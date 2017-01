NAPOLI/ Calciomercato News: Southampton-Gabbiadini, ci siamo! Contatti per Nestorovski

CALCIOMERCATO NEWS, GABBIADINI-SOUTHAMPTON. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Il Napoli sta vivendo un vero e proprio tormentone di calciomercato in merito alla vicenda di Manolo Gabbiadini. Incapace di imporsi nel ruolo di titolare dopo la tanta panchina e sofferente alle pressioni della piazza, Gabbiadini ed il suo agente non hanno mai nascosto di volere lasciare gli azzurri in questa finestra di mercato. L'ex attaccante blucerchiato sembra aver ormai trovato l'intesa con gli inglesi del Southampton, pronti ad offrirgli un quadriennale da 2,5 milioni all'anno, sebbene il Napoli non sia ancora pronto a lasciarlo partire. Il patron De Laurentiis attende infatti un rilancio rispetto all'offerta dei biancorossi da 16 milioni di euro più 4 di bonus di almeno un altro milione dopo che in precedenza aveva deciso di non accettare offerte sotto ai 25 milioni.

CALCIOMERCATO NEWS, CONTATTI PER NESTOROVSKI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – All'inizio di questa finestra di calciomercato il Napoli ha ufficializzato l'arrivo di Leonardo Pavoletti dal Genoa. Pare però che l'attaccante, già convocato dal ct Ventura, non sia stato l'unico sondato in quel ruolo. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il vicepresidente del Palermo Guglielmo Miccichè ha svelato i contatti avuti in passato con gli azzurri per il rosanero Ilija Nestorovski, macedone classe 1990: "Napoli? Un minimo di speranza l'abbiamo, sebbene oggi gli azzurri siano diversi. Devono giocarsela fino alla fine per lo scudetto. Nestorovski? Il Napoli ha già concluso la campagna acquisti. Nestorovski è un gran calciatore, ha già fatto tanti gol. Ci sono stati dei contatti con De Laurentiis nei mesi scorso, ma tutto è stato rimandato a fine campionato."

