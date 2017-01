FOGGIA-FRANCAVILLA / Info streaming video diretta Sportube: testa a testa precedenti, probabili formazioni, quote, risultato live (oggi Lega Pro)

DIRETTA FOGGIA-FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Big match di giornata in Lega Pro girone C, in quanto in Foggia-Virtus Francavilla scenderanno in campo terza e quinta in classifica, anche se va detto che sono separate da ben otto punti a favore dei padroni di di casa, che fanno parte del quartetto di testa. Derby pugliese che però non è certo frequente quello fra Foggia e Francavilla, visto che si conta un solo precedente recente tra queste due formazioni: all'andata un gol di Sarno regalò i tre punti ai rossoneri per 0-1 sul campo della Virtus il 15 settembre scorso. Ad un girone di distanza da quel match di inizio torneo, ecco che i ‘satanelli’ vogliono continuare a guardare al primo posto di un girone letteralmente infuocato, distante solo due punti. Probabile anche l'esordio del nuovo acquisto Figliomeni, difensore arrivato dal Latina in settimana. Virtus Francavilla che non vorrà però concedere il palcoscenico al Foggia per inseguire il miglior piazzamento possibile in ottica play-off: dunque si prospetta una gara ricca di emozioni.

DIRETTA FOGGIA-FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Foggia-Virtus Francavilla, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 20.30, diretta dall'arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, sarà il posticipo serale di un sabato ricco di appuntamenti nella quarta giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Un derby pugliese ricchissimo di spunti, visto che i Satanelli padroni di casa proseguono la loro rincorsa verso la vetta lontana solamente due punti. Ma di fronte si troveranno l'incredibile matricola che si è dimostrata la squadra migliore del campionato appena dietro il quartetto di testa.

La Virtus Francavilla infatti continua a crescere e dopo un girone d'andata strabiliante ha iniziato anche il 2017 nel migliore dei modi, battendo in casa con un netto tre a uno il Messina ed isolandosi in quinta posizione, staccando di tre lunghezze il Cosenza battuto in casa dalla capolista Matera.

Il Foggia invece si è fatto prendere in contropiede dalla Vibonese portatasi in vantaggio nelle battute iniziali dell'ultimo match, ma ha fatto poi decisamente valere il proprio tasso tecnico superiore, andando a segnare tre volte e prendendosi tre punti fondamentali, che hanno permesso alla squadra di Stroppa di mantenere il passo di Matera e Lecce e di agganciare in classifica la Juve Stabia, fermata sul pari casalingo dal Monopoli. Il Francavilla in casa è uno schiacciasassi avendo vinto gli ultimi cinque incontri interni di campionato, ma in trasferta non vince dal match di Taranto del 14 novembre scorso e il Foggia proverà ad approfittare di questa diversità di rendimento.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Zaccheria di Foggia: padroni di casa schierati con Guarna in porta, Loiacono sull'out difensivo di destra e Rubin sull'out difensivo di sinistra, mentre Coletti e Martinelli andranno a formare la coppia di difensori centrali. Vacca, Agazzi e lo spagnolo Riverola saranno i titolari a centrocampo, in attacco nel tridente ci sarà invece spazio per l'attaccante iberico Miguel Angel assieme a Chiricò e Mazzeo, questi ultimi entrambi a segno nella trasferta di Vibo Valentia.

La Virtus Francavilla risponderà con Albertazzi in porta e una difesa a tre con titolari Idda, Abruzzese e il portoghese Vasco Faisca. Zona centrale di centrocampo col brasiliano Finazzi, il romeno Galdean e Biason, mentre la fascia destra sarà presidiata da Triarico e la fascia sinistra da Pastore, esterni entrambi a segno nell'ultimo match casalingo contro il Messina. Il francese Nzola farà invece coppia con Alessandro sul fronte offensivo.

4-3-3 per il Foggia di Giovanni Stroppa, 3-5-2 per la Virtus Francavilla di Antonio Calabro: non cambieranno i moduli di riferimento delle due squadre in un quadro molto chiaro. I rossoneri sognano infatti quel salto in Serie B sfuggito d'un soffio nel giugno scorso, mentre il Francavilla, da matricola del campionato, si sarebbe accontentato di una tranquilla salvezza che potrebbe trasformarsi invece in un balzo verso i play off potenzialmente capace di regalare grandi soddisfazioni, visto che la squadra si è dimostrata finora competitiva contro chiunque.

I bookmaker, nonostante il grande momento degli ospiti, credono nella qualità e nella maggiore esperienza del Foggia, la cui vittoria viene quotata 1.80 da Bet365 contro la quota di 4.40 offerta da Paddy Power per il successo esterno. Betclic fissa invece a 3.40 la quota dell'eventuale pareggio. Foggia-Virtus Francavilla, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 20.30, sarà un match visibile in diretta streaming video, ma solo da coloro che avranno effettuato un abbonamento al sito sportube.tv per vedere le partite di Lega Pro sul web.

