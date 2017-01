Milan/ Calciomercato News, Rodrigo Ely, torna di moda il Crotone! Thiago Silva invece...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CROTONE SU ELY. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Per questa finestra di calciomercato il Milan ha lavorato per sfoltire la rosa attraverso qualche cessione liberando quei giocatori che hanno avuto pochissimo spazio a disposizione nella prima parte della stagione non riuscendo a conquistare la fiducia del tecnico Montella. Tra questi c'è sicuramente il centrale brasiliano Rodrigo Ely, protagonista di diverse prestazioni poco fortunate agli ordini di Mihajlovic lo scorso anno e non è mai stato spiegato nell'annata in corso. L'ex difensore dell'Avellino sembrava essere vicino al trasferimento in Spagna in un club tra Eibar ed Alaves ma la trattativa si è arenata nelle ultime ore. A questo punto riprende piede la pista Crotone, visto che i calabresi avevano già espresso il loro interesse tramite le parole dei dirigenti, e quella rossoblu sarebbe una piazza ideale per Rodrigo Ely dando l'occasione al Milan di monitorarne il rendimento da vicino.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THIAGO SILVA NON TORNERA'. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Con l'uscita di Rodrigo Ely il Milan ha messo in chiaro la voglia di puntare sugli elementi già in rosa ma i tifosi rossoneri sognano da tempo un grande ritorno. Stiamo parlando del brasiliano Thiago Silva, trasferitosi al Psg nel 2011 diventandone capitano e lasciando un grande vuoto sia a livello tecnico che emozionale, essendo un beniamino della Curva Sud. Il nome del centrale verdeoro viene accostato costantemente al Milan in fase di calciomercato ma il recente rinnovo fino al 2020 preclude le possibilità di rivederlo in rossonero, come rivelato anche dalle sue parole nell'intervista a BeIn Sports: "Sono molto felice a Parigi, è la migliore squadra con cui abbia mai giocato e ne sono anche il capitano, è tutto fantastico. Vorrei rimanere qui più a lungo possibile, anche più rispetto alla scadenza del mio contratto, non ho intenzione di smettere di giocare nel 2020."

© Riproduzione Riservata.