Crotone-Empoli/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 22^ giornata)

DIRETTA CROTONE-EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 22^ GIORNATA) - Crotone-Empoli, diretta dall'arbitro Paolo Tagliavento, si gioca domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00 e sarà una partita valida per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Dunque questa ventiduesima giornata mette il Crotone di fronte a quella che, numeri alla mano, sembra davvero essere l'ultima occasione per continuare a sperare nella salvezza: allo Scida arriva infatti l'Empoli, che al momento ha 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e occupa la quartultima posizione. Il rischio, in caso di mancata vittoria pitagorica in questo match, risulta essere quello di una lotta retrocessione già finita alla fine di gennaio, il che sarebbe (ed in parte è già) la cartina di tornasole del fallimento del campionato a 20 squadre.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA ALLA 22^ GIORNATA

Il Crotone arriva a questo match sperando di riuscire ancora a sfruttare l'onda lunga del buon pareggio ottenuto sul campo del Genoa, squadra in crisi, ma sempre di caratura tecnica superiore rispetto a quella calabrese, che è stata in grado di uscire da Marassi con un punto che ha mosso poco la classifica a causa della vittoria dell'Empoli sull'Udinese, ma che ha comunque fatto capire ai ragazzi di Nicola di poter ancora avere qualche speranza di salvezza.

Nicola punta sul fatto che la difesa ha cominciato a dare dei segni di miglioramento e questi si sono palesati anche in occasione delle due partite precedenti a quella contro il Genoa, dove pur arrivando due sconfitte (entrambe per 1 a 0, contro Lazio e Bologna), vi sono appunto stati segni di deciso miglioramento. Il tecnico dei pitagorici sa però perfettamente che per riuscire a fare risultato contro l'Empoli servirà anche altro, a cominciare da una prova convincente in attacco.

E l'Empoli? L'Empoli di Martusciello è lontano parente di quello di Sarri, ma comunque vede ormai vicina la salvezza, visti gli undici punti che ha sulla terzultima, pur trovandosi ad occupare la quartultima piazza. Come detto, questo è senza dubbio sinonimo di una formula, quella a 20 squadre, che non garantisce competitività, ma comunque l'Empoli sta facendo il suo dovere e contro il Crotone il tecnico dei toscani vuole altri tre punti per chiudere definitivamente ogni discorso relativo alla salvezza. Ma qual è stato il rendimento dell'Empoli in queste ultime tre giornate di campionato? I toscani vengono da sei punti nelle ultime tre gare, frutto di due vittorie ed un pareggio.

Questa serie positiva, alla fine del campionato, potrebbe risultare quella decisiva per la salvezza, visto che di queste due vittorie una è arrivata in casa contro il Palermo e una contro l'Udinese, mentre il pareggio è stato strappato in casa della Sampdoria. Come si può vedere i sette punti conquistati nelle ultime tre gare sono arrivati tutti con squadre coinvolte nella parte bassa della classifica, il che rende questo ruolino di marcia ancora più significativo.

Riguardo ai precedenti, il più recente è quello dell'andata, dove l'Empoli si è imposto in casa con il punteggio di 2 a 1 e in cui il Crotone non è mai riuscito ad impensierire sul serio la retroguardia toscana, se non in occasione del goal di Sanprisi, inutile viste le reti toscane di Belusci e Costa. Senza dubbio il più atteso in questo match è il georgiano Mchedlidze, che nelle ultime cinque gare di campionato ha messo a segno quattro goal ed è risultato fondamentale per l'allungo toscano in chiave salvezza. Su di lui punta tutto Martusciello per riuscire a tornare dalla Calabria con tre punti che sarebbero davvero pesantissimi.

Crotone-Empoli, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 256 (Sky Calcio 6 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA ALLA 22^ GIORNATA

© Riproduzione Riservata.