Sampdoria-Roma / Probabili formazioni: chi dalla panchina? Orario, diretta tv, ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 22^ giornata)

SAMPDORIA-ROMA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. DALLA PANCHINA - Le panchina in vista della partita tra Sampdoria e Roma in programma per domani pomeriggio non dovrebbe riservare troppe sorprese, sia dal lato blucerchiato che da quello giallorosso. Oltre ai squalificati e agli infortunati complessivamente le panchine non saranno poi cosi lunghe a dir la verità: sono attesi ai box per la Sampdoria di Giampaolo, oltre ai portieri di riserva anche Palombo e Pavlovic, a cui faranno compagnia anche Dodò, Djuricic, Cigarini e Budimir. Stesssa situazione anche per Schick, scalzato dal rientrate Luis Muriel. In casa Roma invece Spalletti in panchina potrà comunque fare affidamento su Vermaelen e Juan Jesus, oltre che su Mario Rui (dato comunque papabile per l’ingresso in campo), oltre a Seck e El Shaarawy: da valutare in maniera speciale la situazione di Leandro Paredes, dato in ballottaggio con De Rossi per la maglia titolare e in ogni caso pronto a intervenire nel momento in cui il mediano giallorosso dovesse sentire particolare fatica nelle gambe.

SAMPDORIA-ROMA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. GLI ASSENTI - Al Luigi Ferraris di Genova va in scena la sfida tra la Sampdoria di Giampaolo e la Roma guidata da Luciano Spalletti. Tra non molto le due squadre faranno il loro ingresso sul rettangolo verde di Marassi, pronte a darse battaglia per la conquista dei tre punti. I blucerchiati vogliono risollevarsi dal fondo della classifica, ma la Roma non può perdere ulteriore terreno dalla vetta. Andiamo a vedere in ottica formazioni chi non potrà essere schierato a causa di squalifiche e infortuni. Tra gl indisponiblli della Sampdoria abbiamo Pereyra, Viviano, Carbonero e Sala, mentre in casa Roma gli unici due assenti sono Florenzi e Nura. Dunque sarà il mister dei blucerchiati Giampaolo a dover mettere mano maggiormente alla formazione, con l'obiettivo di contrastare una Roma molto pericolosa. Gli ingredienti per assistere ad una bella sfida non mancano, chi vincerà?

SAMPDORIA-ROMA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Sampdoria-Roma, allo stadio Luigi Ferraris, va in scena alle ore 15 di domenica 29 gennaio: partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Una grande classica del calcio italiano, che per due volte è stata anche una finale di Coppa Italia; la Roma prosegue il suo inseguimento alla Juventus e sogna lo scudetto che non vince da 16 anni, la Sampdoria invece ha bisogno di recuperare punti per provare ad allontanare la zona calda, e soprattutto per ritrovare la fiducia perduta con una serie di risultati negativi. Siamo in attesa del calcio d’inizio di domani pomeriggio, ma intanto possiamo andare ad analizzare quelle che sono le probabili formazioni di Sampdoria-Roma.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Marco Giampaolo non cambia idea circa il modulo della sua Sampdoria: ancora il trequartista, che dovrebbe essere Bruno Fernandes, ancora le due punte con il probabile ritorno dal primo minuto di Luis Muriel, in luogo di Schick che tornerà in panchina. Quagliarella al fianco del colombiano; per il centrocampo, con Edgar Barreto fuori dai giochi saranno Linetty e Praet a giocare. Il regista sarà Lucas Torreira, che la Roma ha provato ad acquistare sul calciomercato invernale ma che la Sampdoria non ha voluto lasciar partire. Anche in difesa si cambia: Pavlovic, titolare la scorsa domenica contro l’Atalanta, torna ad accomodarsi in panchina e dunque capitan Regini è ancora in campo dal primo minuto. Sulla destra giocherà quasi certamente il nuovo acquisto Bereszynski vista la squalifica di Pedro Pereira e l'indisponibilità di Sala, al centro invece dovrebbe esserci la conferma di Silvestre e Skriniar, con Puggioni ancora in porta vista l’indisponibilità di Viviano.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Anche la Roma conferma il modulo con la difesa a tre: il cresciutissimo Fazio è ormai diventato un leader quasi al pari di Manolas, e agirà come uno dei tre centrali insieme al greco e a Rudiger, che è nuovamente favorito per completare il reparto a protezione di Szczesny. Strootman e De Rossi formano la catena centrale in mediana, con Leandro Paredes che in ogni caso resta in ballottaggio per iniziare questa partita (nel caso prenderebbe il caso di De Rossi di cui rappresenta l’alternativa per caratteristiche tecniche e tattiche). Sulle corsie laterali vanno a giocare Bruno Peres sulla destra e Emerson Palmieri a sinistra; Mario Rui, che si è rivisto in Coppa Italia, potrebbe avere un cameo nel secondo tempo oppure essere buttato nella mischia, vedremo quali saranno le scelte di Luciano Spalletti per la partita di domenica. Davanti Diego Perotti e Nainggolan sono ampiamente favoriti su El Shaarawy: belga e argentino sulla trequarti a supportare l’azione di Edin Dzeko, concretamente a caccia del titolo di capocannoniere del campionato.

SAMPDORIA-ROMA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Sampdoria-Roma, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sul canale Sky Calcio 3, e sulla pay tv del digitale terrestre, sul canale Premium Calcio 1.