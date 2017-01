Diretta / Messina-Juve Stabia info streaming video Sportube: i bomber attesi, probabili formazioni, quote, risultato live (oggi Lega Pro)

DIRETTA MESSINA-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Spettacolo assicurato in Messina-Juve Stabia, una partita in cui scenderanno in campo diversi bomber da tenere sotto stretta osservazione, tra i migliori del girone C della Lega Pro 2016-2017. Tra i padroni di casa spicca Demiro Pozzebon, pericolo pubblico numero uno e autore fin qui di otto gol in 21 presenze. Ma è nella Juve Stabia che troviamo due attaccanti con il gol nel sangue: Francesco Ripa, che ha già collezionato nove reti in 18 incontri con una media di una rete ogni due partite, e Francesco Lisi, spalla di Ripa fermo per il momento a sei centri. Attenzione anche a Nicolas Izzillo, anch’egli fermo a quota sei. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (23^GIORNATA)

Quali saranno i protagonisti che scenderanno in campo per Messina-Juve Stabia? Vediamoli insieme. Partiamo dai padroni di casa del Messina, con mister Lucarelli che si affiderà sicuramente a Pozzebon per questa delicata partita del Girone C di Lega Pro. Otto gol in ventuno partite disputate, l'attaccante del Messina è sceso in campo ventuno volte in questa stagione ed ha segnato due delle reti su calcio di rigore. Quattordicesimo posto in classifica per il Messina, tra le mura casalinghe servirà fare la partita perfetta contro la Juve Stabia. Passiamo agli ospiti, il protagonista potrebbe essere il centrocampista Lisi: il mediano ha segnato la bellezza di sette gol in questo girone C di Lega Pro, su venti partite disputate. Nessun calcio di rigore realizzato da Lisi, la Juve Stabia si trova al secondo posto in classifica e dopo lo stop della scorsa settimana mister Fontana si affiderà alle giocate del suo mediano.

Uno dei match più interessanti del girone C di Lega Pro quello fra Messina e Juve Stabia, anche considerando il blasone di queste due piazze: la posizione in classifica è però decisamente diversa. Negli ultimi cinque precedenti confronti, Messina mai vittorioso: abbiamo infatti due pareggi e tre vittorie della Juve Stabia, compreso il 2-1 della partita d'andata giocata il 14 settembre a Castellammare di Stabia all'inizio di questo campionato. Quel risultato fu profetico circa la stagione delle due formazioni: Messina che deve tenersi lontano dai bassifondi, mentre le vespe hanno voglia di riscatto dopo il deludente pareggio casalingo con il Monopoli che li ha fatti scivolare dal primo al terzo posto. Pronostico a favore delle vespe anche per una qualità della rosa superiore, incrementata anche col mercato: gli arrivi di Paponi e Cutolo dalla serie B pongono la Juve Stabia come una delle favorite per la vittoria del campionato.

Messina-Juve Stabia, diretta dall'arbitro Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, si gioca sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14.30, vedrà scendere in campo due formazioni che non hanno vissuto una giornata particolarmente brillante alla ripresa del campionato di Lega Pro dopo la sosta invernale. I campani hanno perso la vetta della classifica nel girone C, non riuscendo ad andare oltre il pari in casa contro il Monopoli. Le Vespe sono state anzi costrette a rincorrere dopo essersi ritrovate in svantaggio, pareggiando a meno di dieci minuti dal novantesimo con Ripa la contesa.

Netto ko invece per il Messina contro una Virtus Francavilla sempre più realtà del campionato, capace di rifilare un rotondo tre a uno ai peloritani. Una situazione che ha portato il Messina ad essere di nuovo risucchiato ad un passo dalla zona retrocessione, con un solo punto di vantaggio sul quintultimo posto.

E' l'ennesimo campionato di sofferenze per i siciliani che nel decennio scorso erano stati protagonisti anche in Serie A. Per i campani invece la stagione finora è stata sorprendentemente positiva, considerando che il Messina non partiva nel lotto delle favorite per il salto in Serie B: la partita contro il Monopoli ha però dimostrato come sarà complicato per le Vespe mantenere il ritmo di vertice per provare a lottare per il primo posto e la conseguente promozione diretta in cadetteria.

Allo stadio San Filippo faccia a faccia tra queste probabili formazioni: Messina in campo con Berardi a difesa della porta, i difensori centrali Palumbo e Luca Bruno nella linea difensiva a quattro con De Vito impiegato come esterno laterale di destra e Grifoni come esterno laterale di sinistra. Musacci, Ferri e Marseglia giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Mancini sarà schierato in posizione di trequartista alle spalle del serbo Mirko Milinkovic e di Madonia, titolari nel tandem offensivo.

Risponderà la Juve Stabia con Danilo Russo estremo difensore, Cancellotti terzino destro e Liotti terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno l'argentino Morero e Camigliano. Capodaglio a centrocampo sarà affiancato da Mastalli e da Salvi, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Ripa, che come detto ha evitato ai gialloblu il ko interno contro il Monopoli, Lisi e Cutolo.

4-3-3 da una parte e dall'altra, anche se come detto la squadra di Cristiano Lucarelli e quella di Fontana sembrano avere peculiarità tecniche molto diverse per affrontare questo campionato. Il Messina è stato costantemente in affanno sin dall'inizio della stagione, lontano anche dagli standard che avevano portato la squadra l'anno scorso a guadagnarsi una tranquilla salvezza. La Juve Stabia ha saputo invece rispondere colpo su colpo agli input lanciati dalle favorite per la conquista del campionato, su tutte le due pugliesi Lecce e Foggia. La formazione di Castellammare potrebbe pagare però alla lunga la scarsa abitudine dei suoi interpreti nel lottare fino in fondo per le posizioni di assoluto vertice.

Le agenzie di scommesse nonostante il fattore campo favorevole ai siciliani non sembrano avere dubbi, quotando 1.64 la vittoria esterna con Paddy Power e dando quindi fiducia al maggiore tasso tecnico della formazione di Castellammare di Stabia. Betfair propone a 3.60 la quota relativa al pareggio, mentre l'eventuale successo interno dei peloritani viene offerto ad una quota di 5.60 da Betclic. Sportube.tv sarà il portale di riferimento per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento e vorranno seguire in diretta streaming video la sfida tra Messina e Juve Stabia, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14.30.

