Sassuolo-Juventus / Probabili formazioni: chi dalla panchina? Orario, diretta tv, ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 22^ giornata)

SASSUOLO-JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. DALLA PANCHINA - Rispetto al girone di andata di questo campionato di serie A, il Sassuolo che domani affronterà la Juventus al Mapei Stadium ritrova parte degli infortunati, e la panchina di Di Francesco torna a ripopolarsi di nomi di peso. Tra i neroverdi troveremo ai box oltre ai due prtieri di riserva anche Adjapong, Antei, Letschert e Dell’Orco a cui faranno compagnia anche Mazzitelli, Duncan Ragusa e Ricci. Panchina decisamente più fornita quella della Juventus di Allegri, che però è reduce dal gravoso impegno infrasettimanale di Coppa Italia contro il Milan, per cui non tutti gi giocatori presenti saranno freschissimi. Dovrebbero comunque rimanere ai box bianconeri, oltre ai portieri di riserva anche Dani Alves (in ballottaggio per la maglia con Lichtsteiner), Barzagli e Asamoah, mentre Sturaro al momento pare svantaggiato per la maglia rispetto a Rincon. Pronto a partire dalla panchina in caso di necessità Hernanes (come sostituto di Marchisio),mentre dovrebbero riposare anche Cuadrdado e Mandzukic, visto il loro impegno in Coppa.

SASSUOLO-JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. GLI ASSENTI - Tutto pronto per la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus. A breve le due squadre faranno il loro ingresso in campo per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Tim 2016-2017. Un match intrigante quello che va in scena in Emilia tra i neroverdi e i bianconerdi. La banda allenata da Eusebio Di Francesco vuole risollevarsi in classifica, ma non sarà affatto semplice contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Andiamo a scoprire quali giocatori non prenderanno parte alla gara per via delle decisioni del giudici sportivo o per infortuni. Tra le fila della formazione di casa mancano all'appello Biondini, Magnanelli, Gazzola, Missiroli, Lirola, Cannavaro e Pomini. Decisamente più rosea la situazione in casa Juventus, dove sono tutti abili e arruolabili per l'incontro con il Sassuolo.

SASSUOLO-JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Sassuolo-Juventus si gioca domenica 29 gennaio alle ore 15; per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 i bianconeri tornano sul campo dal quale lo scorso anno partì la grande rimonta verso lo scudetto. Dopo la punizione decisiva di Nicola Sansone la Juventus si ricompattò e vinse 15 partite consecutive, vincendo 26 delle restanti 28 gare e prendendosi il quinto tricolore consecutivo. Oggi una partita complicata contro un Sassuolo in forte ripresa; Massimiliano Allegri non vuole perdere punti nella corsa al titolo. Nell’attesa che arrivi domani il calcio d’inizio al Mapei Stadium, andiamo a guardare in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Chiaramente Eusebio Di Francesco conferma il 4-3-3; ancora qualche giocatore ai box ma la situazione è nettamente migliorata rispetto al girone di andata. Nel tridente offensivo c’è Domenico Berardi, con Politano che agirà dalla corsia sinistra e il grande ex Matri pronto a segnare contro quella Juventus con cui ha vinto tanti trofei; a centrocampo un altro ex come Aquilani dovrebbe essere schierato come mezzala destra (è in vantaggio su Duncan), dall’altra parte Di Francesco dovrebbe puntare sul talento di Lorenzo Pellegrini mentre a fare da playmaker ci sarà Sensi, che il Sassuolo ha acquistato con la “regia” della Juventus. In difesa troviamo il terzo ex di giornata, ovvero Peluso: poche apparizioni con i bianconeri ma anche lui ha messo il suo sigillo sulle vittorie di questi anni. Lirola, il cui cartellino appartiene tuttora alla Juventus, giocherà come terzino destro; Cannavaro e Acerbi dovrebbero formare la coppia centrale (l’ex del Napoli è favorito su Antei), in porta ovviamente andrà a giocare Consigli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - La Juventus ritrova gli squalificati della scorsa settimana: salutato Evra, Alex Sandro torna a fare il terzino sinistro mentre a destra Dani Alves, tornato dall’infortunio, insidia la maglia da titolare di Lichtsteiner. Al centro sono ancora Bonucci e Chiellini i favoriti per una maglia dal primo minuto; in mediana si valutano le condizioni di Marchisio che arriva da un affaticamento, in assenza del Principino sarà Hernanes a occuparsi della regia in quella che potrebbe essere l’ultima presenza con la maglia della Juventus (potrebbe andare al Genoa). A ricoprire il ruolo di mezzala sinistra è ballottaggio tra Rincon e Sturaro con il venezuelano che almeno al momento sembra essere favorito; da valutare il modulo con cui i bianconeri scenderanno in campo, perchè qualora si opti per il 4-2-3-1 il solo Khedira affiancherà Marchisio in mezzo, con Cuadrado titolare sulla fascia destra e la riproposizione di Mandzukic da finto esterno a sinistro. Un modulo nel quale non troverebbe spazio Pjanic, a meno che non sia uno dei due mediani; in caso contrario, il bosniaco giocherà da trequartista alle spalle di Higuain e Dybala.

SASSUOLO-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Sassuolo-Juventus, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sui canali Sky Sport Mix e Sky Calcio 1, e sulla pay tv del digitale terrestre, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.