Torino-Atalanta/ Probabili formazioni: Obi-Benassi, ballottaggio granata. Orario, diretta tv, le ultime notizie live (22^ giornata, Serie A 2016-2017)

TORINO-ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. I BALLOTTAGGI - Sfida interessante quella tra Torino ed Atalanta, vediamo quali saranno i ballottaggi con cui saranno alle prese Mihajlovic e Gasperini. Partiamo dai granata padroni di casa, che ha il dubbio a centrocampo tra Obi e Baselli con il primo che potrebbe vincere una maglia da titolare contro i nerazzurri. Attenzione però ad Iturbe che in caso di passaggio al 4-2-3-1 potrebbe essere preferito ad Obi da mister Mihajlovic. Un momento non particolarmente brillante per Adem Ljajic che rischia il posto da titolare proprio con il nuovo arrivato dalla Roma, Iturbe. Per l'Atalanta tanti i dubbi di Gasperini: Toloi potrebbe essere rilanciato in difesa, ma fino all'ultimo sarà in ballottaggio con Zukanovic e Bastoni, giovane che ha sorpreso il tecnico. A centrocampo potremo rivedere Kessiè tornato dalla Coppa d'Africa ma Gasperini potrebbe decidere di farlo riposare preferendo uno tra Grassi e il giovane Melegoni.

TORINO-ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. GLI ASSENTI - A breve Torino e Atalanta faranno il loro ingresso in campo per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Tim 2016-2017. Un match molto interessante tra due squadre che sognano la qualificazione in Europa League. I granata non stanno vivendo un gran momento, mentre l'Atalanta di Gasperini continua a stupire. Non è semplice decretare i possibili protagonisti, ma sicuramente possiamo dire con certezza chi non farà parte della partita e chi quindi non potrà incidere sul risultato finale della sfida. Tra le fila della formazione allenata da Sinisa Mihajlovic, la lista indisponibili è abbastanza lunga. All'appello del tecnico serbo mancano infatti Molinaro, Castan, Avelar, Zappacosta e Carlao. Per i bergamaschi sono tre i giocatori che restano inchiodati in infermeria, vale a dire Cabeza, Dramè e Konko.

TORINO-ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Torino-Atalanta si gioca alle ore 12:30 di domenica 29 gennaio e dunque è il cosiddetto lunch match della ventiduesima giornata di Serie A 2016-2017. Si affrontano due squadre composte da calciatori giovani, ottimamente allenate e con spunti tattici davvero interessanti; in questo periodo della stagione il Torino sembra tuttavia aver perso un po’ di smalto e ha gettato alle ortiche ottime occasioni per migliorare la sua posizione in classifica. L’Atalanta continua a vincere; qualche pausa in più rispetto alla grande corsa di ottobre-novembre, ma il campionato per la Dea resta di altissimo livello e l’Europa non è un sogno. In attesa che arrivi il calcio d’inizio domenica allo stadio Grande Torino, noi possiamo andare ad analizzare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Torino-Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Senza Castan e Avelar, il Torino affronta l’Atalanta ritrovando il suo cannoniere Belotti: naturalmente il Gallo torna al centro del tridente offensivo, ancora dubbi sui due esterni ma Sinisa Mihajlovic a conti fatti dovrebbe confermare sia Iago Falque che Ljajic, con Iturbe che dunque sembra destinato ad avere spazio nel secondo tempo come già accaduto nelle ultime uscite. A centrocampo, con Acquah ancora impegnato in Coppa d’Africa vista la qualificazione del Ghana ai quarti di finale, dovrebbe essere Baselli a occuparsi della mezzala sinistra; ballottaggio con Obi ma l’ex di giornata dovrebbe avere la meglio. Dall’altra parte spazio a capitan Benassi, mentre in qualità di playmaker davanti alla difesa agirà come al solito Valdifiori. Per quanto riguarda il reparto arretrato, le sorprese dovrebbero essere poche: davanti a Joe Hart i centrali saranno Rossettini ed Emiliano Moretti, l’altro ex Zappacosta sarà il terzino destro mentre sulla corsia mancina giocherà Barreca. Non sono tantissime le alternative per la difesa: una è rappresentata da De Silvestri che però parte dietro Zappacosta nelle gerarchie di Mihajlovic.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Sorride Gian Piero Gasperini: l’eliminazione precoce della Costa d’Avorion dalla Coppa d’Africa sancisce il ritorno di Kessie. Il giovane centrocampista sarà al Grande Torino, anche se difficilmente giocherà dal primo minuto: più probabile la panchina, con eventuale utilizzo nel secondo tempo per fargli recuperare i ritmi della Serie A. In mezzo al campo dunque dovrebbero esserci ancora Alberto Grassi e Freuler, con Conti e Spinazzola invece impiegati sulle corsie; per il numero 37 questa partita è di fatto un derby, visti i trascorsi nella Primavera della Juventus (il cartellino è ancora in mano ai bianconeri). Invariato ovviamente il reparto offensivo con Kurtic ad accompagnare l’azione di Alejandro Gomez e Petagna; in difesa si apre il solito ballottaggio tra Zukanovic e Rafa Toloi, Caldara agirà al centro e in campo ci sarà anche Masiello. Difficile invece che Bastoni e Melegoni vadano ancora in campo dal primo minuto.

TORINO-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Torino-Atalanta, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre non sarà disponibile sulla pay tv del digitale terrestre.