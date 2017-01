Lucchese Tuttocuoio / Info streaming video diretta Sportube: Forte e Provenzano i protagonisti? Risultato live, probabili formazioni (oggi Lega Pro)

DIRETTA LUCCHESE-TUTTOCUOIO: I PROTAGONISTI. INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Andiamo a vedere i protagonisti in vista di Lucchese-Tuttocuoio, gara valida per il Girone A di Lega Pro. Partiamo dai padroni di casa, con mister Galderisi che punterà su Forte per questa gara: l'attaccante ha segnato la bellezza di quindici gol nell'attuale stagione, su ventuno partite disputate, di cui due arrivati su calcio di rigore. Il giocatore potrebbe essere decisivo anche in questa partita, soprattutto tra le mura casalinghe visto il sesto posto in classifica raggiunto anche grazie ai gol e alle giocate di Forte. Per il Tuttocuoio, invece, il protagonista potrebbe essere Provenzano: l'attaccante ha segnato soltanto due gol in ventidue partite disputate ed in questa trasferta vorrebbe dare il meglio di sé e magari allungare in classifica marcatori. L'ultimo gol è arrivato prima della sosta invernale contro il Prato, su calcio di rigore, importantissimo per la vittoria tra le mura di casa. TESTA A TESTA Lo storico recente tra Lucchese e Tuttocuoio ci riportano appena 6 risultati, tuti raccolti tra il 2017 e il 2016 tra campionato regolare di Lega Pro e Coppa Italia di categoria, per un bilancio complessivo di tre successi per i nerovedi e due vittorie per i rossoneri. Il testa a testa più recente tra le due compagini chiaramente risale al match di andata di questo campionato del girone A, risalente allo scorso settembre. In quell’occasione la partita fu decisa in casa del Tuttocuoio per 2-0 a favore dei padroni di casa, andati a segno con Provenzano e Shekiladze, ancora oggi protagonisti nella sfida di Lucca. L’ultimo successo della Lucchese risale al aprile 2016, quale 32^ giornata del campionato di Elga Pro della scorsa stagione, dove i rossoneri al Porta Elisa trovarono la vittoria per 2 a 0 grazie alle reti di Terrani e Pozzebon, entrambe occorse nel primo tempo dell’incontro. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (23^GIORNATA)

DIRETTA LUCCHESE-TUTTOCUOIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lucchese-Tuttocuoio sarà diretta dall’arbitro Davide Andreini della sezione di Forlì, assistito dai guardalinee Andrea Zingrillo di Seregno e Stefano Sanitaria di Sesto San Giovanni. Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro il programma prevede alle ore 14.30 di sabato 28 gennaio la disputa di un derby toscano molto acceso, quello tra Lucchese e Tuttocuoio, che disputa allo stadio Porta Elisa.

La formazione di casa è attualmente al sesto posto in classifica, con i suoi 32 punti ed in questo momento nel gruppo delle squadre che disputeranno i playoff, mentre la squadra di Ponte a Egola è al 14esimo posto, con 22 punti all’attico e solamente 2 di vantaggio nei confronti della temuta zona playout. Nella gara dello scorso turno, disputata in trasferta, sul campo della capolista Alessandria, la Lucchese ha coronato il sogno di portare a casa i tre punti, poi si è ritrovata con nessun punto in saccoccia, rimontata dalla formazione piemontese.

Il Tuttocuoio invece ha pareggiato con il punteggio di 0–0 una gara casalinga, con la Lupa Roma, che profumava già di spareggio salvezza. La gara di andata tra queste due formazioni si è risolta con il successo della formazione di Ponte a Egola, con il classico punteggio di 2–0.

Nell'ultima trasferta di Alessandria invece i rossoneri lucchesi sono passati in vantaggio con De Feo, e per sessanta minuti hanno pensato di poter fare il colpaccio, ma la formazione piemontese dopo l’intervallo ha alzato notevolmente il ritmo della gara ed è riuscita ad arrivare alla rete del pareggio, messa a segno dal suo top player, Pablo Gonzalez, al minuto 61, seguita, undici minuti dopo, dalla seconda rete dello stesso Gonzales, questa volta realizzata su rigore, fischiato dall’arbitro per un fallo in area su Sestu da parte di Cecchini.

La formazione rossonera per quanto fatto vedere in campo avrebbe meritato almeno la divisione della posta, visto che il rigore dell’Alessandria è apparso abbastanza dubbio. Il suo tecnico, Galderisi, aveva schierato la Lucchese con un 3–4–1–2 che all’inizio è apparso molto spumeggiante. Con Gargiulo nella posizione di rifinitore e Fanucchi schierato come "falso nove". Purtroppo al tecnico rossonero mancano vari giocatori, con diverse cessioni effettuate nel mercato di gennaio allo scopo di ripianare la situazione debitoria ed anche in questa occasione erano solo 16 gli uomini in panchina per la formazione toscana.

Il Tuttocuoio era impegnato nello scorso turno nel match-salvezza contro la Lupa Roma ed alla fine è riuscito ad ottenere un punto prezioso con il classico risultato "a occhiali", dopo che la formazione capitolina ha avuto le migliori occasioni per segnare nel corso dei 90 minuti. La squadra di Luca Fiasconi è entrata in campo con il modulo tattico consueto, il 4-3-1-2. Con tempesti e Shekiladze come coppia offensiva e Masia in appoggio. Anche la formazione avversaria ha optato per lo stesso modulo, con i neroverdi locali che hanno avuto qualche problema soprattutto nella marcatura di D’Agostino, che ha messo in mostra tutta la sua mobilità.

La formazione romana si è resa pericolosa con Fofana, e successivamente con Baldassin, poi con l’andare della partita anche i neroverdi locali hanno iniziato a tessere qualche trama interessante e ad avvicinarsi verso la porta capitolina, con degli spunti sia di Tempesti che di Shekiladze. Prima della fine del primo tempo c’è anche il salvataggio sulla linea di Picascia che impedisce il vantaggio ospite. La Lupa Roma attacca anche nella ripresa, colpisce una traversa con Fofana, ma il Tuttocuoio regge ed alla fine si intasca un punto prezioso.

Per questa gara del Porta Elisa Galderisi dovrebbe confermare lo schieramento della Lucchese con il 3–4–2–1 nel quale la linea difensiva è composta da Maini, Dermaku e Capuano, quella di centrocampo da Merlonghi e Cecchini sulle fasce e Nole con Espeche al centro, con De Feo e Gargiulo alle spalle di Fanucchi. La risposta di Fiasconi è con un Tuttocuoio con il modulo 4-3-1-2: Mulas e Picascia difensori laterali, Bachini e Falivena difensori centrali davanti a Nocchi, centrocampo con Serinelli, Provenzano e Caciagli, Ferrari a fare da supporto alla coppia avanzata composta da Tempesti e Pellini.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Lucchese-Tuttocuoio si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (23^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.