Trentino rappresenta ormai da anni una delle grandi realtà del nostro volley, vantando nel suo carniere quattro titoli italiani, tre Champions League, quattro mondiali per club e altri successi assortiti.

Guidato da Angelo Lorenzetti, il roster presenta anche quest'anno una serie di atleti di grande spessore internazionale, a partire dal giovanissimo regista Simone Giannelli, alzatore anche della nazionale italiana medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi disputate a Rio de Janeiro. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI TRENTO-MODENA (da raisport)

Trento offre solo giocatori notissimi al pubblico per valore tecnico e prestazioni, come Filippo Lanza, oltre il centrale della nazionale argentina Sebastian Solè, il potente opposto sloveno Tine Urnaut, e del pari ruolo Jan Stokr. Una grande profondità della rosa dunque che sta permettendo anche quest'anno alla formazione di Lorenzetti di coltivare grandi ambizioni, sia in campo nazionale che internazionale. La Coppa Italia sarà quindi il primo obiettivo da perseguire, anche se il compito di Giannelli e compagni non si preannuncia facile. Di fronte avranno infatti i campioni d'Italia dell'Azimut Modena, in cerca di una probante conferma in una competizione che li vede storicamente in lizza, tanto da averne conquistate dodici edizioni.

Un bottino che va ad aggiungersi ad altrettanti titoli nazionali, a quattro Champions League e a molti altri successi che ne fanno la squadra più titolata d'Italia. L'organico a disposizione di Roberto Piazza consente anche in questa stagione agli emiliani di coltivare sogni di gloria su tutti i fronti. Il maggior punto di forza del team Modena è il potente schiacciatore serbo Nemanja Petric, spesso devastante nelle sue scorribande offensive, ma accanto a lui vanno ricordati atleti come l'opposto Earvin Ngapeth, la batteria di centrali formata da Matteo Piano, dallo statunitense Maxwell Holt e dal francese Kevin Le Roux, e l'altro schiacciatore Luca Vettori. Tutti atleti che sono punti di forza delle rispettive nazionali e che consentono a Piazza di poter alternare le soluzioni a disposizione dell'alzatore Santiago Orduna.

La gara tra le due squadre si presenta sul filo del massimo equilibrio e potrebbe dunque essere risolto da una grande serata di una delle tante star presenti sul parquet del palasport bolognese. Su entrambi i fronti dovrà essere curato al massimo ogni particolare, a partire dalla ricezione, in modo da consegnare palloni puliti ai due registi. Le chiavi del match potrebbero essere Urnaut da una parte e Petric dall'altra, proprio per la grande potenza che potrebbe mettere in forte difficoltà il muro avversario. Ognuno dei giocatori in campo è comunque in grado di portare un mattone fondamentale all'affermazione della propria squadra.

Il grande equilibrio del match è segnalato anche dalle quote di Eurobet, che quota a 1,65 la vittoria di Modena, contro il 2,15 che andrebbe invece a premiare l'affermazione della Diatec Trentino. Ricordiamo che la semifinale di Coppa Italia tra Trento e Modena sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato spazio a tale evento nel palinsesto del proprio canale tematico Raisport, liberamente disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Per la gioia degli appassionati sarà altresì confermata anche la diretta video streaming della partita di volley maschile, tramite il servizio raiplay.it, disponibile sul sito www.rai.tv.

