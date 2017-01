Udinese-Milan / Probabili formazioni: le scelte in attacco. Orario, diretta tv, ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 22^ giornata)

UDINESE-MILAN PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE: IN ATTACCO - Ben poche novità nel reparto offensivo dell’Udinese, impegnata domani in casa contro il Milan di Montella: Delneri, secondo le previsioni si affiderà al solito tridente con De Paul quale punta centrale mentre Zapata e Thereau liberi di agire al fianco del colombiano, che senza dubbio darà vita a un interessante duello tra bomber colombiani con Bacca, punta di diamante dei rossoneri. Montella infatti punterà ancora su di lui come fulcro avanzato del suo tridente, che questa volta sarà accompagnato da Suso e Bonaventura, utilizzato ancora una volta in posizione avanzata ma forse non ancora per molto. Rimane infatti caldeggiata l’ipotesi dell’inserimento di Deulofeu al posto dell’ex Atalanta, che pare debba ritornare alla sua posizione originale a centro campo nelle intenzioni della panchina del Milan. L’ingresso dello spagnolo ex Everton al momento è dato però per la ripresa, e rimane difficile una maglia da titolare, anche se quanto visto in campo contro la Juventus ha convinto i tifosi della bontà dell’affare chiuso solo pochi giorni fa.

UDINESE-MILAN PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE: GLI ASSENTI - Udinese-Milan si gioca per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Tim 2016-2017. Un match molto interessante tra due squadre che daranno il massimo per portare a casa l'intera posta in palio. La banda allenata da Gigi Delneri vuole regalare al propri tifosi una bella soddisfazione, ma non sarà facile fermare la voglia d'Europa dei rossoneri. Non è affatto facile decretare i possibili protagonisti, ma sicuramente possiamo dire con certezza chi non farà parte della partita e chi quindi non potrà incidere sul risultato finale della sfida. Tra le fila della formazione friulana, c'è solo Widmer assente per squalifica. In casa Milan mancano all'appello Montolivo e Calabria, ancora alle prese coi rispetti infortuni. I due allenatori potranno sostanzialmente schierare i giocatori migliori, gli ingredienti per assistere ad una bella partita non mancano.

UDINESE-MILAN PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Udinese-Milan, alla Dacia Arena, è valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 e si gioca alle ore 15 di domenica 29 gennaio. Friulani a caccia di punti per allontanare definitivamente la zona calda della classifica; il Milan, reduce anche dall’impegno di Coppa Italia, vuole riprendere la marcia verso il terzo posto, nelle ultime partite ha perso smalto e punti e ha dunque bisogno di una bella vittoria esterna per dimenticare la caduta di San Siro contro il Napoli. Aspettando il calcio d’inizio della sfida alla Dacia Arena, andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Udinese-Milan.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Soltanto Widmer è indisponibile per questa partita: dunque Gigi Delneri può schierare la sua Udinese con la formazione tipo inserendo Faraoni in luogo dello svizzero sulla corsia destra di difesa. Il resto della squadra dovrebbe essere confermato in toto, ovvero con Samir ad agire sulla sinistra e la coppia brasiliana Danilo-Felipe a protezione di Karnezis; Seko Fofana e Jankto saranno le mezzali, ancora fuori causa Badu visto che il suo Ghana si è qualificato ai quarti di Coppa d’Africa. L’unico dubbio del tecnico friulano è sempre lo stesso: come regista davanti alla difesa giocherà uno tra Kums, che rimane comunque favorito, e Hallfredsson le cui quotazioni sembrano essere in ascesa nelle ultime giornate. Invariato il tridente: Rodrigo De Paul parte largo a destra ma potrà accentrarsi e creare gioco sfruttando gli spazi tra le linee, lo stesso dovrà fare Thereau partendo dalla corsia opposta. Il riferimento avanzato è Duvan Zapata: il colombiano non segna da tempo e ha bisogno di ritrovare la via della rete per ritrovare fiducia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Il Milan riparte con un Niang in meno e un Deulofeu in più: lo spagnolo sarà a disposizione di Vincenzo Montella ma difficilmente sarà titolare. Più probabile vederlo nel corso del secondo tempo; la formazione rossonera infatti dovrebbe ricalcare quella solita, con i rientri di Alessio Romagnoli e Locatelli che erano squalificati contro il Napoli. Con Paletta dunque ci sarà il giovane romano, mentre De Sciglio torna a disposizione e si sistema sulla corsia sinistra con Abate largo dall’altra parte. In mezzo al campo va verso la conferma Kucka, mentre l’altra mezzala salvo sorprese dell’ultima ora sarà Pasalic, partito dalla panchina in Coppa Italia; ancora spazio per Carlos Bacca che dunque darà vita a una sfida tra bomber colombiani con Duvan Zapata. Ai lati del numero 70 rossonero agiranno Suso e Bonaventura; il progetto di Montella dovrebbe comunque essere quello di riportare l’ex Atalanta a centrocampo, con questa mossa tattica si spiega l’acquisizione di Deulofeu che oggi potrebbe fare il suo esordio nel nostro campionato.

UDINESE-MILAN: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Udinese-Milan, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sul canale Sky Calcio 2; e sulla pay tv del digitale terrestre, sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-MILAN