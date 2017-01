Congo-Ghana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (oggi, Coppa d’Africa 2017 quarti)

DIRETTA RD CONGO-GHANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 QUARTI) - Congo-Ghana verrà diretta dall'arbitro Bernard Camille (Seychelles) oggi, domenica 29 gennaio alle ore 17.00 per i quarti di finale della Coppa d'Africa 2017. Una cornice splendida per poter giocare un quarto di finale come lo Stade d'Oyem. Una sfida che sembra davvero Davide contro Golia, ma che alla fine potrebbe rivelarsi piena di insidie. La sorpresa Congo sfida la conferma Ghana nei quarti di finale di Coppa d'Africa. Una sfida emozionate e senza tempo, che potrebbe coronare il sogno di una nazione intera.

Partiti senza il favore dei pronostici, i congolesi sono passati primi nel girone C, sorprendendo davvero tutti. Sei goal fatti, tre subiti: il primato nel raggruppamento è arrivato in questo modo, con la grande esclusa Costa d'Avorio. Una nazionale che ha veramente mescolato le carte in tavola e che ha cambiato non poche cose. Dalla parte opposta abbiamo un Ghana sicuramente più solido, che ha però ceduto nell'ultima sfida contro il Marocco. I ghanesi hanno dimostrato di saper esprimere un buon calcio e i sei punti conquistati lo dimostrano: i quarti di finale però sono una gara a sé, dove tutto può succedere.

Mister Grant dovrebbe avere la formazione praticamente fatta. Razak va in porta. Difesa a quattro con Afful e Mensah sulle corsie laterali, mentre Boye e Amartey andranno al centro della difesa. Tetteh andrà in cabina di regia, con Badu e Yiadom a supporto. Sarà loro il compito di arginare l'attacco del Congo. Atsu e Ayew andranno invece ad occupare le corsie esterne d'attacco: i due andranno a supporto dell'unica punta, ovvero Gyan Asamoah. Serve più consistenza in attacco, anche perché la difesa sembra essere a posto. Un solo goal subito, ma due goal fatti: Grant deve sicuramente mettere a posto qualcosa per evitare una clamorosa eliminazione.

Anche Ibenge potrebbe avere già le carte pronte per la sfida contro il Ghana. Confermato il 4-2-3-1, con Matampi in porta. Difesa a quattro con Mpeko e Mutambala sulle corsie laterali. Tisserand e Bokadi andranno invece a comporre la linea difensiva. A centrocampo davanti la difesa troviamo Mbemba e Mulumbu, con Kabananga e Mubele Ndombe sulle corsie laterali. Gioco affidato a Kebano: il numero dieci cercherà di innescare l'unica punta del Congo, ovvero Bolingi. Non sarà una sfida semplice, ma il Congo ha dimostrato di avere la giusta voglia di vincere.

Sarà una sfida davvero particolare. I favori del pronostico sono sicuramente dalla parte del Ghana anche perché, nonostante la sconfitta contro il Marocco, la nazionale di Grant ha comunque espresso un buon calcio. La sfida Repubblica Democratica del Congo-Ghana, come tutte quelle della Coppa d'Africa Gabon 2017, verrà trasmessa in diretta tv da Fox Sport, canale satellitare presente sul bouquet di Sky.

Per chi fosse abbonato al pacchetto sport può usufruire anche della visione in diretta streaming video tramite l'app apposita di Sky Go. Questa applicazione vi permetterà di seguire la sfida anche in mobilità. Per chi non riuscisse a collegarsi con Sky può rimanere aggiornato sui canali social di entrambe le federazioni, dove è prevista sicuramente una diretta testuale della partita. Una sfida che potrà riservare tantissime sorprese.

