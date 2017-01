Catania-Reggina/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA CATANIA-REGGINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Catania-Reggina, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 14.30, diretta Vincenzo Valiante della sezione di Salerno, sarà il posticipo domenicale della quarta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro, nel girone C. Una sfida che dieci anni fa si poteva vedere regolarmente in Serie A, ma che ora rappresenta uno scontro fra nobili decadute del Sud del nostro calcio. Gli etnei hanno iniziato il loro 2017 con un pareggio sul difficile campo dell'Unicusano Fondi: il Catania resta così sulla soglia della zona play off, pur in una situazione sempre complicata dai sette punti di penalizzazione con cui la squadra ha dovuto iniziare la stagione (i rossoazzurri sarebbero quinti assieme alla Virtus Francavilla senza l'handicap).

Per essere certi della partecipazione ai play off a fine stagione servirà un passo più spedito in questo girone di ritorno, ma la Reggina che scenderà in campo allo stadio Massimino arriverà galvanizzata dall'importantissima vittoria interna ottenuta contro l'Akragas, in quello che era un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

Amaranto finalmente concreti e soprattutto in grado di centrare il secondo successo consecutivo in campionato tra le mura amiche del Granillo. Un'inversione di tendenza che andrà ora però confermata anche nelle partite in trasferta, anche se per il momento, seppur per un solo punto, i calabresi si sono sollevati fuori dalla zona play out, dopo essere stati anche all'ultimo posto prima di Natale.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Catania affronterà la sfida con Pisseri estremo difensore alle spalle di Marchese, del brasiliano Drausio e di Bergamelli che andranno a formare la linea difensiva a tre Biagianti, Fornito e Bucolo giocheranno a centrocampo per vie centrali, mentre i compiti di esterni saranno evasi sulla fascia destra da Baldanzeddu e sulla fascia sinistra dal serbo Djordjevic. Anastasi farà invece coppia con Mazzarani sul fronte offensivo.

La Reggina scenderà invece in campo con Possenti a destra, il serbo Kosnic e Gianola centrali e Cane a destra nella linea difensiva a quattro schierata davanti al portiere Sala. Romano, il danese Knudsen e De Francesco formeranno il terzetto di centrocampo, mentre saranno titolari nel tridente offensivo Porcino, Coralli e Carpentieri.

Sia il Catania di Pino Rigoli, sia la Reggina di Karel Zeman restano fedeli al 4-3-3 che ha visto schierate la maggior parte delle volte le loro squadre in questa stagione. Gli etnei erano ben consapevoli che per lottare per la promozione col fardello della penalizzazione sarebbe servito un rendimento dirompente. Finora l'obiettivo non è stato raggiunto, anche se il Catania resta comunque in linea di galleggiamento per partecipare ai play off con formula allargata di questa stagione.

La Reggina sembra aver ritrovato la rotta dopo un periodo nerissimo e soprattutto sembra cresciuta dal punto di vista del carattere, avendo archiviato con maturità durante la sosta le polemiche successive al derby perso a Messina. Il Catania avrebbe di fatto quindici punti in più in classifica rispetto alla Reggina, e le agenzie di scommesse ne tengono conto considerando gli etnei favoriti in maniera abbastanza netta, con quota 1.60 offerta da Bet365 per la vittoria interna, mentre Paddy Power propone a 3.70 la quota relativa al pareggio e Betfair a 5.50 la quota legata al successo esterno.

