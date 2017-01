Pronostici Serie A / Quote e scommesse: Torino favorito sull'Atalanta. Partite della 22^ giornata (28-29 gennaio 2017)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA (28-29 GENNAIO 2017) TORINO FAVORITO SULL'ATALANTA - Torino-Atalanta si annuncia senza ombra di dubbio come una sfida equilibrata, con il fattore campo che potrebbe far pendere il pronostico dalla parte dei granata di Sinisa Mihajlovic. Ecco perché l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 1 per la vittoria del Torino a 2,35: è l’ipotesi più probabile, che precede il segno 2 per la vittoria esterna dell’Atalanta (che pagherebbe 3,10 volte la posta in palio) e il segno X indicante il pareggio, per il quale si sale ancora un pochino di più, fino a quota 3,30. C’è buona fiducia circa la possibilità di assistere a una partita ricca di gol: infatti l’opzione Over 2,5 è proposta sempre da Snai a 1,75, mentre per l’Under si sale a 1,95. Grandissima fiducia infine circa la possibilità di entrambe le squadre di segnare almeno un gol: la corrispondente opzione, denominata appunto Gol, è quotata a 1,57, mentre per il NoGol si salirebbe fino a 2,25.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA (28-29 GENNAIO 2017) - FOCUS INTER-PESCARA - Inter-Pescara dovrebbe essere una partita a senso unico, andiamo comunque a vedere quali sono i pronostici dell’agenzia Snai facendo una panoramica sulle quote per i principali tipi di scommesse. Il segno 1 per la vittoria dell’Inter è considerato praticamente ovvio, tanto che pagherebbe solamente 1,20 volte la posta in palio. Si sale di molto già per il pareggio, dal momento che il segno X è quotato a 7,00, non parliamo poi del clamoroso 14,00 che premierebbe chi punta sul segno 2 se davvero il Pescara dovesse riuscire a vincere a San Siro. Sono anche attesi molti gol, dal momento che l’Over 2,5 è quotato a 1,38 mentre per l’Under si arriva a 2,80, quota altissima per questo genere di scommesse. Attenzione però al rischio che una squadra (presumibilmente il Pescara) resti a secco di gol: infatti la corrispondente opzione NoGol è quotata a 1,78 ed è considerata leggermente più probabile del Gol, che arriva a 1,92 e richiede almeno una rete da parte di entrambe le squadre.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA (28-29 GENNAIO 2017) - FOCUS LAZIO-CHIEVO Lazio-Chievo dovrebbe vedere nettamente favoriti i padroni di casa biancocelesti, o almeno questa è l’analisi dell’agenzia Snai, che orienta i propri pronostici e di conseguenza le proprie quote in modo assai favorevole alla squadra di Simone Inzaghi. Dunque il segno 1 per la vittoria della Lazio è quotato a 1,50, mentre poi si sale a 4,00 per il pareggio (segno X) e fino a uno stuzzicante 7,25 per chi volesse puntare sul colpaccio esterno del Chievo e dunque sul segno 2. Molto più incerto si annuncia il pronostico sul numero di gol che potranno essere segnati nel corso della partita: l’Under 2,5 (massimo due gol totali) è quotato a 1,83, per l’Over si sale ma di pochissimo, per la precisione a 1,87. Grande incertezza anche circa la possibilità che entrambe le squadre segnino almeno una rete: la corrispondente opzione Gol è proposta a 1,87, ma è di poco favorito il NoGol, che infatti è quotato da Snai a 1,83.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA (28-29 GENNAIO 2017) - Gare importanti in programma nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Adesso analizziamo quello che potrebbe succedere nelle dieci sfide in programma per darvi il quadro dei pronostici su tutti gli incontri di questa ventiduesima giornata: partiamo allora dai due interessanti anticipi di sabato 28 gennaio, andando poi a studiare anche gli otto incontri che sono in programma domani, domenica 29 gennaio, per completare il terzo turno del girone di ritorno.

PRONOSTICO LAZIO-CHIEVO (sabato ore 18.00) - Dopo la sconfitta dello Stadium, Lazio alla caccia dei tre punti in casa contro il Chievo. Anche i veneti sono in cerca di riscatto dopo aver subito due sconfitte in fila. Al tecnico biancoceleste mancherà Immobile, squalificato, e sostituito da Djordjevic. Nel 4–3–3 dell’allenatore laziale in dubbio anche la presenza in difesa di Wallace. Per Maran schieramento con il 4-3-2-1 con Meggiorini squalificato, ed al suo posto Inglese, con De Guzman che potrebbe scalzare dai titolari Pelissier. Il pronostico del match dell’Olimpico vede favorita la Lazio.

PRONOSTICO INTER-PESCARA (sabato ore 20.45) - Inter alla ricerca del settimo successo consecutivo contro il Pescara. La formazione nerazzurra dall’avvento di Pioli sta marciando al ritmo delle prime della classe e nell’ultimo incontro si è imposta anche a Palermo. Per il Pescara l’addio alla massima serie è quasi certo, con la sconfitta casalinga contro il Sassuolo dello scorso turno. Oddo proverà ad impensierire l’Inter con il suo 3–5–2. Per Pioli le scelte sono da fare soprattutto a centrocampo dove molti uomini scalpitano per giocare fin dall’inizio con il solo sicuro che dovrebbe essere l’ex atalantino Gagliardini. Pronostico assolutamente favorevole all’Inter.

PRONOSTICO TORINO-ATALANTA (ore 12.30) - Il Torino si gioca un match importante in casa contro i nerazzurri atalantini, rivelazione del campionato. Dopo la sconfitta patita a Bologna la squadra di Mihajlovic ha bisogno di un riscatto immediato, ma la ragnatela di mister Gasperini potrebbe mettere in difficoltà Belotti e compagni, che nelle prime del ritorno sembrano aver smarrito la grande grinta del girone d’andata. Nella formazione granata ballottaggio tra Ljajc ed Iturbe ed anche tra Obi e Baselli. Nelle file dell’Atalanta, schierata con il 3 –5–2 rientra Grassi. Pronostico del match per il pareggio.

PRONOSTICO CAGLIARI-BOLOGNA - Il Cagliari affronta il Bologna nel suo "fortino" del Sant’Elia, dove la formazione di Rastelli ha ottenuto ben 22 dei 26 punti che ha attualmente in classifica. La gara arriva dopo la sconfitta di Roma, in una gara che ha visto i rossoblù comunque lottare alla pari con i giallorossi. Il Bologna attraversa un buon momento con due vittorie consecutive e spera di fare punti anche in terra sarda. A Rastelli mancano i due squalificati, Barrella e Joao Pedro, ed il tecnico isolano spera di recuperare almeno Di Gennaro, mentre non ci sono speranze per Melchiorri e Padoin. Nel Bologna manca il goleador dell’incontro con il Torino, Dzemaili, per squalifica. Pronostico a favore del Cagliari.

PRONOSTICO CROTONE-EMPOLI - Gara delicata per il Crotone, che riceve l’Empoli, quartultima, ma con 11 punti di vantaggio. I calabresi devono vincere questa gara se vogliono avere qualche minima chance di restare nella massima serie. Empoli galvanizzato dal successo con l’Udinese, anche se Martusciello dovrà rinunciare, per squalifica, sia a Pasqual che a Tello. Per il Crotone Nicola schiera il 4-4-2 nel quale dovrebbe tornare Meshab, dopo che la sua nazionale ha chiuso la sua avventura nella Coppa d’Africa. Pronostico indirizzato verso un successo della formazione toscana.



PRONOSTICO FIORENTINA-GENOA - Nella Fiorentina che incontra il Genoa sicuro un cambio a centrocampo rispetto alla formazione che ha giocato a Napoli in Coppa Italia, con Borja Valero che si riprende la maglia di titolare sfilandola a Cristoforo. In difesa per il posto lasciato vacante da Gonzalo Rodriguez c’è ballottaggio tra Salcedo e Tomovic, ed un altro dubbio per Paulo Sousa è quello tra Tello e Maxi Olivera. Per Juric, oltre a Biraschi e Veloso assente anche Rigoni, infortunatosi nel match con il Crotone. Il Genoa alla ricerca di almeno un punto per provare ad invertire la rotta. Pronostico a favore della formazione gigliata.

PRONOSTICO SAMPDORIA-ROMA - La Roma da una parte va all’assalto della Juventus, e dall’altra deve temere la rimonta del Napoli. Con questa situazione per Spalletti è assolutamente necessaria la conquista dei tre punti nell’incontro di Marassi con la Sampdoria. Per Giampaolo non ci sarà Pereira per squalifica e sono in dubbio anche Alvarez e Praet. Pronostico di Marassi favorevole alla Roma.

PRONOSTICO SASSUOLO-JUVENTUS - Match clou della giornata quello del Mapei Stadium, con il Sassuolo galvanizzato dai due successi consecutivi e dalla possibilità di sfidare la capolista Juventus. Anche i bianconeri stanno bene, dopo il doppio successo sulla Lazio e sul Milan in Coppa Italia, Nelle file neroverdi Matri potrebbe essere la prima punta al posto di Defrel, molto chiaccherato a livello di mercato in questi ultimi giorni. La Juventus potrebbe riproporre il tridente offensivo con Mandzukic e Dybala a fianco di Higuain. Nonostante la grande voglia del sassuolo, pronostico favorevole alla Juventus.

PRONOSTICO UDINESE-MILAN - Al Friuli si affrontano due formazioni che arrivano entrambe da una sconfitta. Il Milan ha un po' rallentato nelle ultime settimane il gran ritmo del finale dell’andata ed è stato eliminato dalla Coppa Italia per mano della Juventus. L’Udinese di DelNeri vuole tornare al successo, ma la gara si annuncia molto difficile, ed il pronostico è favorevole alla squadra di Montella.

PRONOSTICO NAPOLI-PALERMO (ore 20.45) - Il quasi "testa–coda" del San Paolo, vede il Napoli affrontare un Palermo che manda in panchina il quarto allenatore stagionale. I rosanero saranno infatti guidati dal nuovo tecnico, Diego Lopez, ex Cagliari. Per lui naturalmente poco tempo per modificare la squadra e dunque si dovrebbe vedere il proseguimento del lavoro di Corini. In casa Napoli Sarri non vuole distrazioni e spinge i suoi a cercare il vantaggio sin dall’inizio. Pronostico nettamente favorevole alla formazione di casa.

