Diretta / Pro Vercelli-Trapani info streaming video e tv: chi sono i migliori? Probabili formazioni, quote, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA PRO VERCELLI-TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA). I MIGLIORI - La sfida Pro Vercelli-Trapani ci offre diverse soluzioni importanti con tanti calciatori importanti che saranno schierati in campo. Tra quelli col rendimento più alto c'è il difensore centrale della Pro Vercelli Mattia Bani che è nella top five grazie a un IVG molto alto come riporta il sito ufficiale della Lega di Serie B. Nonostante la posizione molto complicata in classifica il Trapani poteva contare su un centrocampista come Matteo Scozzarella dal rendimento assicurato che però è stato ceduto in questa sessione di calciomercato di gennaio al Parma. Attenzione perchè il club siciliano ha fatto tantissime modifiche dando spazio soprattutto ai giovani. Attenzione alla voglia di rivalsa di due squadre che sicuramente cercheranno di vincere la partita per potersi giocare ancora le loro carte di permanenza in questa categoria. Difficile capire chi sarà protagonista della gara, ma di certo saranno molti quelli da tenere sotto controllo.

DIRETTA PRO VERCELLI-TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA). LE STATISTICHE - Ci stiamo avvicinando alla delicatissima Pro Vercelli-Trapani. Una partita da non sbagliare per la squadra piemontese, che si trova in zona playout: la Pro Vercelli versione casalinga è una formazione da metà classifica, che ha raccolto 20 punti in 11 partite e che ha segnato 13 dei suoi 20 gol totali. La Pro è imbattuta in casa dallo scorso 10 settembre: allora aveva subito 5 gol dal Cittadella, ma poi è riuscita a invertire la rotta e ha vinto cinque delle sue gare casalinghe. La fatica in zona gol è comunque evidente: soltanto Spezia, Avellino, Vicenza, Trapani e Pisa hanno segnato meno dei bianchi. Il Trapani, per l’appunto: ultimo in classifica, se non altro il club siciliano arriva da una vittoria (solo la seconda in stagione) e ha fatto 4 punti nelle ultime due. Fuori casa però il rendimento è pessimo: appena 4 pareggi, 6 gol segnati sui 15 totali e 18 reti incassate su 32 (comunque in trasferta il Trapani ha giocato due partite in più rispetto a quelle casalinghe). Male in attacco e male anche in difesa: il Trapani ha la peggior difesa del campionato.

DIRETTA PRO VERCELLI-TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE: I BOMBER (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - La Pro Vercelli ospiterà il Trapani per la ventitreesima giornata di Serie B, vediamo i bomber che scenderanno in campo. Partiamo dai padroni di casa che punteranno su bomber La Mantia: l'attaccante è il punto fermo dell'attacco della Pro Vercelli di mister Longo, in questa stagione ha siglato sette reti, in diciotto partite disputate finora. Due gli assist di La Mantia finora, la Pro Vercelli ha segnato finora in totale venti gol, quindi la percentuale di realizzazione dell'attaccante è pari al 35%. Passiamo al Trapani, con mister Calori che si affiderà al solito bomber Coronado: il trequartista ha segnato cinque gol finora, i due assist vincenti collezionati lo rendono sicuramente il più prolifico e pericoloso in casa Trapani. Quindici le partite disputate da Coronado, altrettanti gol sono stati realizzati dalla squadra in questa prima parte di campionato cadetto, con la percentuale di realizzazione gol di Coronado pari al 33.3%.

DIRETTA PRO VERCELLI-TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE: GLI ARBITRI (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Pro Vercelli-Trapani, partita in programma per la seconda giornata di ritorno di Serie B, sarà diretta da Gianluca Manganiello. L'arbitro della sezione di Pinerolo ha diretto nove partite in questa stagione, estraendo quarantuno cartellini gialli, nessun doppio giallo ed un cartellino rosso. In questo campionato cadetto Manganiello ha già arbitrato una partita del Trapani, contro il Frosinone (partita persa per 4-1 dove il direttore di gara ha estratto sei cartellini gialli ed un rosso). Nella sua carriera Manganiello ha diretto una sola partita alla Pro Vercelli, nella scorsa stagione contro il Cesena, ben sette invece le gare arbitrate al Trapani, tutte nel campionato di Serie B dal 2013 ad oggi. Questa però sarà una sfida totalmente inedita per Manganiello che non ha mai diretto Pro Vercelli-Trapani. I suoi assistenti saranno Colella e Rabilotta, il quarto uomo invece sarà Mantelli.

DIRETTA PRO VERCELLI-TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE: TESTA A TESTA (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Pro Vercelli-Trapani è una partita che conta soltanto due precedenti allo stadio Silvio Piola della città piemontese, i quali corrispondono agli ultimi due campionati di Serie B. Nella scorsa stagione la partita si è conclusa 1-1, con le reti di Castiglia per i padroni di casa e di Petkovic per il Trapani, nella stagione precedente invece vinse di misura la Pro Vercelli grazie a un gol di Marchi. Per diversi anni la Pro Vercelli e il Trapani si sono ritrovate a gareggiare in categorie inferiori di pari livello, ma la distanza geografica di oltre 1500km non ha mai permesso incontri prima di pochissimo tempo fa, perché naturalmente non sono mai state inserite nello stesso girone. Ricordiamo anche la partita d’andata, naturalmente giocata in Sicilia: era il 4 settembre e ci fu un pareggio per 1-1 con i gol di Vajushi per la Pro Vercelli e Coronado per il Trapani.

DIRETTA PRO VERCELLI-TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Pro Vercelli-Trapani sarà diretta dall'arbitro Manganiello; in programma alle ore 15 di sabato 28 gennaio, vale per la 23esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. I trapanesi hanno cominciato nel migliore dei modi l'anno e il girone di ritorno, battendo per 2-1 il Novara (merito dei gol di Igor Coronado e Federico Maracchi) e tornando al successo dopo tre mesi.

La seconda vittoria in stagione per i siciliani non ha permesso di accorciare il distacco rispetto alla zona playout, che rimasto di otto punti viste le concomitanti vittorie di Avellino e Pisa. Resta dunque una distanza enorme, ma i granata hanno l'obbligo morale di crederci e provarci finché la matematica non li dovesse condannare. Fra le squadre risucchiate nella zona playout c'è anche la Pro Vercelli, che tuttavia deve recuperare una gara, visto che il match contro l'Ascoli Picchio previsto domenica scorsa è stato rinviato.

I piemontesi nelle ultime uscite del 2016 sembrano aver trovato gli schemi giusti, toccherà dimostrare sul campo che non si è trattato di eventi sporadici ma che d'ora in avanti sarà la normalità. D'altronde una vittoria come quella contro il Frosinone o ti cambia in maniera definitiva la stagione oppure può essere un'indicazione fuorviante e da prendere con le pinze.

La Pro Vercelli ha avuto praticamente un settimana in più di preparazione rispetto agli avversari. Se si guarda anche il rovescio della medaglia, alla squadra del mister Moreno Longo potrebbe mancare un po' il ritmo partita, mentre i trapanesi hanno cominciato a recuperarlo sabato scorso. La squadra piemontese si schiererà con il modulo 3-5-2, con il quale riesce a tenere perfettamente il campo in ampiezza, sfruttando le ottime doti degli esterni di centrocampo. Il portiere titolare sarà Provedel, che difenderà assieme a Luperto, schierato sul centro-destra, a Bani schierato nel mezzo e a Legati, posizionato sul centro-sinistra.

Come detto le fasce saranno una zona chiave e la Pro Vercelli sceglierà Verra per presidiare l'out destro, mentre Mammarella viaggerà sul versante opposto. Lo slot di mediano sarà affidato a Emmanuello, mentre come mezzali verranno impiegati a destra Altobelli e a sinistra Palazzi. Le due punte risponderanno ai nomi di Morra e La Mantia, al momento il miglior bomber della formazione bianconera con sette reti realizzate in stagione.

Il Trapani sembra intenzionato a non discostarsi di molto dalla formazione che ha vinto contro il Novara sabato scorso. Senz'altro non cambierà il modulo di riferimento, che sarà un coriaceo 4-4-2. Fra i pali ci sarà l'estremo difensore Pigliacelli, nuovo acquisto del mercato di gennaio, che coordinerà la difesa composta dai due terzini Fazio e Visconti (il primo a destra e il secondo a sinistra) e dai due difensori centrali Kresic e il capitano Pagliarulo.

Il centrocampo a quattro prevede l'impiego di due interni, che dovrebbero essere Barillà e Fausto Rossi, altro nuovo arrivo della finestra di calciomercato, e di due esterni che invece saranno Nizzetto a destra e Maracchi a sinistra. I due attaccanti centrali saranno Citro e Coronado, una coppia che ha già dimostrato di riuscire a trovare una buona intensa se fatta giocare con continuità.

La Pro Vercelli ha abituato il pubblico di casa ad un atteggiamento sempre propositivo, ma molti addetti ai lavori credono che sarà il Trapani a fare la partita. I siciliani hanno un bisogno disperato di punti e non possono più sbagliare. Se la soglia salvezza è di 50 punti significa che la squadra di calori deve conquistare ben 34 in venti turni, decisamente non una passeggiata. Considerando la situazione la Pro Vercelli potrebbe provare a sorprendere gli avversari in contropiede, sfruttando la velocità degli esterni e il fiuto del gol di La Mantia. Bisognerà tenere un occhio di riguardo per Mammarella, che con il suo sinistro ha dimostrato di poter segnare da tutte le posizioni.

Se siete interessati a giocare qualcosa su questo match ecco a voi le quote relative ai tre segni più importanti secondo l'agenzia di scommesse Bet365. Al segno 1, corrispondente con la vittoria casalinga della Pro Vercelli, è stata assegnata una quota di 2.15, al segno X, valido per il pareggio, una quota di 3.10, mentre per il successo del Trapani la quota è 3.80.

Pro Vercelli-Trapani sarà trasmessa in diretta tv sulla pay tv del satellite: appuntamento per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio su Sky Calcio 7, con possibilità ovviamente di assistere alla partita in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Da non perdere, qualora vogliate seguire highlights e gol in tempo reale da tutti i campi, il programma Diretta Gol Serie B su Sky Sport 1.

