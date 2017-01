Juventus/ Calciomercato News, con Thiago Silva la Juve prova ad alzare l'asticella ma...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CONCORRENZA PER QUAISON. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Sembra che la Juventus voglia attuare la strategia della linea verde gestita nelle recenti sesisoni di calciomercato. Dopo aver già acquistato Riccardo Orsolini dall'Ascoli per lasciarlo in Serie B fino al termine della stagione, i bianconeri potrebbero mettere le mani su un altro giovane prospetto. Si tratta del ventitreenne svedese Robin Quaison, pronto a lasciare il Palermo. Stando alle indiscrezioni, la Juventus avrebbe già incontrato l'entourage del giocatore per verificarne la disponibilità per lasciare i rosanero ed è probabile che se la Juventus deciderà di fare sul serio, girerà poi Quaison in prestito altrove fino a giugno. Tuttavia, sulle tracce di Quaison si segnala pure la presenza delle due genovesi di Sampdoria e Genoa, pronte a puntare sullo svedese se i bianconeri dovessero tirarsi indietro.

THIAGO SILVA NON SI MUOVE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Al fine di confermarsi ad alti livelli sia in Italia che in Europa, la Juventus è perennemente attiva sul calciomercato e non mancano mai i grandi nomi sul taccuino di Marotta e Paratici. Nel recente passato si era infatti parlato di un possibile interesse bianconero nei confronti dell'ex milanista Thiago Silva, ora capitano del Paris Saint-Germain, oltre che di un ritorno in rossonero. Tuttavia, il recente rinnovo del contratto coi parigini ha spento le speranze delle pretendenti e lo stesso Thiago Silva ha spiegato a BeIn Sports: "Sono molto felice a Parigi, è la migliore squadra con cui abbia mai giocato e ne sono anche il capitano, è tutto fantastico. Vorrei rimanere qui più a lungo possibile, anche più rispetto alla scadenza del mio contratto, non ho intenzione di smettere di giocare nel 2020."

