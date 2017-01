Cagliari-Bologna/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 22^ giornata)

DIRETTA CAGLIARI-BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 22^ GIORNATA) - Cagliari-Bologna, diretta dall'arbitro Luca Pairetto, si gioca domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00 e sarà una partita valida per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Entrambe le formazioni sono in una posizione di classifica decisamente tranquilla, con la salvezza che si può effettivamente dare ormai per acquisita sia per i sardi che per gli emiliani. Questo fattore, oltre al fatto che il Cagliari in casa ha sempre fornito prestazioni di un certo tenore, fanno pensare ad una partita decisamente divertente e a viso aperto tra i ragazzi di Rastelli e quelli di Donadoni.

Il Cagliari di Rastelli al momento è decimo in campionato, proprio a pari merito con il Bologna: entrambe le compagini infatti hanno 26 punti e vantano ben sedici lunghezze di vantaggio sulla terzultima, il che come detto rende la salvezza di entrambe come qualcosa di già acquisito. Il Cagliari è reduce dalla trasferta di Roma, dove è arrivata una sconfitta che ha senza dubbio lasciato l'amaro in bocca a tutto l'ambiente per come è maturata. I sardi hanno infatti giocato una grande partita, riuscendo per lunghi tratti ad imbrigliare la Roma, ma alla fine sono stati puniti da un goal del solito Dzeko, secondo alcuni osservatori (e anche secondo Rastelli) viziato da un fallo del bosniaco a danni di un difensore del Cagliari.

Il tecnico degli isolani è stato abbastanza polemico a fine partita, ma al di là di questo può essere soddisfatto della prova dei suoi, che per la prima volta in un match contro una grande non hanno preso tanti goal e hanno dimostrato di saper tenere bene il campo. Quello che a Rastelli non va giù è il fatto di aver perso ancora una volta in trasferta dopo la sconfitta subita a San Siro contro il Milan per un goal di Bacca e dopo altre partite lontano dal Sant'Elia in cui gli isolani sono tornati a mani vuote. Ora però si torna a giocare tra le mura amiche, dove l'ultima partita è stata quella stravinta contro il Genoa, annichilito con un 4 a 1 in cui il grande protagonista è stato Marco Borriello, autore di una doppietta.

Il Bologna di Donadoni però tutto sarà tranne che una vittima sacrificale, visto che gli emiliani si presentano al cospetto di Sau e compagni forti di due vittorie consecutive, che ne hanno sancito di fatto la salvezza. Il Bologna è reduce da due vittorie consecutive, arrivate dopo il secco 3 a 0 incassato in casa della Juventus. La squadra di Donadoni ha messo insieme sei punti nelle altre due partite giocate, vincendo un match fondamentale in casa del Crotone (0 a 1) e, dopo la sfortunata parentesi di Coppa Italia con eliminazione subita dall'Inter, facendo proprio anche quello casalingo contro il Torino, grazie ad una doppietta di Dzemaili, giocatore che questa estate era stato molto vicino proprio al Cagliari.

A proposito di precedenti, va detto che il Cagliari vuole far valere il fattore campo e vendicare la sconfitta subita all'andata, quando il Bologna si impose per 2 a 1 tra le mura amiche. I protagonisti del match saranno quasi certamente due: da una parte Borriello, che viene dato in grande forma, e dall'altra Dzemaili: l'ex napoletano al momento è l'uomo in più della squadra emiliana e dopo aver segnato quattro reti nelle ultime quattro apparizioni vuole continuare a regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Cagliari-Bologna, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 255 (Sky Calcio 5 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare.