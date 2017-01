LAZIO-CHIEVO / Info streaming video e diretta tv: l'arbitro sarà Fabbri, probabili formazioni quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017)

DIRETTA LAZIO-CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 22^ GIORNATA). I BOMBER - In Lazio-Chievo mancherà uno dei principali bomber del nostro campionato: Ciro Immobile, 11 gol in questa stagione e già 43 in Serie A nella sua carriera, è squalificato e dunque non potrà confrontarsi con Sergio Pellissier, che ha timbrato 5 volte il cartellino e, a 37 anni, rimane il bomber più prolifico della sua squadra. Il valdostano ha raggiunto quest’anno il traguardo dei 100 gol in Serie A (è a quota 103) tutti realizzati con la maglia del Chievo; in assenza di Immobile la Lazio dovrà chiedere qualcosa in più a Filip Djordjevic, che aveva impressionato nella prima parte del 2014-2015: 8 gol in un campionato nel quale dovette stare ai box per tre mesi a causa di un grave infortunio. Da allora non è più tornato su quei livelli: 3 reti nella passata stagione, quest’anno Djordjevic ha giocato appena 271 minuti senza mai segnare (mentre ha fatto un gol nell’unica apparizione in Coppa Italia). Alla Lazio mancherà oggi anche il secondo bomber di stagione: Keita Balde Diao, 5 gol in campionato, è impegnato in Coppa d’Africa dove il Senegal ha raggiunto i quarti di finale. Dunque, il principale cannoniere a disposizione di Simone Inzaghi sarà Sergej Milinkovic-Savic, autore di 4 reti in questo campionato (quasi tutte decisive).

L'ARBITRO - Lazio-Chievo, primo anticipo della 22^ giornata di A, sarà diretta dall'arbitro Michael Fabbri, accompagnato dai due assistenti Ranghetti e De Meo: il direttore di gara ravennate, che ha debuttato nella massima serie solo nel 2013 quello di questa sera all'olimpico sarà la 150 partita della propria carriera, iniziata dando il fischio d'inizio nell'agosto del 2009 al match tra Reggiana e Sansepolcro per la Coppa Italia. Nella sua carriera Fabbri ha avuto modo di dirigere la formazione biancoceleste in sole due occasioni concedendo in totale alla Lazio solo 2 cartellini gialli: più nutrito invece il suo precedente con il Chievo, del quale Fabbri ha diretto ben 5 incontri (2 vincenti per i clivensi) per un totale di 10 cartellini gialli esposti, e nessun espulsione o calcio di rigore assegnato. Nella stagione 2016-2017 Michael Fabbri ha già avuto modo di incontrare sia La Lazio che il Chievo: il direttore di gara ha diretto i biancocelesti nella 6^ giornata di campionato di Serie A nel match contro l'Empoli, vinto per 2-0 nel quale ha assegnato 4 cartellini gialli; con i clivensi i precedente più recente risale al 2^ turno di serie A nella sfida contro la Fiorentina, terminata per 1 a 0 per i viola, dove sono stati estratti appena 2 gialli.

DIRETTA LAZIO-CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 22^ GIORNATA) - Lazio-Chievo, diretta dall'arbitro Michael Fabbri, si gica sabato 28 gennaio 2017 alle ore 18.00, sarà il primo anticipo della terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. La formazione di Simone Inzaghi, che sta portando avanti una stagione sicuramente al disopra delle aspettative, con il suo quarto posto a quota 40 punti e concrete possibilità di qualificarsi per la Europa League della prossima stagione, ha perso domenica allo Stadium contro la Juventus, in maniera netta, e lo stesso ha fatto il Chievo che si è fatto battere al Bentegodi dalla Fiorentina per 3–0.

La squadra di Maran, con i suoi 25 punti e 13esimo posto in classifica alla pari con l’Udinese, sta disputando un campionato tranquillo, e non ha assolutamente problemi riguardo alla permanenza nella massima serie. Per il tecnico dei gialloblù però, l’inizio del girone di ritorno non è stato dei migliori, e c’è la speranza di invertire la rotta a partire da questa sfida difficile sul terreno dell’Olimpico.

Nella gara di andata le due formazioni si divisero la posta, chiudendo al 90esimo sul risultato di 1–1 con la rete del vantaggio del Chievo messa a segno da Gamberini, mentre il pareggio della Lazio fu realizzato dal difensore olandese De Vrij. Embrambe le reti furono messe a segno nel corso della ripresa, dopo una prima frazione di gioco abbastanza avara di occasioni, mentre nel secondo tempo anche le sostituzioni effettuate dai due tecnici contribuirono a vivacizzare il gioco. Al termine la divisione della posta fu il risultato più giusto per quanto mostrato dalle due squadre nell’arco dei 90 minuti.

Nella gara dello scorso turno la Lazio si è trovata di fronte una Juventus decisamente arrabbiata per la sconfitta subita nel turno precedente a Firenze e ne ha fatto le spese, trafitta prima da Dybala e poi da Higuain, con partita di fatto già chiusa al 16esimo del primo tempo, anche se nella ripresa i laziali hanno fatto vedere qualcosa di meglio rispetto ai primi 45 minuti. La Lazio ha sofferto soprattutto in difesa di fronte alla formazione "super offensiva" schierata da Massimiliano Allegri, e non è riuscita a dare pericolosità alle sue azioni. Dopo le reti Dybala e Higuain, la Juventus ha continuato ad attaccare sfiorando anche la terza rete con Bonucci sempre nel corso del primo tempo e con Dybala ad inizio ripresa. La Lazio della seconda frazione è più convincente, occupa maggiormente la metà campo avversaria, anche per il cambio di modulo operato da Simone Inzaghi che dal 4-3-3 di partenza vira su un 4-2-3-1 più "sbarazzino" con gli ingressi di Djordjevic e Lukaku, ma la difesa della Juventus non consente grandi occasioni da rete e gli attaccanti fanno molto bene anche la fase difensiva.

Il Chievo aveva iniziato bene la sua gara casalinga contro la Fiorentina, tentando per primo di arrivare a rete, poi, complice un errore difensivo di Dainelli, la formazione di Paulo Sousa è riuscita a passare in vantaggio con Tello, facendo poi seguire una partita molto attenta, nella quale sono arrivate, nel secondo tempo, altre due reti, la prima su rigore con Babacar e la seconda in contropiede con il giovane Chiesa. Per il Chievo grande abnegazione ma idee abbastanza confuse, con i soli Castro e Meggiorini che sono sembrati all’altezza della situazione.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo all’Olimpico, per Simone Inzaghi c’è la rinuncia al suo cannoniere, Immobile, per squalifica, e quindi Djordjevic, dopo essere subentrato in corsa a Torino, dovrebbe partire come titolare. Nuovamente disponibile anche Lulic, mentre Kishna risente ancora dei dolori al polpaccio e la sua presenza è in forse. Nel reparto difensivo possibilità di conferma per Wallace e di rientro per Basta, ormai ristabilito. 4-3-3 lo schema di partenza del tecnico biancoceleste, con Maran che dall’altra parte non si discosta dal suo 4-3-1-2 pur dovendo fare a meno di due squalificati, Cesar e Meggiorini. Il difensore sarà sostituito nell’undici iniziale da Gamberini, mentre al posto di Meggiorini scenderà in campo Inglese. Sicuro l’impiego in regia per Radovanovic.

Dopo il match perso allo Stadium, Simone Inzaghi ha analizzato la prova dei suoi parlando di un buon approccio da parte dei suoi, vanificato però dagli errori commessi nel primo quarto d’ora che hanno spianato la strada alla Juventus. Quando la squadra è migliorata, secondo il tecnico laziale, la partita in pratica era già chiusa. Anche Maran dopo la sconfitta ha avuto problemi a spiegarne le ragioni; il tecnico gialloblù parla di un Chievo che ha avuto il giusto approccio alla gara ed è stato punito da due errori, prendendo poi la terza rete per troppa voglia di provarci, anche negli ultimi minuti di gara.

Lazio-Chievo, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 18.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv per gli abbonati Sky sui canali 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del satellite, mentre gli abbonati Mediaset Premium potranno collegarsi sul canale Premium Sport, disponibile anche in HD. I siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it si occuperanno invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alle due piattaforme.