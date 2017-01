INTER-PESCARA / Probabili formazioni: ecco i nomi da tenere d'occhio. Quote, le ultime novità live (Serie A 22^ giornata, oggi 28 gennaio 2017)

INTER-PESCARA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE: I MIGLIORI - Nell’Inter nell’ultimo periodo con l’avvento sulla panchina di mister Pioli, diversi giocatori sembrano essere trasformati dando un importante apporto alla causa. Tra i difensori si sta mettendo in luce Danilo D’ambrosio sempre più titolare e padrone della corsia laterale. Spinge tanto riuscendo anche a garantire la necessaria copertura. Molto bene sta facendo anche Ivan Perisic che è notevolmente migliorato anche nella fase di non possesso. Il croato è tra i migliori esterni offensivi della Serie A grazie ai suoi 7 gol e 143 attacchi complessivi portati. Tra i migliori in casa Inter non poteva mancare Maurito Icardi autore di una stagione da incorniciare con ben 15 gol realizzati e la capacità di essere formidabile finalizzatore. Decisamente meno buone le prestazioni dei giocatori del Pescara. Tuttavia ci sono alcuni elementi che stanno comunque facendo bene come nel caso del difensore argentino peraltro ex della gara ed autore anche di 2 segnature. Benino sta facendo anche il centrocampista Memushaj che ha raccolto 19 presenze durante le quali ha creato 16 occasioni da gol. Infine, va sicuramente citato tra i migliori della squadra abruzzese Gianluca Caprari, trequartista offensivo che nonostante tutto ha segnato 4 reti e tirato in porta ben 51 volte.

INTER-PESCARA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE: I BALLOTTAGGI - Quali saranno i dubbi di formazione di Stefano Pioli e Massimo Oddo per l'anticipo tra Inter e Pescara? Vediamo insieme i ballottaggi! Partiamo dai nerazzurri: Murillo ha avuto la febbre in questi ultimi giorni, se non dovesse farcela pronto Medel in difesa che si giocherà un posto anche con Miranda, diffidato (in caso di ulteriore ammonizione salterebbe la Juventus). Ansaldi è squalificato, Santon e Nagatomo si giocano il posto sulla fascia, mentre sulla trequarti potrebbe essere schierato Joao Mario in chiaro vantaggio su Banega e Kondogbia per la sfida contro il Pescara. Passiamo agli abruzzesi: primo dubbio in porta per Oddo che dovrebbe preferire Bizzarri a Fiorillo, mentre Muntari è convocato e si gioca il primo posto da titolare insieme a Bruno. Benali non sta benissimo fisicamente, per questo motivo potrebbe essere in ballottaggio con Pepe mentre Bahebeck dovrebbe essere schierato unica punta vista la squalifica di Caprari (in ballottaggio con Cerri).

INTER-PESCARA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE: I PROTAGONISTI - Scegliamo due protagonisti a sorpresa nelle probabili formazioni di Inter-Pescara, cioè Davide Santon e Cristiano Biraghi. Tra i nerazzurri citiamo Santon perché dovrebbe tornare titolare dopo diverso tempo, favorito dalla squalifica di Ansaldi che dunque dovrebbe permettere all’ex bambino prodigio dei tempi di José Mourinho di assaggiare il campo fin dal primo minuto, anche se la seconda esperienza nerazzurra di Santon non si può certo dire che sia particolarmente felice visto lo scarso impiego. A questo punto, stuzzicati dalla presenza di Santon, nel Pescara è quasi inevitabile citare Biraghi: nato a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, il giocatore degli abruzzesi ha militato a lungo nelle giovanili dell’Inter, con la quale ha anche esordito in prima squadra, raccogliendo due presenze curiosamente entrambe in Champions League. Nel 2011 ha cominciato una serie di prestiti, ma quest’anno il Pescara lo ha acquistato a titolo definitivo: ufficialmente non ci sono più legami, ma naturalmente giocare a San Siro sarà un’emozione speciale per Biraghi.

INTER-PESCARA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Inter-Pescara è il posticipo del sabato sera per la ventiduesima giornata di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 20:45 del 28 gennaio. Inter sempre alla ricerca di punti utili per arrivare a centrare il terzo posto che significherebbe qualificazione alla Champions League; Pescara in crisi profonda, ma in continuità con il progetto Oddo e a caccia della prima vittoria sul campo in questa stagione, con il rischio dunque di un pesante record negativo. Aspettando il calcio d’inizio allo stadio Giuseppe Meazza, possiamo andare a vedere nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Inter-Pescara.

INTER-PESCARA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Inter-Pescara, partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Inter) vale 1,20; il segno X (pareggio) vale 7,00 mentre il segno 2 (vittoria Pescara) porta in dote 14,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Ansaldi è squalificato: bisogna dunque sostituire il terzino sinistro e nel ballottaggio tra Santon e Nagatomo potrebbe essere il giapponese a spuntarla. Più difficile stabilire quale sarà il gicoatore che opererà sulla trequarti: al consueto dualismo tra Joao Mario e Ever Banega si è aggiunto anche Brozovic, che può operare in quella zona di campo e che in mediana è stato chiuso dall’arrivo di Gagliardini, subito titolare e con ottimo rendimento. Kondogbia dovrebbe agire al fianco dell’ex Atalanta; il resto della formazione sembra essere fatto, perchè Medel dovrebbe partire dalla panchina lasciando quindi spazio alla coppia Murlllo-Miranda a protezione di Handanovic, e perchè in questo momento D’Ambrosio non ha rivali sulla corsia destra. Nel reparto offensivo vedremo ancora Candreva e Perisic operare sugli esterni; come detto punto di domanda sul trequartista ma Joao Mario, anche in virtù del gol decisivo segnato a Palermo, sembra essere in vantaggio. Mauro Icardi, capocannoniere del campionato, sarà ovviamente e senza discussione alcuna la prima punta nella formazione anti-Pescara.

Resta qualche problema per Massimo Oddo che deve fare i conti con gli infortunati, soprattutto in difesa: Cesare Bovo, arrivato sul calciomercato invernale, non si è ancora visto e oggi dovrebbero esserci Fornasier e Coda a fare compagnia a Stendardo, altro nuovo acquisto che dovrebbe comandare il reparto arretrato davanti a Bizzarri. Il centrocampo verrà dunque schierato a cinque: sugli esterni di fatto non ci sono alternative a Crescenzi (destra) e Biraghi (sinistra), in mezzo invece Bryan Cristante si gioca una maglia con Alessandro Bruno ma è il più esperto giocatore che in questo momento parte in vantaggio. Le mezzali dovrebbero essere Verre e Ledian Memushaj; coperta corta anche in questo settore del campo, timida possibilità di vedere Benali da interno qualora Oddo volesse proporre una squadra con un assetto più offensivo. Davanti è tornato Bahebeck (già in gol), ma in compenso è squalificato Caprari: al fianco del francese dovrebbe giocare il giovane Cerri, arrivato pochi giorni fa dalla Spal e pronto a prendere il posto dell'infortunato Gilardino, altra tegola su una squadra alla quale in questo momento gira davvero tutto storto.