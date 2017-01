Risultati Lega Pro / Livescore in diretta e classifica aggiornata: che battaglia in coda! Gironi A, C (23^ giornata, 28 gennaio 2017)

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, C (23^ GIORNATA, 28 GENNAIO 2017). BATTAGLIA IN CODA - Incerta la lotta al vertice, ma pure il fondo della classifica del girone C di Lega Pro ci riserva una battaglia davvero emozionante e che si annuncia lunghissima per evitare l’ultimo posto in classifica che vuol dire retrocessione diretta, ma se possibile anche le posizioni che portano ai sempre scomodi playout. La Vibonese fanalino di coda avrà un impegno difficilissimo contro il Matera che è capolista, mentre il Melfi - due lunghezze avanti ai calabresi - sarà di scena in casa contro il Cosenza per un match comunque difficile. Il Catanzaro affronterà un’altra big, cioè il Lecce, nel posticipo di lunedì sera, dunque altra partita indubbiamente complicata. Giocano entrambe in casa le due squadre appaiate a quota 20 punti, il Taranto contro la Casertana e l’Akragas che ospita il Fondi. Il Messina a quota 21 ospita la Juve Stabia, altra partita contro una big ai vertici della classifica, mentre la Reggina sarà impegnata nel posticipo di domani contro il Catania. Ultima squadra della zona calda è la Paganese, che gioca in casa contro la Fidelis Andria. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE D E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, C (23^ GIORNATA, 28 GENNAIO 2017). LOTTA AL VERTICE - Il sabato della Lega Pro sarà incentrato sul girone C, come era già stato nel mese di dicembre e come sarà anche a febbraio. Sarà dunque opportuno fare il punto sulla classifica del girone meridionale, che è ricominciato settimana scorsa dopo la lunga pausa invernale e che ci sta regalando una emozionante volata a quattro che promette di tenerci compagnia fino a maggio. Al primo posto ecco la coppia formata da Matera e Lecce a quota 46 punti, dietro di un soffio il Foggia e la Juve Stabia, terze a quota 44 ma naturalmente a due sole lunghezze dalla vetta, che la Juve Stabia ha perso settimana scorsa pareggiando a fronte delle vittorie di tutte le avversarie. Oggi la partita sulla carta più semplice tocca al Matera, impegnato in casa contro la Vibonese fanalino di coda in classifica. Per vedere in campo il Lecce bisognerà invece attendere il posticipo di lunedì sera a Catanzaro, dunque in teoria oggi i salentini potrebbero essere scavalcati dalle due inseguitrici. Per il Foggia partita casalinga ma ostica contro l’ottima Virtus Francavilla, la Juve Stabia giocherà invece in trasferta sul campo del Messina.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, C (23^ GIORNATA, 28 GENNAIO 2017) - Nel campionato di Lega Pro 2016-2017 siamo arrivati alla giornata numero 23, che è la quarta del girone di ritorno; viaggiamo spediti verso la fine della stagione, c’è però ancora molto tempo per centrare i rispettivi obiettivi anche se ovviamente la classifica di ciascun girone inizia ad allungarsi e prendere una certa forma. Come sempre le partite sono divise su due giorni.

I risultati girone A: sabato 28 gennaio c’è un solo match previsto per questo girone, alle ore 14:30 Lucchese-Tuttocuoio. Sfida certamente non semplice per una Lucchese che si trova in piena zona playoff ma che ha perso il suo cannoniere: Francesco Forte, 15 gol in 21 partite, è andato a giocare in Serie B con il Perugia (dove ha segnato subito) e ora i rossoneri senza di lui dovranno provare a mantenere il livello (un punto nelle ultime due partite). Il Tuttocuoio invece gioca per salvarsi: a oggi è testa a testa con la Carrarese per evitare la posizione che costringerebbe ai playout, 5 punti nelle ultime cinque hanno leggermente mosso le acque ma certamente i toscani hanno bisogno di un altro passo.

Risultati girone C. Va invece in scena quasi tutto questo girone in questo sabato: si parte alle ore 14:30 con Akragas-Fondi, Melfi-Cosenza, Messina-Juve Stabia, Monopoli-Siracusa, Paganese-Fidelis Andria e Taranto-Casertana. Alle ore 18:30 Matera-Vibonese e alle ore 20:30 Foggia-Virtus Francavilla, le altre due partite saranno nei prossimi giorni come ideali posticipi. Le quattro big hanno preso grande vantaggio sul resto del gruppo: oggi proveranno a ricucire lo strappo Virtus Francavilla e Cosenza, con la Fidelis Andria che appena più sotto spera nella qualificazione ai playoff.

Ormai per la promozione diretta sono rimaste quelle quattro; il turno si apre con il Matera e il Lecce che guardano tutti dall’alto, due punti più sotto ci sono Juve Stabia e Foggia. Davvero difficile stabilire quale delle quattro possa farcela: forse il Lecce ha qualcosa in più, ma i salentini hanno fallito nelle ultime quattro stagioni e dunque rimane un po’ di riserbo sulla capacità di rimanere freddi nei momenti decisivi. Ad ogni modo ci aspetta davvero un bel turno, ricco di spunti interessanti; a noi non resta che dare la parola ai vari campi e accomodarci per stare a vedere quali saranno i risultati che matureranno dalla prima parte della giornata di Lega Pro. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE D E LA CLASSIFICA DEI GIRONI