SENEGAL-CAMERUN / Info streaming video diretta tv: testa a testa precedenti, probabili formazioni, quote, risultato (oggi Coppa d’Africa 2017)

DIRETTA SENEGAL-CAMERUN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D’AFRICA 2017 QUARTI). I PRECEDENTI - Tracciare i precedenti di Senegal-Camerun non è semplice: non sono poche infatti le partite che le due nazionali hanno giocato una contro l’altra. Nel 1990 le due nazionali si incrociarono in una Coppa d’Africa che si giocò a marzo, solo tre mesi prima del Mondiale in Italia: era il primo turno e il Senegal si impose per 2-0 grazie ai gol messi a segno da Diallo e Ndao (il Camerun sarebbe stato eliminato con il terzo posto, i Leoni della Teranga avrebbero invece proceduto in semifinale, battuti dall’Algeria e poi sconfitti anche nella finale per il terzo posto, dallo Zambia). Due anni più tardi - era il 19 gennaio - fu invece il Camerun ad avere la meglio: nei quarti di finale decise il gol di Ebongue ad un passo dai tempi supplementari, i Leoni Indomabili però vennero sconfitti in semifinale dalla Costa d’Avorio (ai rigori) e arrivarono quarti, perdendo 2-1 contro la Nigeria nella finale di consolazione. Poi più nulla, almeno fino al 2002: il precedente più importante perchè a Bamako, in Mali, le due nazionali giocarono la finale di Coppa d’Africa. La partita non fu bella: finì 0-0 anche dopo i 120 minuti e si andò così ai calci di rigore. Vinse il Camerun: dopo due rigori segnati dal Senegal con Ferdinand Coly e Khalilou Fadiga, e l’errore dall’altra parte di Pierre Womé, i Leoni della Teranga sbagliarono gli altri tre tiri. A decidere il titolo fu l’errore di Aliou Cissé che rese nullo quello di Rigobert Song.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI SENEGAL-CAMERUN



DIRETTA SENEGAL-CAMERUN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 QUARTI) - Senegal-Camerun, che sarà diretta dall'arbitro Janny Sikazwe è il secondo quarto di finale di Coppa d'Africa 2017: le due squadre scendono in campo alle ore 20 di sabato 28 gennaio presso lo Stade de Franceville. Il Senegal arriva dal primo posto nel girone B, con sette punti conquistati. Due vittorie ed un pareggio, con solamente due goal subiti. Una squadra in grado di dare filo da torcere a qualsiasi avversario e in modo da poter veramente candidarsi come finalista della competizione.

Occhio però al Camerun: la nazionale dei leoni non ha dimostrato un gioco spumeggiante con due pareggi ed una vittoria ottenuta fino a questo momento. Ma mai dire mai: la gara secca potrebbe sparigliare le carte in tavola e regalare un passaggio del turno inaspettato. Una nazionale giovane e non più preparata come quella di qualche anno fa, ma l'esperienza potrebbe giocare a loro favore. Il Senegal ha però talento e dovrà sfruttarlo al massimo per poter proseguire nella competizione e candidarsi per un posto nelle migliori quattro.

Mister Cisse ha sicuramente fatto un ampio turnover nella sfida contro l'Algeria, quindi rivedremo in campo molti titolari di quelli già visti contro lo Zimbabwe. Il modulo sarà il 4-2-3-1, con Diallo in porta. Difesa a quattro con Koulibaly e Mbodji al centro e M'Bengue e Gassama sugli esterni. Centrocampo fisicamente piazzato con Kouyate e Gueye in mezzo, mentre Mane e Keita si posizioneranno in una zona alta. Saivet andrà invece al centro, per cercare di creare gioco per l'uica punta, ovvero Diouf. Gli occhi saranno però puntati su Keita: il giovane della Lazio sta giocando un' ottima coppa d'Africa e la sua velocità, combinata con la sua tecnica, mettono in difficoltà davvero moltissime squadre.

Squadra praticamente fatta anche per il Camerun: il tecnico belga Broos schiera il classico 4-3-3 con il centrocampista avanzato. Ondoa va in porta, con Teikeu e N'Koulou al centro della difesa. Cross a ripetizione e fase difensiva per i due esterni Oyongo e Fai. Siani e Ngadeu-Ngadjui a centrocampo: i due avranno l'ardua compito di bloccare la cintura medio alta del Senegal. Moukandjo andrà invece a giocae dietro i tre attaccanti, per cercare di creare gioco e imbucate per i compagni. Bassogog e Salli andranno sull'esterno, a supporto dell'unica punta presente. Il candidato numero uno per ricoprire questo ruolo è sicuramente Tambe, ma occhio anche a Ekambi, che potrebbe entrare a gara in corso.

Questa è un'altra sfida davvero difficile da decifrate. Il Senegal cercherà di partire subito con il piede sull'acceleratore e non sarà facile sicuramente arginare le corsie laterali. Questa nazionale è sicuramente costruita per poter far male in velocità e in ripartenza e non sarà semplice chiudere bene tutte le porte. Vedremo dunque una squadra pronta a ribaltare il fronte o a cercare comunque la verticalizzazione sin dal primo minuto. Sicuramente ci si affiderà alla velocità di Keita Balde: è lui l'uomo di punta di questa nazionale a cui bisognerà fare molta attenzione.

Per quanto riguarda il Camerun abbiamo di fronte una nazionale sicuramente meno esperta rispetto al passato, ma comunque più organizzata. Non ci sono nomi di spicco in questa squadra, ma il collettivo sarà un vero e proprio punto di forza. Molto probabilmente vedremo giocate in ripartenza, soprattutto sulla prima punta. Infatti sarà fondamentale il lavoro dei centrocampisti, che cercheranno di arginare le giocare e cercheranno comunque di recuperare il pallone più in fretta possibile. Solo in questo modo si riuscirà a gestire la velocità delle ali avversarie.

Per Senegal-Camerun l’agenzia di scommesse Snai prevede una vittoria dei Leoni della Teranga: il segno 1 per la vittoria del Senegal vale infatti 2,10 contro il 4,00 che accompagna il segno 2 (ovviamente vittoria del Camerun). Il segno X, che contrassegna il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare 3,00 volte la cifra che avrete deciso di puntare sulla partita.

Senegal-Camerun sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, come tutte le partite di Coppa d'Africa: appuntamento perciò sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di assistere alla gara anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI SENEGAL-CAMERUN