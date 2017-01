Matera-Vibonese / Info streaming video diretta Sportube: i possibili protagonisti, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi Lega Pro)

DIRETTA MATERA-VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Quali saranno i protagonisti della gara Matera-Vibonese, valida per il Girone C di Lega Pro? Vediamoli insieme! Partiamo dai padroni di casa primi in classifica, con mister Auteri che si affiderà ancora una volta a Negro, attaccante che in questa stagione ha segnato la bellezza di quattordici gol in venti presenze e tre di queste reti sono state realizzate su calcio di rigore. Negro sta davvero trascinando il Matera in questo campionato, mister Auteri chiede la massima concentrazione in questa gara tra le mura casalinghe. Passiamo alla Vibonese, il protagonista potrebbe essere Cogliati: l'attaccante ha segnato soltanto un gol in questa stagione di Lega Pro e vuole assolutamente rifarsi in questa gara in trasferta contro il Matera. Sedici presenze in stagione, l'unico gol è stato segnato contro il Monopoli, l'ultimo posto della Vibonese non rende la situazione facile alla squadra allenata da Massimo Costantino.

DIRETTA MATERA-VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Questo è il vero e proprio testacoda del girone C di Lega Pro: Matera-Vibonese, partita nella quale la formazione di casa vuole vincere per confermarsi al primo posto in un girone che sta vivendo un grande equilibrio in testa, con quattro squadre racchiuse nel fazzoletto di soli due punti. Vibonese in serie negativa da troppo tempo e che perciò vorrà giocare un brutto scherzo alla capolista anche se di certo per i calabresi si annuncia un compito ai limiti del proibitivo anche solo per sperare in un pareggio. Gara molto ostica dunque per la Vibonese; ricordiamo che c’è un solo precedente recente, proprio in questa stagione: parliamo naturalmente del match dell'andata, quando il risultato fu di 1-0 per i lucani anche se si giocava in casa dei calabresi. A decidere il match fu una rete dell'esperto centrocampista Iannini che regalò i 3 punti al Matera che vuole concedere il bis oggi per continuare a sognare la serie B.

DIRETTA MATERA-VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Matera-Vibonese, diretta dall'arbitro Giosuè Mauro D'Apice della sezione di Arezzo, si gioca sabato 28 gennaio 2017 alle ore 18.30, sarà il testacoda della quarta giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. I lucani, che condividono il primo posto in classifica nel raggruppamento con il Lecce, se la vedranno infatti con i calabresi ultimi in classifica, reduci peraltro da una striscia di sei sconfitte consecutive con soli due punti conquistati negli ultimi nove impegni di campionato.

L'anno nuovo è iniziato così come si era concluso il vecchio per la formazione di Vibo Valentia, con una sconfitta incassata in casa contro il Foggia. Certo per i calabresi questa fase del campionato è particolarmente complicata con squadre d'altissima classifica da affrontare in serie, ma la classifica diventa sempre più complicata ed urge centrare un'inversione di tendenza.

Certo sarà difficile farlo in casa di un Matera che si sta confermando sempre più competitivo per la Serie B, con i lucani capaci di avere un grande approccio al 2017 dopo la sosta, andando a sbancare il difficile campo del Cosenza rimontando per due volte lo svantaggio, e poi piazzando con Maicol Negro il definitivo colpo del tre a due a soli tre minuti dal novantesimo. L'appuntamento casalingo contro l'ultima della classe sarà dunque da non fallire per gli uomini di Auteri, che a livello psicologico avranno però decisamente tutto da perdere e nulla da guadagnare.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro: Matera in campo con Ingrosso, De Franco e Mattera titolari nella difesa a tre schierata davanti all'estremo difensore Bifulco. De Rose ed Armellino si muoveranno per vie centrali a centrocampo, mentre l'esterno di fascia destra sarà Casoli e Meola avrà invece compiti da laterale mancino sulla linea mediana. In attacco, oltre al bomber Negro autore di una doppietta decisiva a Cosenza, ci saranno nel tridente offensivo Strambelli ed Armeno.

La risposta della Vibonese sarà affidata a Stefano Russo tra i pali, Franchino e Manzo (autore del momentaneo gol del vantaggio nel match poi perso uno a tre contro il Foggia) impiegati come difensori centrali, mentre Usai sarà il terzino destro e Minarini il terzino sinistro nella difesa a quattro. Tindo, Torelli e Yabre comporranno il terzetto di centrocampo, con Scapellato, Di Curzio e Cogliati schierati invece titolari nel tridente offensivo.

Il 3-4-3 di Auteri continua a regalare spettacolo, anche se partite vissute sul filo del rasoio come quella di Cosenza dimostrano come il Matera abbia forse, rispetto alle dirette concorrenti per la promozione, un pizzico di maturità in meno, decisiva quando il salto in Serie B si gioca punto a punto. Sicuramente però la forza dirompente dell'attacco dei lucani è un valore aggiunto. Dovrà fare grande attenzione una Vibonese che non ha di certo nel rapporto attacco-difesa il suo punto forte. Dopo aver sostituito Costantino in panchina, il nuovo tecnico Campilongo ha provato a virare sul 4-3-3 per rivitalizzare l'attacco dei calabresi, ma dopo un inizio brillante la partita col Foggia si è risolta nell'ennesimo ko, con la squadra che ha progressivamente perso le misura in difesa.

Strafavorito il Matera dalle agenzie di scommesse, come è logico che sia considerando la differenza in classifica tra le due squadre. Vittoria interna dei lucani fissata a una quota di 1.20 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 6.50 la quota per l'eventuale pareggio e Betfair moltiplica per 17.00 quanto investito sul colpaccio esterno calabrese. Niente diretta tv ma solo in streaming video per Matera-Vibonese, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 18.30, riservata agli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento al sito sportube.tv.

