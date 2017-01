Napoli-Palermo / Probabili formazioni: chi dalla panchina? Orario, diretta tv, ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 22^ giornata)

NAPOLI-PALERMO PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. DALLA PANCHINA - Sia Sarri che Diego Lopez in vista del match tra Napoli e Palermo avranno a disposizione una panchina piuttosto lunga: pochi gli indisponibili tra le due formazioni, che invece recuperano per questo 22^ turno di campionato qualche giocatore importante. In casa rosanero, se Diego Lopez si dovesse attenere alla formazione titolare del suo predecessore Corini, dovremmo ritrovare nel match contro i campani, fermi ai box i soliti nomi, ovvero Morganella, Vitiello, Andelkovic, Aleesami e Embalo, a cui faranno compagnia anche Diamanti (in ballottaggio con Quaison per la maglia titolare) Bentivegna e Trajkoski. Sarri, visto il recente impegno in Coppa e i lungodegenti, per la sfida contro il Palermo avrà a disposizione una panchina non lunghissima, specialmente per il reparto difensivo. Sono dati comunque ai box, oltre ai portieri di riserva Maggio e Maksimovic, con Ghoulam e Zielinski a fargli compagnia: assieme a loro in panchina ci saranno anche Rog e Diawara, con Giaccherini, Gabbiadini e Pavoletti a chiudere il cerchio.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-PALERMO



NAPOLI-PALERMO PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. GLI ASSENTI - Allo stadio San Paolo, il Napoli affronta il Palermo di Lopez per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Tim 2016-2017. Sotto il Vesuvio va in scena quasi un testa coda tra due squadre che vivono una stagione totalmente differente. Gli azzurri di Maurizio Sarri ambiscono ai primissimi posti della graduatoria, il Palermo invece sembra già condannato alla retrocessione in Serie B. Ma andiamo ora a leggere i giocatori che non faranno parte della gara e che quindi non potranno incidere sul risultato finale del match. Per i partenopei ci sono ottime notize dall'infermeria, poichè l'unico indisponibile resta soltanto Chiriches. Dunque il tecnico dei napoletani potrà scegliere i migliori uomini senza particolari assilli. Tra i rosanero la lista degli assenti è decisamente più lunga e corposa con Gazzi indisponibile per squalifica e Sallai, Rajkovic e Diamanti out per infortunio.

NAPOLI-PALERMO PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Napoli-Palermo è la partita che chiude la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 20:45 di domenica 29 gennaio. Il Napoli terzo in classifica ha giocato in settimana qualificandosi alla semifinale di Coppa Italia; ora riprende la sua marcia in campionato, dove continua a credere nello scudetto. Per quanto riguarda il Palermo, i rosanero ancora una volta cambiano allenatore con le dimissioni di Eugenio Corini e, con una situazione difficilissima in classifica, vanno a caccia di punti complicati per quella che sta diventando una salvezza sempre più lontana. Nell’attesa del calcio di inizio al San Paolo andiamo a dare una lettura approfondita delle probabil formazioni di Napoli-Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - La formazione del Napoli andrà valutata rispetto all’impegno di Coppa Italia: in difesa per esempio si rivede Tonelli che prende il posto di Maksimovic, al suo fianco ci sarà Raul Albiol con la conferma dei due terzini Hysaj e Strinic, anche se Ghoulam è già stato eliminato dalla Coppa d’Africa e dunque sarà a disposizione (ma potrebbe in ogni caso partire dalla panchina). A centrocampo, fatta salva la presenza di Hamsik, Allan e Jorginho dovrebbero riprendersi il posto: Maurizio Sarri continua a mischiare le carte, in questo momento sono loro due i favoriti per la mediana con Amadou Diawara e Zielinski che dunque si dovrebbero accomodare in panchina. Poche sorprese per quanto riguarda il tridente, che aspetta sempre il ritorno di Milik: Pavoletti ha giocato titolare in Coppa Italia, ora torna in panchina lasciando il posto di prima punta a Mertens, in corsa per il titolo di capocannoniere del campionato. Ai suoi lati Callejon, che sembra aver ritrovato il gol con una certa regolarità, e un Lorenzo Insigne che rispetto a un inizio di stagione poco brillante è cresciuto tantissimo diventando incisivo anche sotto porta.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - In questo momento è davvero difficile stabilire quale possa essere la formazione del Palermo: i rosanero potrebbero veder confermato il modulo con il centrocampo a cinque, con Rispoli e Pezzella sulle corsie laterali e Jajalo a fare da regista davanti alla difesa, con la collaborazione di Bruno Henrique e Chochev. Da vedere quello che deciderà Diego Lopez; intanto è partito Hiljemark e dunque c’è una scelta in meno a centrocampo, per il resto è facile che, in attesa di prendere pieno possesso della rosa e delle sue capacità, il nuovo allenatore decida di lasciare il più invariato possibile lo schieramento. Per questo motivo Quaison è favorito su Diamanti per il ruolo di seconda punta, in appoggio a Nestorovski (partendo qualche passo indietro o sulla linea); in difesa invece Giancarlo Gonzalez dovrebbe ancora una volta essere schierato al centro della linea, con Thiago Cionek e Goldaniga ai suoi lati mentre Posavec naturalmente sarà il portiere titolare della squadra.

NAPOLI-PALERMO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Napoli-Palermo, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e sulla pay tv del digitale terrestre, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-PALERMO