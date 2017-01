Ancona-Maceratese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA ANCONA-MACERATESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Ancona-Maceratese, che verrà diretta dall'arbitro Pierantonio Perotti, è in programma alle ore 16:30 di domenica 29 gennaio per la giornata numero 23 nel girone B di Lega Pro 2016-2017. L'Ancona non sta passando un buon momento di forma e nell'ultimo turno è stato sconfitto nell'insidiosa trasferta giocata a Bassano del Grappa contro la Virtus Bassano. I biancorossi sono stati risucchiati in classifica e adesso si trovano ad un solo punto dalla zona playout.

Dunque è inevitabile che la gara, a prescindere dal fatto che sia un derby, diventi uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione della compagine allenata dal mister Fabio Brini. Discorso completamente opposto per la Maceratese, che ha concluso l'anno con uno straordinario successo esterno, espugnando il campo della Sambenedettese in un altro derby particolarmente acceso. Tuttavia la Rata non gioca da oltre un mese, visto che il precedente match è stato rinviato per maltempo, e potrebbe risentirne in campo.

Andiamo ora a leggere quali potrebbe essere le formazioni schierati dal primo minuto dai rispettivi tecnici. Cominciando dai padroni di casa, che si affideranno come spesso capita al modulo 4-3-3, con l'estremo difensore Scuffia a proteggere i pali. Gli altri difendenti della porta saranno il terzino destro Daffara, il primo difensore centrale e capitano Ricci, il secondo difensore centrale Moi e il terzino sinistro Malerba. A centrocampo la casella di mediano sarà appannaggio di Zampa, che dividerà il reparto con la mezzala destra Agyei e con la mezzala sinistra Gelonese. Infine il tridente offensivo vedrà giocare sulla fascia destra il giovane De Silvestro, sulla fascia sinistra Frediani e nel mezzo la punta centrale Momenté.

Per contrastare i cugini anconetani la Maceratese proporrà lo schieramento 4-4-2, che garantisce la solidità difensiva richiesta dall'allenatore Federico Giunti. In porta i tifosi potranno incitre l'estremo difensore Forte, coadiuvato nella difesa dei pali dai due terzini Marchetti e Broli e dai due difensori centrali Gattari e Perna. A centrocampo i due mediani di rottura risponderanno ai nomi di Malaccari e del capitano Quadri, mentre sulle fasce giocheranno De Grazia sulla corsia destra e Turchetta sulla corsia sinistra. Il tandem d'attacco vedrà dialogare le due punte centrali Colombi e Palmieri.



Essendo un derby la gara si rivelerà molto tesa e combattuta fin da i primi minuti. Quindi non bisognerà stupirsi se si dovesse assistere a contrasti ruvidi e un gioco maschio. In match come questi a fare la differenza sono i dettagli e gli episodi e spesso non vince chi gioca meglio ma chi riesce a restare lucido per più tempo. Ecco perché i tecnici dovranno lavorare molto in settimana sui movimenti difensivi, ma soprattutto sul motivare i propri ragazzi in vista di una gara cruciale, che potrebbe cambiare in meglio o in peggio l'andamento del campionato di Lega Pro.

Per scommettere su Ancona-Maceratese le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria dell’Ancona (segno 1) vale 2,10, il pareggio (segno X) è quotato 3,10 mentre la vittoria della Maceratese, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 3,50 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Ancona-Maceratese non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

