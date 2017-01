Inter Pescara/ Diretta Streaming video e tv: risultato live 1-0, la sblocca D'Ambrosio!

DIRETTA INTER-PESCARA STREAMING VIDEO E TV: RISULTATO LIVE 1-0, SBLOCCA D'AMBROSIO - Inter Pescara è la classica partita dal risultato finale scontato. Che illusione per il Pescara: segna un gol ma in fuorigioco e nell'azione successiva come una beffa mortale subisce il gol di D'Ambrosio al minuto 24. E ora sarà una festa del gol. L'Inter sta facendo la partita in modo disinvolto senza troppe apprensioni sfruttando la buona vena di un Candreva in splendida forma che sta facendo quel che vuole sulla fascia destra. Il Pescara stasera è poco compatto, squadra allungata che ha provato due folate in attacco senza però sortire alcun effetto, esponendosi al contropiede dell'Inter. La difesa è in costante apprensione su ogni tentativo di sortita dell'Inter. Del resto non sono queste le partite che il pescara deve vincere per ribaltare una situazione di classifica ormai compromessa. Per l'Inter la differenza col girone di andata è vincere queste partite facili.

DIRETTA INTER-PESCARA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La partita tra Inter e Pescara può essere seguita in diretta streaming video su Sky Go, un'applicazione che vi permette di assistere al secondo anticipo della ventiduesima giornata di Serie A attraverso PC, smartphone e tablet. La telecronaca sarà curata da Fabio Caressa, il quale sarà affiancato da Beppe Bergomi, che si occuperà invece del commento tecnico. Da bordo campo interverranno, invece, Andrea Paventi e Massimiliano Nebuloni in collegamento per interpellare ai loro microfoni i protagonisti nel pre e post partita. Su quali canali di Sky, però, sarà possibile seguire Inter-Pescara? L'anticipo sarà visibile su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Sky Sport 1, entrambi disponibili anche nella versione ad alta definizione.

Inter-Pescara sarà visibile anche su Premium Play, l'applicazione con cui Mediaset Premium sfida Sky Go. La partita, dunque, non è visibile in diretta tv solo per coloro che sono abbonati alla pay tv satellitare, ma è disponibile anche per chi è sotto contratto con la pay tv del digitale terrestre. E allora non ci resta che scoprire l'offerta di Mediaset Premium per la sfida tra Inter e Pescara: potrà essere seguita su Premium Sport, anche nella versione ad alta definizione. Della telecronaca si occuperà Sandro Piccinini con il commento tecnico di Aldo Serena, mentre da bordo campo Alessio Conti e Marco Barzaghi si collegheranno per gli interventi nel pre e post partita, oltre che per gli aggiornamenti a partita in corso. Disponibile anche la telecronaca tifoso con Christian Recalcati.

L'Inter è alla ricerca della settima vittoria consecutiva: è evidente la svolta impressa da Stefano Pioli alla squadra nerazzurra dopo il suo arrivo. L'Inter ha ritrovato grinta e ambizioni, quindi il sogno di tornare in Champions League. Ben diverso l'obiettivo del Pescara, fanalino di coda con soli 9 punti. Il distacco dalla terzultima è di 12 punti, quindi le speranze di salvezza sono poche per la squadra abruzzese, che sembra ormai condannata alla retrocessione. L'Inter, però, non deve sottovalutare l'impegno contro il Pescara, se vuole scongiurare una brutta figura a San Siro.

