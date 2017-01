Diretta / Taranto-Casertana info streaming video Sportube: i bomber attesi, probabili formazioni, quote, risultato live (oggi Lega Pro)

DIRETTA TARANTO-CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Taranto-Casertana è una sfida che mette di fronte due attaccanti degni di nota, due bomber che in grado di fare la differenza ogni volta che vengono chiamati in causa. Nel Taranto tutti i riflettori saranno puntati su Alessio Viola, che fin qui ha messo a segno cinque reti in 18 incontri disputati. Nella Casertana attenzione a Gaston Corado: l'argentino conta già sei marcature in 17 presenze. Attenzione inoltre a Luca Giannone, un centrocampista dal gol molto facile: lo dimostrano le quattro marcature fin qui già messe a segno nell’attuale campionato del girone C della Lega Pro 2016-2017. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (23^GIORNATA)

Il Taranto di mister Prosperi per la ventitreesima giornata del Girone C di Lega Pro, ospiterà allo Iacovone la Casertana. Vediamo i protagonisti che scenderanno in campo partendo proprio dai rossoblù: mister Prosperi si affiderà ancora una volta a Viola, attaccante che in diciotto partite disputate finora ha segnato cinque gol, anche se tre di queste reti sono state realizzate su calcio di rigore. Sedicesimo posto in classifica per il Taranto, una posizione scomoda quindi tra le mura di casa servirà una prestazione importante. La Casertana, invece, vuole mantenere il posto nella zona playoff (visto che si trova alla decima posizione in classifica), protagonista di questa gara potrebbe essere Carlini, attaccante che è diventato una garanzia per mister Tedesco. I numero parlano chiaro: cinque gol in venti partite, di cui due segnati su calcio di rigore, Carlini è l'uomo in più ed anche in trasferta potrebbe essere decisivo.

Gara caldissima quella fra Taranto e Casertana. Una partita che dirà molto sulle aspirazioni di questi due importanti club che stanno però avendo qualche difficoltà in questo campionato di Lega Pro, girone C. Un solo precedente tra Casertana e Taranto negli ultimi venti anni e risale naturalmente al girone d'andata, quando furono i campani ad avere la meglio sui rossoblu di Puglia per 2-1 a Caserta. A decidere l'incontro fu la doppietta di Giannone che rispose all'iniziale vantaggio del Taranto siglato da Viola. In passato non mancano precedenti anche più illustri, su tutti lo spareggio salvezza in Serie B del 20 giugno 1992 che vide la vittoria del Taranto per 2-1 sul campo neutro di Ascoli. Tornando all'attualità, il Taranto non può sbagliare più se vuole salvarsi possibilmente senza passare dai play-out, Casertana con gli occhi verso i play-off che però sono ancora tutti da conquistare.

Taranto-Casertana, diretta dall'arbitro Giovanni Luciano della sezione di Lamezia Terme, si gioca sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra due squadre che stanno vivendo un momento di forma inversamente proporzionale nel campionato di Lega Pro, nel girone C. La formazione ospite allenata da Andrea Tedesco sta infatti attraversando un momento di forma eccellente, a lungo rincorso dopo tanti alti e bassi nel girone d'andata. Nel match interno contro la Paganese disputato nell'ultima giornata di campionato i rossoblu hanno ottenuto la loro terza vittoria consecutiva, dopo quella nell'ultimo impegno del 2016 contro il Monopoli e quella ancora precedente in casa contro il Melfi.

I campani hanno dunque rinnovato le loro ambizioni di play off, riagganciando il Catania al decimo posto e soprattutto mettendo ben nove punti di distanza dalla zona play out. Ovvero dal quintultimo posto occupato proprio dal Taranto, confermatosi in difficoltà ma capace di ottenere alla ripresa del campionato dopo la sosta un ottimo pareggio sul campo del Siracusa. I siciliani venivano da una lunga striscia di vittorie in casa, ma i pugliesi hanno imposto lo zero a zero compiendo un ulteriore passo avanti in una classifica che resta comunque decisamente difficile, con la lotta per la salvezza che resterà aperta fino a fine stagione.

Allo stadio Jacovone saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo: Taranto schierato con Maurantonio tra i pali, Mariano Stendardo ed Altobello impiegati come difensori centrali, mentre De Giorgi a destra e il camerunese Som a sinistra saranno i laterali di difesa. Lo Sicco e Sampietro avranno compiti da playmaker arretrati di centrocampo, mentre Viola, Bollino e Paolucci giocheranno come incursori offensivi alle spalle dell'unica punta, Magnaghi.

La Casertana affronterà invece il match con una difesa a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Finizio, Rainone, D'Alterio e dall'uruguaiano Ramos davanti all'estremo difensore Ginestra. Centrocampo a tre con De Marco, Giorno ed il croato Rajcic, mentre in attacco l'argentino Corado sarà il centravanti, affiancato nel tridente da Giannone e da Ciotola.

4-2-3-1 per il Taranto di Pantaleo De Gennaro, terzo allenatore per la compagine pugliese dopo Papagni e Prosperi. Il nuovo tecnico ha provato innanzitutto a rimettere ordine ed effettivamente la prestazione di Siracusa ha rappresentato un grosso passo avanti dal punto di vista della concretezza, anche se come detto il cammino verso la salvezza appare ancora lungo ed irto di ostacoli.

4-3-3 confermato per la Casertana di Andrea Tedesco che proprio dal punta di vista tattico sembra aver compiuto i più significativi passi avanti nelle ultime partite di campionato disputate. I campani hanno dimostrato di essere squadra dalle qualità estremamente importanti, bisognosi solamente di un periodo di rodaggio che nel girone d'andata è stato fondamentale per comprendere gli errori commessi: ora bisognerà solo trovare la giusta continuità.

Partita dagli equilibri delicati, i bookmaker concedono un lieve favore del pronostico al Taranto anche in virtù del fattore campo. Successo pugliese quotato 2.40 da Betfair, con Paddy Power che propone invece a 3.10 a quota del pareggio e Betclic che offre a 2.80 la quota per l'eventuale quarto successo consecutivo dei campani in campionato.

Per chi avrà sottoscritto un abbonamento, per tutto il campionato o una singola squadra, al portale sportube.tv, ci sarà la possibilità di seguire in diretta streaming video la partita tra Taranto e Casertana, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14.30.

