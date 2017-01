Arezzo-Alessandria/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro girone A)

DIRETTA AREZZO-ALESSANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE A) - Arezzo-Alessandria sarà diretta dall’arbitro Antonello Balice di Termoli, assistito dai guardalinee Luca Bianchini di Cesena e Ruben Liberato Angotti di Bologna. Domenica 29 gennaio 2017 allo stadio Città di Arezzo, gli amaranto padroni di casa ricevono l’Alessandria: calcio d’inizio del match alle ore 16:30. Partita molto interessante che vede di fronte la capolista del girone A di Lega Pro, l’Alessandria di mister Piero Braglia, ed una delle principali outsider quale l’Arezzo allenato da Stefano Sottili. Prima del via sono 9 le lunghezze che separano le due formazioni: 53 punti per l’Alessandria, che nell’ultimo turno ha nuovamente allungato sulla Cremonese seconda (+7), 42 per l’Arezzo che vede a distanza di tiro la terza posizione occupata dal Livorno, a quota 45.

In caso di vittoria i toscani potrebbero tornare a sperare anche nel primo posto, l’unico che al termine del campionato garantirà la promozione diretta in Serie B; per l’Alessandria invece uscire indenne dal Città di Arezzo significherebbe muovere un altro passo importante verso il salto di categoria. Soprattutto considerando che l’Arezzo, in striscia vincente da 3 giornate, non ha ancora perso tra le mura amiche in questo campionato: il bilancio interno degli amaranto parla di 8 vittorie e 2 pareggi con 17 gol segnati e solamente 7 subiti.

Non che i numeri esterni dell’Alessandria siano da meno: per i Grigi 6 successi, 4 pareggi e 1 ko (l’unico stagionale, 2-1 a Livorno) lontano dal Moccagatta. Ci sono quindi i presupposti per una partita equilibrata, non a caso le quote di principali bookmaker tendono a non sbilanciarsi troppo da una parte e dall’altra. Su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria dell’Arezzo a quota 2,80, il segno X per il pareggio finale a 3,10 e il segno 2 per il colpo esterno dell’Alessandria a 2,50, leggermente favorito. Opzione Under per Arezzo-Alessandria a quota 1,70, Over a 2,00, Gol 1,75 e NoGol 1,93.

Passando alle probabili formazioni di questa sfida, l’Arezzo potrebbe riproporre l’offensivo 4-2-3-1 di domenica scorsa. In porta il ventunenne Daniele Borra favorito sul più esperto Max Benassi, in difesa da destra a sinistra previsti Luciani, Barison, Solini e Sabatino. Centrocampo affidato a Foglia e Mattia Corradi, il cui lavoro sarà prezioso per non sguarnire la metacampo difensiva. Più avanzato Polidori che agirà da trequartista centrale, affiancato dagli esterni Bearzotti e Yamga, mentre il terminale offensivo sarà Moscardelli (9 gol per lui finora).

La risposta dell’Alessandria non dovrebbe discostarsi dal 4-4-2 (o 4-2-3-1) che mister Braglia ha impiegato fino a questo punto. Davanti al portiere Vannucchi i difensori centrali saranno Gozzi e Felice Piccolo, a completare la retroguardia i terzini Celjak e Barlocco. In mezzo al campo spazio a Cazzola e Branca, quest’ultimo favorito su Mezavilla, mentre sugli esterni si muoveranno Marras e Iocolano. Davanti Pablo Gonzalez, capocannoniere del girone A con 16 reti, e Bocalon.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Arezzo-Alessandria si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

