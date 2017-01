Diretta / Monopoli-Siracusa info streaming video Sportube: i bomber attesi, probabili formazioni, quote, risultato live (oggi Lega Pro)

DIRETTA MONOPOLI-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Sfida di metà classifica quella in programma tra Monopoli e Siracusa per il girone C della Lega Pro. Quali saranno i bomber che si riveleranno decisivi ai fini delle sorti del match? Andiamo subito a dare un'occhiata alle due squadre, partendo dai padroni di casa. Il Monopoli può contare sull'enorme apporto di Mattia Montini, macchina da gol che fin qui ha messo a segno la bellezza di undici reti in 20 presenze: numero davvero fantastici. Attenzione poi ad Alessandro Gatto. Nel Siracusa riflettori puntati su Emanuele Catania, forse il miglior elemento della rosa ospite, a quota otto centri in 21 presenze. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (23^GIORNATA)

DIRETTA MONOPOLI-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Monopoli-Siracusa, diretta dall'arbitro Andrea Tursi della sezione di Valdarno, si gioca sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14.30 e sarà un faccia a faccia tra outsider nel programma della quarta giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. La formazione pugliese pur tra alti e bassi ha condotto una prima metà della stagione a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, e ha confermato il proprio spessore imponendo il pari casalingo ad una delle formazioni in lotta per la Serie B nel raggruppamento, la Juve Stabia, nell'ultimo turno di campionato.

Il Monopoli a Castellammare ha cullato a lungo la speranza di ottenere una vittoria, sfumata poi solo nelle battute finali, ma ha conquistato un punto prezioso che lo mantiene comunque a sette lunghezze di distanza dalla zona play out. Meglio di un punto rispetto ai pugliesi ha fatto il sorprendente Siracusa neopromosso, che continua a crescere dopo un inizio di campionato difficile e dopo il punto ottenuto in casa contro il Taranto si trova ormai a un passo dalla zona play off.

E la squadra di Sottil avrebbe anche potuto sperare in qualcosa di meglio, considerando che in questa stagione il Siracusa è stato praticamente impeccabile tra le mura di casa: il punto ottenuto è comunque un segnale di continuità e ha impedito a una diretta concorrente nella lotta per la salvezza come il Taranto, che occupa il quintultimo posto in classifica, di tentare di avvicinarsi in graduatoria.

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte allo stadio Veneziani: Monopoli in campo con Furlan tra i pali alle spalle della difesa a tre composta da Pasquale Esposito, Michele Ferrara e da Mercadante. A centrocampo ci darà il terzetto composto dall'uruguaiano Nicolini, da Balestreto e da Viola, mentre Carissoni avrà compiti di laterale destro e sulla fascia sinistra ci sarà spazio per Pinto, autore del gol che ha portato in vantaggio i pugliesi nel match di Castellammare di Stabia.

Sul fronte offensivo Mavretic avrà compiti da trequartista alle spalle del centravanti Montini. Il Siracusa schiererà invece Santurro in porta, Brumat come esterno difensivo destro di difesa e Scianname come esterno sinistro, mentre al centro della retroguardia partiranno titolari Turati e Pirrello. L'argentino Spinelli e Giordano saranno i vertici arretrati di centrocampo, mentre come incursori offensivi saranno impiegati Catania, Valente e il brasiliano Paulo Daniel Dentello Azzi, alle spalle dell'unica punta di ruolo, Pippo Scardina.

3-5-1-1 per il Monopoli di Zanin che in casa della Juve Stabia ha saputo fare di necessità virtù, coprendo gli spazi e riuscendo a colpire all'occorrenza, cedendo solo quando la pressione avversaria, essendo pur sempre al cospetto di una squadra capace di lottare per la promozione, si era fatta estremamente forte.

Di sicuro i pugliesi hanno le carte in regola per vivere un girone di ritorno più equilibrato. 4-2-3-1 per il Siracusa di Sottil che ha invece saputo stupire tutti anche dal punto di vista del carattere, resistendo a un momento nero che sembrava aver indicato i siciliani come vittima sacrificale del campionato, e risalendo di prepotenza fino a ritagliarsi uno spazio per lottare per partecipare ai play off.

Il Monopoli in casa ha carte importanti da giocare ed i bookmaker puntano, seppur con moderazione, sulla vittoria dei Gabbiani con successo interno quotato 2.20 da Bet365, mentre Betfair propone a 3.10 l'eventuale pareggio e Paddy Power a 3.35 la quota per il successo esterno dei siciliani. Chi avrà sottoscritto un abbonamento al portale sportube.tv, relativo ad una sola squadra o a tutto il campionato di Lega Pro, potrà vedere in diretta esclusiva in streaming video sul web Monopoli-Siracusa, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (23^GIORNATA)

