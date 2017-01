Albinoleffe-Forlì/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA ALBINOLEFFE-FORLI’: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Albinoleffe-Forlì sarà diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti della sezione di Catanzaro, assistito dai guardalinee Ylenia D’Alia di Trapani e Vincenzo Madonia di Palermo: calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 29 gennaio 2017. Albinoleffe-Forlì è una gara molto interessante del girone B di Lega Pro che vedrà contro due squadre che possono guardare alla salvezza. I bergamaschi hanno fatto bene anche in sede di calciomercato dove è stato ingaggiato un elemento importante come Montella, attaccante prelevato dal Pisa. Proprio l'Albinoleffe si trova a sette punti di vantaggio rispetto al Forlì che al momento occupa l'ultimo posizionamento utile per i play-out.

Dunque pochi punti separano le due formazioni che non possono sbagliare. I biancorossi hanno un'occasione importante per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili di una classifica che al momento non appare certo bellissima ed incoraggiante anche se l'andamento è comunque buono. Potrebbe essere una gara ricca di gol ed emozioni quella dell'Atleti Azzurri d'Italia in cui saranno contro diversi talenti delle due formazioni.

Per quanto concerne le probabili formazioni, l'Albinoleffe si schiererà con il 3-5-2. In porta ci sarà l'ex Trapani, Nordi, punto di riferimento per la retroguardia dei bergamaschi. In difesa agiranno Scrosta, Gavazzi e Zaffagnini che nell'ultima gara contro il Fano hanno fatto molto bene. In mezzo al campo spazio per Giorgione, Agnello e Di Ceglie, mentre sugli esterni dovrebbero agire Guerriera e Anastasio. La coppia di attaccanti sarà composta dal neoacquisto Montella e da Mastroianni. Il Forlì è consapevole di avere una grande occasione per tenere lontani gli spettri della retrocessione che al momento sono incombenti.

La squadra biancorossa punterà sul 4-3-1-2 con Turrin in porta e in difesa con Sereni, Cammaroto, Conson e Adobati. A centrocampo per il Forlì giocheranno Spinosa, Capellupo e Alini mentre il trequartista sarà Capellini. In attacco la coppia che bene ha fatto contro il Padova, ovvero Ponsat e Bardelloni. Dalla panchina il grande colpo del mercato invernale, ovvero l'ex attaccante di Palermo e Cesena, Davide Succi, reduce dall'esperienza nel massimo campionato di calcio indiano.

Mister Alvini chiede sempre al suo Albinoleffe quel pizzico di imprevedibilità che dall'inizio della stagione sta rendendo la formazione bergamasca una delle piacevoli rivelazioni. Dopo il ripescaggio in Lega Pro della scorsa estate si sogna un piazzamento ai play-off e Montella può essere il rinforzo giusto. Già in gol nella trasferta di Fano ha fatto capire subito di essere un ottimo elemento con cui l'Albinoleffe può davvero sognare il ritorno nel grande calcio. Il Forlì di mister Gadda deve invece guardarsi alle spalle ma il gioco espresso contro il Padova ha dato segnali incoraggianti. Benissimo il trequartista Capellini che in questo campionato si sta affermando come uno dei migliori elementi del girone.

Per quanto riguarda le scommesse, Bwin propone la vittoria dei padroni di casa (segno 1) a quota 1.95. La X (pareggio) viene quotata dallo stesso bookmaker a 3.10 mentre il colpaccio del Forlì (segno 2) è quotato a 3.60. Il tecnico dell'Albinoleffe, Alvini, ha chiesto ai suoi grande impegno nel girone di ritorno che sarà un vero e proprio campionato a parte. Bisognerà fare quanti più punti possibile per evitare di lottare per la salvezza. Gadda ha invece caricato i suoi in vista della gara di Bergamo anche perché il successo contro il Padova ha dato grande entusiasmo ad una piazza che aveva bisogno di qualche gioia per guardare al futuro con ottimismo.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Albinoleffe-Forlì si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

