Diretta / Melfi-Cosenza info streaming video Sportube: i bomber attesi, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi Lega Pro)

Melfi-Cosenza è una partita che potrebbe regalare diversi gol. A giudicare dai due attacchi, si affrontano due squadre dotate di un discreto potenziale offensivo per il girone C della Lega Pro 2016-2017. I padroni di casa sono penultimi ma possono contare su due bocche di fuoco davvero niente male. Il primo è Alessandro De Vena, autore di sette gol in 22 partite, l'altro è Ciro Foggia, pericolo pubblico numero uno con otto reti all'attivo. Il Cosenza può invece rispondere con l'attaccante francese Alain Baclet e con il centrocampista dal gol facile Giuseppe Statella, già a quota otto marcature.

Il Melfi ospiterà il Cosenza nella seconda partita dopo la sosta invernale per il Girone C di Lega Pro, vediamo i protagonisti che scenderanno in campo. Partiamo dai padroni di casa del Melfi, con mister Bitetto che si affiderà alle giocate e soprattutto ai gol di Foggia: l'attaccante in venti partite disputate nel Girone C ha segnato otto gol finora e nessuno di questo è stato realizzato su calcio di rigore. Foggia è una vera e propria garanzia per il Melfi in questa stagione, anche se la squadra si trova al penultimo posto in classifica e ha bisogno di una scossa. Per il Cosenza, invece, il protagonista potrebbe essere Gambino: l'attaccante ha siglato sei reti in stagione, è uno dei giocatori che ha disputato più partite con la maglia del Cosenza finora (ventuno le sue presenze), nessun gol segnato su calcio di rigore. Il sesto posto in classifica va blindato, mister De Angelis punterà ancora su Gambino.

Melfi completamente in crisi e che sembra non riuscire più a vincere mentre il Cosenza si trova al sesto posto e non può perdere punti visto che le avversarie corrono: questa la situazione alla vigilia del match del girone C di Lega Pro che metterà di fronte Melfi e Cosenza. Nelle ultime cinque sfide giocate fra queste due formazioni, il Cosenza ha avuto la meglio in ben tre occasioni, mentre si contano solamente una vittoria dei lucani ed un pareggio, dunque anche i precedenti oltre che la classifica sorridono al Cosenza. Nel girone d'andata la gara in Calabria fu nettamente vinta dai rossoblu: 3-0 con Statella, Gambino e Cavallaro sugli scudi, anche se adesso si gioca in Basilicata, dove il Melfi vuole tornare a conquistare punti per non scivolare sempre più in basso visto che occupa una scomodissima penultima posizione.

Melfi-Cosenza sarà diretta dall'arbitro Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta, assistito dai guardalinee Pierluigi Mazzei e Gianluigi Di Stefano, entrambi di Brindisi. La partita tra Melfi e Cosenza, in programma sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14:30, sarà un faccia a faccia valevole per la quarta giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro, tra due squadre che non hanno di certo iniziato nel migliore dei modi l'anno nuovo. La trasferta di Lecce non era certo il banco di prova ideale per i lucani per interrompere la serie nera. Dopo aver chiuso il 2016 con cinque sconfitte consecutive, i gialloverdi si sono ritrovani ad incassare l'ennesimo ko sul campo dei salentini, un rotondo tre a uno anche se il Melfi è riuscito a restare in partita fino all'ultimo minuto di recupero.

Urge fare punti per la squadra di mister Bitetto, staccata al momento di due lunghezze dall'ultimo posto soltanto perché la Vibonese è riuscita a fare anche peggio. Il Cosenza di De Angelis è uscito invece sconfitto dal big match contro il Matera: due a tre per gli ospiti nell'ultima sfida allo stadio San Vito tra due squadre dalla spiccata vocazione spettacolare, che non sono riuscite però a far quadrare i conti in difesa. La maggior efficacia offensiva dei materani ha fatto la differenza, ed i silani si sono ritrovati costretti a lasciare la quinta piazza in classifica ad appannaggio della sempre più sorprendente matricola Virtus Francavilla.

Allo stadio Valerio di Melfi scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Gragnaniello a difesa della porta, Romeo sull'out difensivo di destra e Francesco Bruno sull'out difensivo di sinistra, mentre Laezza e De Giosa giocheranno al centro della difesa. Il ghanese Obeng, il brasiliano Vicente e Marano formeranno il terzetto di centrocampo, mentre Ciro Foggia, in gol anche nella trasferta allo stadio Via del Mare di Lecce, guiderà l'attacco supportato nel tridente offensivo da De Vena e da Gianluca De Angelis. La risposta del Cosenza sarà affidata a Perina tra i pali, Tedeschi e Blondett al centro della difesa, mentre Corsi giocherà come esterno destro e D'Anna come esterno sinistro sulla fascia. Ranieri, Mungo e Caccetta avranno compiti da interni di centrocampo, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per il francese Baclet, per Statella e per Cavallaro.

4-3-3 per entrambe le squadre, col Melfi che dall'inizio della stagione convive con problemi difensivi piuttosto evidenti, che hanno reso la difesa gialloverde di gran lunga la peggiore del girone C di Lega Pro, con ben quarantaquattro reti incassate in ventidue partite, alla media esatta di due gol subiti a partita. Anche il Cosenza, dopo l'addio di Roselli in panchina e l'arrivo di De Angelis, continua ad andare avanti fra alti e bassi come testimoniato dal fatto che i calabresi sono la squadra ad aver fatto registrare il minor numero di pareggi, tre, di tutto il girone. Vittorie e sconfitte si sono finora alternate nel cammino dei silani, fatto di repentine cadute e reazioni che non hanno però permesso di tenere un passo da vertice in classifica.

Le agenzie di scommesse considerano comunque il Cosenza una squadra dal tasso tecnico importante, considerando anche il momento di grande difficoltà attraversato dal Melfi. Vittoria cosentina quotata dunque 2.10 da Paddy Power, mentre Betclic offre a 3.25 l'eventuale pareggio e Bet365 a 3.20 la quota per l'affermazione interna dei lucani. Per seguire Melfi-Cosenza, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14.30, occorrerà un abbonamento stagionale al sito sportube.tv, che trasmetterà la partita in diretta streaming video.

