Risultati Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol livescore. Prossimo turno (28-29 gennaio 2017, 22^ giornata)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (22^ GIORNATA, 28-29 GENNAIO 2017) - Siamo arrivati alla ventiduesima giornata nella Serie A 2016-2017. Prima di addentrarci nei temi legati alla classifica e agli effetti che i risultati potranno avere su di essa, ricordiamo il programma. Si comincia con i due anticipi di sabato 28 gennaio: alle ore 18.00 Lazio-Chievo, alle ore 20.45 Inter-Pescara. Domenica 29 gennaio si comincia con il gustoso lunch match: alle ore 12.30 infatti è in programma Torino-Atalanta. Sei partite si giocano, con inconsueta concentrazione di big, alle ore 15.00: Cagliari-Bologna, Crotone-Empoli, Fiorentina-Genoa, Sampdoria-Roma, Sassuolo-Juventus e Udinese-Milan. Infine il posticipo delle ore 20.45 sarà Napoli-Palermo.

Sabato i riflettori sono puntati su Lazio e Inter, che devono sfruttare questo turno sulla carta favorevole per vincere e rafforzare le proprie candidature nella corsa almeno al terzo posto che a fine campionato significherà preliminare di Champions League. Il Chievo sempre sconfitto nel 2017 e il Pescara ultimo in classifica non dovrebbero essere ostacoli troppo difficili. L’Atalanta invece all’ora di pranzo della domenica sarà attesa da un test assai difficile in casa del Torino, che dal canto suo può solo vincere se vuole provare a rimanere attaccato al gruppo delle squadre che lotteranno per l’Europa.

Nel pomeriggio, come abbiamo già accennato, scenderanno in campo diverse grandi: ecco dunque in campo tutte alla stessa ora Juventus, Roma e Milan, senza dimenticare un Fiorentina-Genoa sicuramente interessante. L’attenzione però si concentrerà su bianconeri, giallorossi e rossoneri, anche perché tutti saranno impegnati in trasferta e dunque non mancheranno le insidie. Juventus e Roma in particolare si sfidano a distanza per il primo posto (anche se i campioni d’Italia hanno una partita da recuperare), mentre il Milan deve uscire da un periodo complicato che, con soli cinque punti conquistati nelle ultime cinque giornate, potrebbe avere ridimensionato le ambizioni dei rossoneri.

Domenica pomeriggio però meriterà di essere seguita con attenzione anche Crotone-Empoli, perché se i toscani torneranno dalla Calabria almeno con un punto (a maggior ragione con una vittoria) potrebbe di fatto già calare il sipario sulla lotta per non retrocedere, visto che proprio l'Empoli è quartultimo ma con ben 11 punti di vantaggio sul Crotone terzultimo, desolatamente in fondo con le altre due pericolanti Palermo e Pescara, che faranno a loro volta il tifo per la squadra di Davide Nicola per non vedere sempre più lontano l'ultimo posto che garantisce la salvezza. I rosanero d'altronde in serata saranno attesi da un impegno difficilissimo: al San Paolo è il Napoli atteso ai tre punti per continuare a inseguire il sogno chiamato scudetto.