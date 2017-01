Risultati Coppa d'Africa 2017 / Classifica aggiornata, diretta gol livescore: oggi Burkina Faso-Tunisia e Senegal-Camerun (25 gennaio)

RISULTATI COPPA D'AFRICA 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL, LIVESCORE E TABELLONE (OGGI 28 GENNAIO 2017). VIA AI QUARTI DI FINALE - Burkina Faso-Tunisia e Senegal-Camerun: si disputeranno i quarti di finale della Coppa d'Africa 2017, arrivata ormai alle sue battute conclusive. Alle 17:00, allo Stade d'Angondjé di Liberville, scenderanno in campo Burkina Faso e Tunisia. I burkinabé, dopo aver superato il Gruppo A da prima forza del girone, affronteranno la formazione allenata dal C.t. Henryk Kasperczak, qualificatasi come seconda forza del Gruppo B. Il percorso del Burkina Faso è stato fin qui piuttosto lineare, con due pareggi contro Camerun e Gabon e una vittoria contro la Guinea Bissau. Dall'altra parte troviamo la Tunisia, subito sconfitta nel match inaugurale dal Senegal 2-0 ma presto rientrata in scia grazie ai convincenti successi ottenuti contro Algeria e Zimbawe. Alle 20:00 prenderà il via l'altro quarto di finale tra Senegal e Camerun in una sorta di finale anticipata. I senegalesi hanno vinto il Gruppo B, quello in cui era stata inserita anche la favorita Algeria. Gli uomini di Allou Cissé hanno superato piuttosto facilmente Tunisia e Zimbawe, salvo poi pareggiare contro le Volpi del deserto nell'ultimo match in programma. Dall'altra parte troviamo il Camerun della generazione post Samuel Eto'o. I Leoni indomabili si sono qualificati come seconda forza del Gruppo A dietro al sorprendente Burkina Faso, con due pareggi (Burkina Faso e Gabon) e una vittoria (Guinea Bissau)

