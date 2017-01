PAGELLE LAZIO-CHIEVO (0-1): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Eccovi le nostre pagelle su Lazio-Chievo, con i voti a tutti i protagonisti. Vittoria clamorosa del Chievo in casa della Lazio grazie al gol di Inglese al 90’ dopo una partita in mano completamente ai padroni di casa a cui però è mancata la finalizzazione in area di rigore. Il Chievo mette fine ad un periodo negativo in campionato con una vittoria inaspettata e raggiunge quota 28 punti in classifica raggiungendo la 10^ posizione. La Lazio esce sconfitta dal proprio campo con una brutta doccia fredda in casa che mette così a rischio il suo quarto posto in classifica. VOTO PARTITA 6,5: E’ stata una partita combattuta e giocata principalmente in attacco dalla squadra di Inzaghi che ha saputo regalare spettacolo ai suoi tifosi, ma il gol l’ha trovato il Chievo con un colpo di scena nel finale. VOTO LAZIO 6,5: Non si possono trovare troppi difetti nella Lazio vista in questo posticipo contro il Chievo. E’ mancato solo il gol ai Biancocelesti dopo una partita giocata al 100% con un pressing incredibile sugli avversari per tutta la partita. Paga però molto caro l’unica distrazione difensiva. VOTO CHIEVO 6,5: Regge tutto sommato bene agli attacchi della Lazio e non si scompone mai. I difensori e i centrocampisti lottano tantissimo per evitare il gol che chiuderebbe di fatto la partita e alla fine la squadra di Maran alla prima vera occasione punisce gli sfortunati padroni di casa. VOTO SIG. FABBRI (ARBITRO) 4,5: Prestazione deludente con molte sviste. Non viene aiutato granché dai suoi collaboratori. CLICCA QUI PER LE PAGELLE COMPLETE DI LAZIO-CHIEVO

PAGELLE LAZIO-CHIEVO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco puntuali dopo il duplice fischio le pagelle di Lazio-Chievo con i voti della prima frazione di gioco. Finisce a reti bianche il primo tempo: la squadra di Inzaghi ha saputo creare molto in questo primo tempo, concedendo al Chievo appena un tiro nello specchio, ma è mancata di concretezza davanti alla porta. I padroni di casa con la loro aggressività e il pressing alto in campo hanno reso la vita difficile ad un Chievo non dotato di brillanti palleggiatori. Parolo ha avuto una chance per segnare già al 2° minuto di gioco ma il suo tiro al volo, su sponda di Milinkovic-Savic, è terminato molto alto sopra la traversa. La Lazio prova a colpire con giocate dalle fasce come al 20° minuto quando Lulic riesce ad andare sul fondo e a mettere un cross sul secondo palo per Felipe Anderson. Il brasiliano effettua un tiro-cross al volo, su cui Djordjevic non arriva di un soffio. Intorno alla mezz’ora i biancocelesti provano a forzare la mano con tre conclusioni nell’arco di cinque minuti, ma Sorrentino sale in cattedra e da grande capitano tiene in vita la sua squadra con tre ottimi interventi. Notevole la parata con i piedi su Felipe Anderson al 33° minuto in uno contro uno con il brasiliano. Nel finale la Lazio prova a spingere ma non riesce ancora a trovare la via del gol con un Chievo in affanno quando c’è da costruire gioco. Nel finale la squadra di Maran riesce a concludere per la prima volta in porta dopo un recupero di Bastien su Biglia in mezzo al campo. Tiro dalla distanza di De Guzman che non spaventa però Strakosha che blocca facilmente la sfera. Vedremo se nella ripresa il Chievo saprà trovare delle contromisure per riuscire a fronteggiare la forte aggressività della Lazio o se i padroni di casa riusciranno a trovare la vittoria e a tornare in piena corsa per la zona Champions League.

MIGLIORE IN CAMPO LAZIO PAROLO 6,5- PEGGIORE IN CAMPO LAZIO: BIGLIA 5,5- MIGLIORE IN CAMPO CHIEVO: SORRENTINO 7 - PEGGIORE IN CAMPO CHIEVO: HETEMAJ 5,5

(Paolo Zaza)