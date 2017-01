Fiorentina-Genoa/ Probabili formazioni: Tomovic sostituisce Rodriguez. Orario, diretta tv, le ultime notizie live (22^ giornata, Serie A 2016-2017)

FIORENTINA-GENOA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE: I BALLOTTAGGI - La Fiorentina ospiterà il Genoa all'Artemio Franchi per la ventiduesima giornata di Serie A, vediamo i ballottaggi. Partiamo da Paulo Sousa, che in difesa dovrebbe schierare Tomovic visto che Rodriguez è infortunato: ballottaggio con Salcedo che si gioca un posto da titolare anche con Sanchez. Ballottaggio tra Chiesa e Tello ma la giovane rivelazione della Serie A dovrebbe partire dal 1', favorito da mister Sousa viste le sue ultime prestazioni. A centrocampo dovrebbe esserci Vecino, con Ilicic che si gioca una maglia da titolare che agirebbe sulla trequarti. Passiamo al Genoa, mister Juric dovrebbe lanciare dal 1' il neo acquisto Hiljemark in ballottaggio con Ntcham visto che c'è una grande emergenza nella mediana rossoblù. Viste le ultime voci di calciomercato rischia il posto Ocampos dal 1' all'Artemio Franchi, al suo posto mister Juric potrebbe decidere di dare una chance a Ninkovic in attacco.

FIORENTINA-GENOA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE: GLI ASSENTI - Fiorentina e Genoa si confrontano al Franchi per il ventiduesimo turno del campionato di Serie A Tim 2016-2017. Andiamo subito a leggere chi non farà parte del match e che quindi non potrà influenzare in alcun modo l'esito finale della partita. Per quanto riguarda la formazione viola, mister Sousa può tutto sommato ritenersi soddisfatto. All'appello mancano soltanto due giocatori, vale a dire Dragowski e Rodriguez fermi in infermeria per la sfida con i rossoblu. I veri problemi li ha il mister dei liguri, Ivan Juric, che deve rinunciare a Mattia Perin, Cataldi, Biraschi, Miguel Veloso e Luca Rigoni. L'allenatore genoano si aspetta dei rinforzi dal calciomercato per sopperire alle assenze dei tanti titolari indisponibili. Ci aspettiamo una sfida difficile per il Genoa, contro una Fiorentina che ha ritrovato grande smalto e vorrà certamente vendicare la sconfitta subita al Luigi Ferraris.

FIORENTINA-GENOA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Fiorentina-Genoa, una delle partite più interessanti nella ventiduesima giornata di Serie A 2016-2017, si gioca alle ore 15 di domenica 29 gennaio; la partita di andata, vinta dal Grifone per 1-0, si era disputata in due tronconi a mesi di distanza, vista l’interruzione per un violento nubifragio a settembre. Oggi la Fiorentina ha ripreso la sua corsa e punta realisticamente le posizioni europee, anche se deve recuperare terreno; il Genoa è invece entrato in una spirale di cattivi risultati e si sta pericolosamente avvicinando alla zona calda, pur se il margine sulla terzultima è ampio. Aspettando il calcio d’inizio allo stadio Franchi, andiamo a guardare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Dopo aver perso in Coppa Italia, la Fiorentina torna a giocare con la difesa a tre ma dovrà fare ancora a meno di Gonzalo Rodriguez; è ballottaggio tra Salcedo e Tomovic per affiancare Carlos Sanchez (ancora da difensore) e Astori che sono certi di giocare nella linea arretrata. Per il resto Paulo Sousa dovrebbe confermare le ultime scelte: dunque Borja Valero giocherà come trequartista al fianco di Bernardeschi, sulle corsie invece si va verso la titolarità di Federico Chiesa e Cristian Tello anche se ovviamente Maxi Olivera ha speranze di iniziare la partita sulla corsia sinistra. Al centro dello schieramento Badelj e Matias Vecino sembrano essere i favoriti; qualche flebile possibilità di vedere Borja Valero da mediano, nel caso ovviamente Ilicic andrebbe a giocare come trequartista. Davanti a tutti ci sarà Kalinic: per il bomber croato 9 gol in questo campionato e ormai sono respinte le offerte in arrivo dalla Cina.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Conferma di 3-4-3 per Ivan Juric, che dovrà fare a meno di Cataldi squalificato: in mezzo al campo potrebbe allora arrivare l’esordio per Leonardo Morosini, arrivato a gennaio dal Brescia. O lui, oppure Hiljemark: lo svedese è l’ultimo acquisto, non aveva più spazio a Palermo e proverà a rimettersi in discussione a Marassi. Dovrebbe però partire dalla panchina; sarà ancora Cofie a giocare come mediano davanti alla difesa, e a proposito della linea arretrata c’è un possibile cambio in vista con Orban che potrebbe giocare titolare al posto di Izzo, con lo spostamento di Munoz sul centrodestra e Burdisso che come sempre comanderà il reparto a protezione di Lamanna. Sulle corsie laterali sicuro del posto Diego Laxalt, Edenilson al momento sembra in vantaggio su Lazovic come del resto si è visto nelle ultime uscite; insieme a Ninkovic e Ocampos, favoriti per giocare sulle fasce nel tridente, Giovanni Simeone deve lottare con Pinilla per la maglia da titolare. E’ in vantaggio, ma Juric vaglia la soluzione con il cileno subito in campo.

FIORENTINA-GENOA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Fiorentina-Genoa, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sul canale Sky Calcio 4, e sulla pay tv del digitale terrestre, sul canale Premium Calcio 2.