Diretta / Novara-Pisa info streaming video e tv: chi sono i migliori? Probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA NOVARA-PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA). I MIGLIORI - Sfida intrigante quella che si gioca allo Stadio Silvia Piola, Novara-Pisa, tra due squadre che mettono in campo diversi calciatori di grande spessore tecnico. Tra questi c'è il portiere dei padroni di casa David Da Costa che è tra i migliori della categoria per rendimento. Anche meglio di lui ha fatto il suo dirimpettaio Samir Ujkani. Il Pisa dal canto suo punta su un centrocampista di grande spessore tattico come Francesco Di Tacchio che è uno di quelli con la media più alta di tutta la categoria cadetta. Giocatore rapido e bravo a muoversi al centro del campo è uno di quelli che da equilibrio alla squadra grazie a grandi mezzi atletici e tecnici. Dovrà dare una mano alla difesa che sarà insidiata da Andrej Galabinov che è nella top five degli attaccanti dietro solo a Litteri, Falco, Corvia e Pazzini. Staremo a vedere chi riuscirà a dare spessore alla manovra e sarà decisivo nella gara in questione che sarà molto importante per la parte bassa della classifica.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B



DIRETTA NOVARA-PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA). LE STATISTICHE - In Novara-Pisa la formazione toscana torna a confrontarsi con una trasferta: osservazione non banale, perchè il Pisa non ha mai vinto fuori casa. In 11 partite di Serie B ha raccolto 6 pareggi perdendo 5 volte; fa ancora più impressione il fatto che i gol realizzati in trasferta siano appena 2 e che una rete lontana dall’Arena Garibaldi non arrivi dal 22 ottobre (a Latina), ma del resto la stagione del Pisa sembra essere quella dei contrari. Ovvero, la formazione allenata da Gennaro Gattuso ha con 8 gol segnati l’attacco peggiore del campionato, ma con 12 reti subite ha anche la miglior difesa del torneo. Numeri dunque con cui il Novara deve fare i conti: ovvero, riuscire a segnare un gol potrebbe voler dire vincere la partita. La squadra piemontese in casa ha ottenuto 23 punti (sesto miglior dato del campionato) e ha vinto le ultime tre partite giocate al Piola. Il dato negativo invece riguarda il fatto che nelle ultime cinque partite interne il Novara ha sempre subito almeno un gol: risale al 25 ottobre (1-0 al Bari) l’ultima volta in cui i piemontesi sono riusciti a tenere la loro porta inviolata in casa. In generale il clean sheet da parte del portiere è accaduto sette volte nel corso della stagione; con 28 gol subiti il Novara ha la peggior difesa tra le prime undici della classifica di Serie B, e alle sue spalle ci sono altre sei squadre che fanno meglio.

DIRETTA NOVARA-PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE: I BOMBER (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Vediamo quali saranno i bomber che scenderanno in campo per Novara-Pisa, seconda gara del girone di ritorno di Serie B. Partiamo dai padroni di casa, il bomber è Andrey Galabinov, attaccante che ha messo a segno sei gol in questo campionato cadetto in diciotto partite disputate. Punto fisso dell'attacco del Novara, Galabinov ha conquistato la fiducia di mister Boscaglia a suon di gol considerando che ha collezionato anche sei assist vincenti ed ha una percentuale di realizzazione pari al 22.2% visto che il Novara ha segnato in totale ventisette gol finora. Per il Pisa invece il bomber per questa trasferta potrebbe essere Massimiliano Gatto: l'ala sinistra ha segnato soltanto un gol in questo campionato cadetto con la maglia del club toscano ma finora ha disputato soltanto sei partite quindi ha voglia di rilanciarsi a partire da questo weekend. Il Pisa di Gattuso ha messo a segno soltanto otto gol finora, ci sarà tempo per i gol di Gatto.

DIRETTA NOVARA-PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE: GLI ARBITRI (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - La seconda partita di ritorno di Serie B tra Novara e Pisa verrà diretta da Marco Mainardi, della sezione di Bergamo. In questa prima parte di stagione Mainardi ha diretto sette gare in Serie B, estraendo trentacinque cartellini gialli, un doppio giallo e due cartellini rossi. L'arbitro di Bergamo ha già diretto il Novara nell'attuale campionato cadetto, nella partita casalinga contro il Latina, nessuna gara diretta al Pisa finora. Nella carriera, Mainardi, ha diretto soltanto la partita di questa stagione al Novara, prima volta in assoluto: la partita contro il Latina è terminata 2-2 e Mainardi ha estratto due cartellini gialli. Tre invece le gare dirette dall'arbitro al Pisa di Gattuso, mai in Serie B: le partite in questione sono state dirette nel campionato di Lega Pro, e nei playoff di Lega Pro. I suoi assistenti per questa gara inedita Novara-Pisa saranno Cangiano e Muto, il quarto uomo sarà Pinzani.

DIRETTA NOVARA-PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE: TESTA A TESTA (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Novara-Pisa è un match con molti precedenti, anche se i confronti più recenti sono stati giocati tutti soltanto in Lega Pro, o per meglio dire in quella che era ancora la Serie C1, visto che si tratta di precedenti non recentissimi. Limitandoci a considerare le partite giocate allo stadio Silvio Piola, dunque in casa del Novara, nel 2007 e nel 2005 il match si concluse con un pareggio, esattamente con i risultati di 1-1 e 0-0, mentre nel 2004 il Pisa si impose per 0-1. Non si può dunque dire che il fattore campo abbia lasciato il segno, dal momento che il Novara non ha vinto nemmeno una volta. Per avere un precedente recente ecco la partita d’andata, in casa del Pisa per modo di dire, dal momento che si giocava ad Empoli a causa dei problemi societari dei nerazzurri toscani che comunque vinsero per 1-0 grazie al gol segnato dopo 11 minuti di gioco da Lisuzzo.

DIRETTA NOVARA-PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Novara-Pisa sarà diretta dall'arbitro Mainardi; in programma alle ore 15 di sabato 28 gennaio, vale per la 23esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. La sfida vede due formazioni che si ritrovano nella parte destra della classifica per cui necessitano di punti per cercare di allontanarsi quanto più possibile dalla zona rossa. Il Novara occupa il decimo posto a pari merito con lo Spezia a quota 28 punti con un vantaggio rispetto alla zona Play Out di 4 punti mentre il Pisa è 17esimo con 24 punti a pari merito con l’Avellino e la Pro Vercelli (quest’ultima ha una gara in meno).

Insomma soprattutto per i toscani la situazione è alquanto delicata. Nelle ultime giornate di campionato il Novara ha ottenuto soltanto 7 punti sui 15 disponibili mentre il Pisa ne ha raccolti soltanto 5 anche se c’è da sottolineare come nel primo incontro post pausa natalizia, la squadra toscana ha ripreso con il piglio giusto battendo in casa la Ternana per 1-0.

Altro dato interessante sul Pisa è che in 22 gare ha messo a segno soltanto 8 reti (nettamente il peggiore attacco della cadetteria) ma subendone soltanto 12 (nettamente la miglior difesa del campionato). Inoltre, per gli amanti delle statistiche va sottolineato come il Pisa nelle gare esterne abbia raccolto 6 punti complessivi e nelle ultime cinque gare ha subito ben 4 sconfitte mentre il Novara in casa ha ottenuto l’ottimo bottino di 23 punti con 7 vittorie, 2 pareggi e soltanto 2 sconfitte. Nel girone di andata il Pisa ha avuto la meglio sul Novara con il punteggio di 1-0 con rete di Lisuzzo mentre gli altri precedenti sono relativi a campionati di Lega Pro del 2007.

Il Novara allenato da mister Boscaglia dovrebbe giocare con un classico 4-4-2 abbastanza offensivo utilizzando sulle ali dei giocatori che hanno una certa propensione nell’accompagnare le giocate in avanti. In porta certo del posto Da Costa mentre nella coppia di centrali c’è da valutare se al fianco di Mantovani ci sia Scognamiglio. Nel ruolo di laterale di destra basso Troest mentre sulla sinistra spazio a Dickmann. Davanti alla difesa c’è il ballottaggio tra Viola e l’ex Inter Bolzoni al fianco di Casarini. Sulla destra altro ballottaggio tra Di Mariano e Kupisz con quest’ultimo in leggero vantaggio mentre sul fronte sinistro ci dovrebbe essere Calderoni. In avanti confermati l’attaccante bulgaro Galabinov reduce dalla rete segnata sul campo del Trapani e Sansone.

Per quanto concerne il Pisa, Gattuso è pronto a riproporre il proprio oleato albero di natale 4-3-2-1. Tra i pali l’ex Palermo Ujkani mentre in difesa dovrebbero giocare Del Fabro e Landre nel mezzo, sulla destra Golubovic e sulla sinistra Mannini. Davanti alla difesa Di Tacchio, giocatore in possesso dell’esperienza necessaria per dare equilibrio all’intera formazione mente ai propri lati ci saranno Verna e Angiulli con quest’ultimo che però deve spuntarla su Zammarini. Unica punta Peralta anche se non da escludere l’utilizzo di Lazzari mentre alle spalle nei ruoli di trequartisti Manaj il quale avrà voglia di rivalsa dopo aver sbagliato un calcio di rigore nella scorsa giornata e Gatto quest’ultimo autore del gol vittoria nella sfida con la Ternana.

Come spesso accaduto nelle gare in cui c’è stato il Pisa in campo, sarà match molto chiuso con pochi spazi. In ragione di ciò sarà importante sfruttare tutte le possibile occasioni ed in particolare quelle da calcio d’angolo. Probabile che il Novara provi ad aprire la scatola difensiva toscana allargando il gioco sulla corsie laterali dove peraltro dispone di giocatori in possesso di buone qualità tecniche. Secondo le principali agenzie di scommesse ed in particolare la Snai, il Novara è abbastanza favorito. Infatti la quota relativa alla propria vittoria si aggira intorno all’1,80 contro il 3,30 del risultato di parità mentre l’eventuale successo da parte dei toscani è salito fino a 5,00 volte la posta in palio. Manco a dirlo per la Snai questo sarà un incontro con pochi gol ed in particolare l’evento Under 2,5 è dato solto a 1,45 contro il 2,55 dell’Over 2,5.

Novara-Pisa sarà trasmessa in diretta tv sulla pay tv del satellite: appuntamento per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio su Sky Calcio 4, con possibilità ovviamente di assistere alla partita in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Da non perdere, qualora vogliate seguire highlights e gol in tempo reale da tutti i campi, il programma Diretta Gol Serie B su Sky Sport 1. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.