Diretta / Paganese-Andria info streaming video Sportube: i bomber attesi, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi Lega Pro)

DIRETTA PAGANESE-ANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Quali saranno i bomber protagonisti della sfida tra Paganese e Andria? Tra i padroni di casa ci sono elevate probabilità che questo ruolo venga ricoperto da Reginaldo, vecchia conoscenza della Serie A che fin qui ha collezionato sette reti in 19 presenze in questo torneo di Lega Pro, girone C. L'Andria, dall'altra parte, segna poco (appena 17 gol) e non ha bomber di razza. Al contrario, la formazione ospite è una sorta di cooperativa del gol. Gli uomini più prolifici sono Sergio Cruz e Pietro Cianci, con tre gol a testa insieme a Daniel Onescu. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (23^GIORNATA)

DIRETTA PAGANESE-ANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Vediamo quali saranno i protagonisti che scenderanno in campo per Paganese-Andria, partita valida per il Girone C di Lega Pro. Per i padroni di casa mister Grassadonia si affiderà a Reginaldo, attaccante brasiliano che ha segnato sei gol in questa stagione e potrebbe essere ancora il protagonista indiscusso con la maglia della Paganese. Diciannove le presenze di Reginaldo, nessuna rete realizzata su calcio di rigore, è una delle garanzie del tecnico Grassadonia considerando il tredicesimo posto della squadra. Tra le file dell'Andria, invece, il protagonista potrebbe essere Sergio Cruz: una sfida tutta tra brasiliani, l'attaccante ha segnato soltanto tre gol in questo Girone C di Lega Pro ed in questa trasferta vorrà sicuramente dare il suo contributo. Diciassette partite disputate, mister Favarin dovrebbe schierarlo nuovamente in campo cercando di blindare con i suoi gol la zona playoff raggiunta.

DIRETTA PAGANESE-ANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Paganese-Fidelis Andria è una delle partite nel programma del girone C di Lega Pro. Facciamo subito una breve panoramica sui confronti più recenti fra queste due formazioni: negli ultimi cinque precedenti i campani della Paganese hanno vinto in tre occasioni, mentre per il resto si contano una vittoria dell'Andria e un pareggio. All'andata la sfida in terra pugliese terminò con un 2-0 in favore dei padroni di casa della Fidelis Andria: a decidere l'incontro furono Fall e Mancino il 14 settembre scorso. Passando invece alle attuali esigenze di classifica di queste due compagini, la Paganese vuole vincere per non rischiare di rientrare in zona play-out e fare dunque un passo verso la salvezza diretta, mentre l'Andria ha bisogno di vincere dopo la serie di pareggi ottenuti di recente, che potrebbero metterne a rischio il posto in zona play-off.

DIRETTA PAGANESE-ANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Paganese-Andria, diretta dall'arbitro Marco D'Ascanio della sezione di Ancona, si gioca sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14.30 e vedrà scontrarsi due squadre divise da sette punti in classifica nel girone C di Lega Pro, arrivato alla disputa della sua quarta giornata di ritorno. Di fronte ci sono due formazioni brillanti, che nella rincorsa dei rispettivi obiettivi hanno saputo stupire.

Iscrittasi per il rotto della cuffia al campionato, la Paganese ha saputo cambiare una storia che sembrava già scritta dimostrandosi anche più competitiva di squadre partite alla vigilia del campionato con credenziali ben maggiori. I campani tradiscono però ancora qualche difficoltà in trasferta, come si è visto anche nell'ultimo match di Caserta in cui i padroni di casa si sono aggiudicati con un secco due a zero il derby campano.

L'Andria invece al momento è protagonista di una lunga serie positiva in campionato: il pareggio casalingo contro il Catanzaro, con i pugliesi pur costretti a rimontare, è valso il decimo risultato utile consecutivo per la compagine pugliese, in una serie composta finora da tre vittorie e sette pareggi, dei quali gli ultimi cinque ottenuti consecutivamente. Una marchia che finora ha garantito all'Andria trenta punti in classifica e una presenza costante in zona play off.

Allo stadio Torre di Pagani scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa in campo con il romeno Chiriach a difesa della porta ed una difesa a tre composta da Picone, Alcibiade e Silvestri. Pestrin e Cicerelli giocheranno al centro della linea mediana, mentre sulla corsia laterale di destra giocherà Della Corte e sulla corsia laterale di sinistra toccherà invece a Maiorano. Mauri ed il panamese Herrera saranno impiegati nel ruolo di trequartista, alle spalle del brasiliano Reginaldo che sarà l'unica punta di ruolo nella squadra allenata da Grassadonia.

Risponderà l'Andria con il romeno Pop tra i pali e il suo connazionale Rada titolare in una difesa a tre al fianco di Colella e di Aya. Matera, Vasco e l'altro romeno Onescu occuperanno la zona centrale di centrocampo, mentre Tartaglia (in gol contro il Catanzaro) a destra e Tito a sinistra saranno gli esterni di fascia. In attacco, spazio al tandem composto da Cianci e da Volpicelli.

Nonostante la battuta d'arresto subita a Caserta, Grassadonia non rinuncerà all'articolato 3-4-2-1 che finora ha fatto le fortune di una Paganese concreta e capace spesso di tenere testa anche agli avversari più blasonati. Solo la differenza tra il rendimento interno e quello esterno ha impedito ai campani di scavare un solco verso la zona play out. 3-5-2 per l'Andria di Favarin che si sta ormai affermando come una delle realtà più solide del campionato di terza serie, anche se osando di più nei momenti-chiave di alcuni match la classifica poteva essere ancor più lusinghiera.

Perfetto equilibrio nelle quote, essendo poi l'Andria la squadra capace di ottenere il maggior numero di pareggi in questo campionato, ben dodici, e la Paganese capace di ottenere in casa ben sedici dei ventitré punti fin qui totalizzati. Vittoria interna quotata 2.50 da Bet365, mentre Paddy Power offre a 3.10 la quota del pareggio e Betclic a 2.75 la quota per il blitz pugliese allo stadio Torre. Per seguire in diretta, esclusivamente in streaming video, Paganese-Andria, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14.30, occorrerà un abbonamento al portale sportube.tv, che trasmetterà via web tutte le sfide del campionato di Lega Pro. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (23^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.