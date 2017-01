RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata e diretta gol livescore: i numeri del campionato. Prossimo turno (28-29-30 gennaio 2017, 23^ giornata)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (23^ GIORNATA, 28-29-30 GENNAIO 2017). I NUMERI DEL CAMPIONATO - In attesa dei risultati della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B, eccovi una pioggia di numeri relativi a quello che abbiamo visto finora in campionato. Il maggior numero di vittorie complessive è quello del Verona e del Cittadella (12), che in casa vantano otto successi al pari del Benevento e della Spal, mentre in trasferta fa meglio di tutti il Carpi con cinque affermazioni. All’estremo opposto ci sono le due sole vittorie ottenute dal Trapani, anche se la seconda è arrivata proprio settimana scorsa: i siciliani insieme a Cesena, Pisa, Pro Vercelli e Ternana sono una delle tante squadre che non hanno ancora mai vinto in trasferta. Il record dei pareggi appartiene invece al Latina, che fin qui ha diviso la posta in ben 14 occasioni. All’estremo opposto il Cittadella, protagonista di un solo segno X. Il miglior attacco è quello del Verona con 40 gol, il peggiore invece quello del Pisa che ha esultato solamente otto volte. In compenso i toscani hanno la miglior difesa con soli 12 gol subiti, la peggiore è quella del Trapani fanalino di coda, che ha subito ben 32 gol e ha pure la differenza reti peggiore (-17), mentre il Verona spicca in positivo con un +15.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (23^ GIORNATA, 28-29-30 GENNAIO 2017). CONFRONTO CASA-TRASFERTA - In attesa delle partite del sabato pomeriggio e dei loro risultati, andiamo a fare il punto sul rendimento in casa e in trasferta delle squadre del campionato di Serie B fino a questo momento, cioè nel corso del girone d’andata chiuso prima di Capodanno più la prima giornata di ritorno giocata settimana scorsa. Fra le mura amiche spiccano i 27 punti del Benevento, che precede il Verona e la Spal, entrambe capaci di conquistare 26 punti in casa propria, cioè al Bentegodi oppure al Mazza; ecco poi la Virtus Entella al quarto posto, perché la squadra ligure ha ottenuto 25 punti a Chiavari. Il fattore campo invece non è un gran fattore per il Vicenza: solamente 11 punti al Menti per i biancorossi veneti. In trasferta naturalmente i numeri sono meno esaltanti e al comando troviamo il Carpi, ma con 17 punti (uno in più di quelli ottenuti in casa dagli emiliani), seguito dal quartetto formato da Verona, Frosinone, Ascoli e Vicenza con 15 punti lontano da casa. Facile dunque capire come i veneti siano in assoluto la squadra che fa meglio in trasferta in rapporto al deludente rendimento casalingo. Decisamente bocciate in trasferta molte squadre, in particolare Cesena, Ternana, Pro Vercelli e Trapani, che hanno conquistato solamente 4 punti nelle partite disputate finora lontano da casa.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (23^ GIORNATA, 28-29-30 GENNAIO 2017). I MARCATORI - Stiamo per vivere un nuovo sabato di Serie B, in attesa dei risultati della seconda giornata di ritorno facciamo anche un punto sulla classifica dei marcatori, che vede saldamente al comando uno dei giocatori più famosi del campionato cadetto, cioè Giampaolo Pazzini. Il bomber del Verona con i suoi 16 gol sta trascinando l’Hellas capolista verso l’obiettivo dell’immediato ritorno in Serie A e si gode pure il primato personale, anche se il 2017 non è cominciata bene con una sconfitta e nessun gol per il ‘Pazzo’, il cui primato fra i bomber comunque appare molto solido dal momento che al secondo posto troviamo Francesco Caputo dell’Entella, ma con “soli” (si fa per dire) 12 gol, tra i quali però quello decisivo per la memorabile rimonta di sabato scorso contro il Frosinone. Piccole ma splendide realtà in gtande evidenza, potremmo dire, dal momento che completa il podio alla vigilia di questo nuovo turno del campionato cadetto Gianluca Litteri del Cittadella, che con 10 gol segnati è il terzo e ultimo giocatore capace di arrivare in doppia cifra già nel corso del girone d’andata ed è anche il simbolo di una delle sorprese da parte delle neopromosse, che d’altronde in questo torneo stanno davvero facendo grandi cose.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (23^ GIORNATA, 28-29-30 GENNAIO 2017) - Il campionato di Serie B 2016-2017 torna a viaggiare a ritmo regolare: settimana scorsa si è tornati a giocare e adesso si disputa la ventitreesima giornata, la seconda del girone di ritorno. Già ieri è stato giocato l’importante anticipo Frosinone-Brescia; si prosegue sabato 28 gennaio alle ore 15.00 con Avellino-Entella, Bari-Perugia, Benevento-Carpi, Cesena-Ascoli, Novara-Pisa, Pro Vercelli-Trapani, Ternana-Cittadella e Vicenza-Spal. Domenica 29 avremo il primo posticipo Verona-Salernitana (ore 17:30), chiusura lunedì 30 gennaio alle ore 20:30 con l’ultimo posticipo Spezia-Latina.

La prima giornata del nuovo anno solare ha accorciato la classifica con le sconfitte di Verona e Frosinone, dunque adesso la lotta al vertice è sempre più emozionante e continua ad essere molto particolare, con ai primi sei posti le tre retrocesse - anche il Carpi oltre a Verona e Frosinone - e ben tre neopromosse d’assalto, cioè Spal, Benevento e Cittadella. Tutto però è davvero ancora possibile, come nella migliore tradizione della Serie B: basterebbe dire che ci sono solamente sette punti fra la zona playoff e quella playout, una differenza che è davvero esigua quando mancano ancora la bellezza di venti giornate al termine della stagione regolare.

Ieri ha già giocato dunque il Frosinone e per vedere in campo l’Hellas dovremo aspettare domani, dunque in copertina oggi vanno proprio le tre grandi rivelazioni. La Spal gioca in trasferta sul campo del Vicenza, mentre il Benevento ospita il Carpi nel big-match del sabato pomeriggio e il Cittadella andrà a rendere visita alla Ternana. Nulla però è scontato: l’unico verdetto che sembrava praticamente certo era l’ultimo posto del Trapani, che però ha iniziato il ritorno vincendo contro il Novara.

I siciliani restano ancora sul fondo, ma con 60 punti ancora a disposizione sarebbe un grave errore considerarli già spacciati. Anche la lotta per la salvezza, diretta o almeno tramite i playout, si annuncia dunque decisamente appassionante, anche perché sono ben poche le squadre che a questo punto della stagione possono già dirsi davvero tranquille.