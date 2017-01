Betis-Barcellona/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (20^ giornata Liga, oggi 29 gennaio 2017)

DIRETTA BETIS-BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (20^ GIORNATA, LIGA , OGGI 29 GENNAIO 2017) – Betis-Barcellona, diretta dall’arbitro Alejandro José Hernández Hernández,è la partita in programma per oggi alle ore 12.00 presso l’Estadio Benito Villamarin, valida per la 20^ giornata del campionato di Liga. I blaugrana di Luis Enrique stanno attraversando un periodo di buona forma con i suoi attaccanti che sono tornati ad un rendimento eccellente, sebbene non sia corta la lista degli indisponibili.

Molti uomini non in grado di scendere in campo da entrambe le parti: la lista indisponibili del Betis comprende Brasanac, Gutierrez, l’ex viola Joaquin, e Sanabria, tutti per infortunio, e l’algerino Mandi, che è impegnato con la sua nazionale nella Coppa d’Africa. In dubbio nelle file della formazione di casa anche Carlos. Per il Barcellona, Luis Enrique deve fare a meno di Busquest, Rafinha, Cardona ed Iniesta.

Il Barcellona ha chiuso il girone d’andata in crescendo ed a due punti dalla vetta dove siede il Real Madrid, che deve però recuperare una gara. Nonostante i teorici 5 punti di svantaggio dalla acerrima rivale, la formazione blaugrana ha però il morale in rialzo, complici sia i risultati ottenuti, che le difficoltà che stanno attraversando i rivali.

Nel turno precedente, disputato sul campo dell’Eibar il Barcellona ha ottenuto una facile vittoria con un poker di reti che ha visto come protagonisti tutti i suoi attaccanti, ed il subentrato Denis Suarez, che ha preso il posto, a gara in corso, dell’infortunato Busquets. La partita è stata illuminata dalle grandi giocate di Lionel Messi, autore di una rete in proprio e degli assist per almeno altre due reti. Luis Enrique aveva iniziato la partita con un centrocampo diverso rispetto al solito, anche in vista dell’impegno infrasettimanale della Coppa del Re, ma si è visto scombussolare i piani proprio dall’infortunio del suo centrocampista. Nonostante questo vittoria facile per i blaugrana e prestazione buona del collettivo, compreso la difesa, ancora una volta impenetrabile. Per il Betis Siviglia invece l’ultimo incontro disputato, in casa contro lo Sporting Gjon, si è chiuso con il pareggio a reti inviolate, con poche occasioni da rete sia per i locali che per gli ospiti.

Nella gara del Benito Villamarin, per il Betis di Sanchez, schieramento con il 5 – 3 – 2, con in porta Adan, difensori laterali l’italiano Piccini e Durmisi, e trio centrale composto da Donk, Pezzella e Gonzales Cabrera. La linea di centrocampo vede Petros al posto dell’infortunato Brasanac, insieme a Ceballos e Leiva, mentre le due punte saranno Castro ed Alegria. La risposta del tecnico blaugrana Luis Enrique, con il 4 - 3 – 3, con Ter Stegen in porta, linea difensiva con Roberto e Jordi Alba sulle fasce, ed Umtiti e Mathieu al centro. Nella linea di centrocampo Denis Suarez al posto di Busquets.

Per quanto riguarda le scommesse su questo incontro, il favorito è naturalmente il Barcellona, con la sua vittoria che viene quotata dall’agenzia Snai a 1,25, mentre un successo del Betis viene fissato a 11,25, con il pareggio a quota 6,25. Per quanto riguarda il numero delle reti in questa gara, secondo la Snai saranno molte, in quanto la quota dell’over è fissata a 1,38 contro quella dell’under a 2,80.

Ricordiamo infine che il match tra Betis e Barcellona sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky che trasmetterà l’incontro dalle ore 12.00 sul proprio canale Fox HD, disponibile al numero 204 del telecomando della tv pay-per-view. Sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video dell’incontro di Liga tramite il servizio Sky Go, riservato però ai soli abbonati.

© Riproduzione Riservata.