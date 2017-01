Deulofeu / Video, il primo gol in Udinese-Milan arriva oggi? Le sue migliori reti. Montella: è un predestinato

DEULOFEU, VIDEO, UDINESE-MILAN: ARRIVA OGGI IL PRIMO GOL IN ROSSONERO? PARLA VINCENZO MONTELLA (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Gerard Deulofeu potrebbe fare il suo debutto da titolare nella gara di oggi Udinese-Milan che si gioca alla Dacia Arena alle ore 15.00. Scenderà in campo un calciatore dotato di grandissimo spessore tecnico e che è pronto per giocare anche novanta minuti, l'ha dimostrato in settimana entrando a gara in corso in Coppa Italia contro la Juventus. Di Deulofeu ha parlato il suo allenatore Vincenzo Montella in conferenza stampa: "Il ragazzo sta molto bene fisicamente e inoltre ha grande voglia. Sto valutando le situazioni e c'è la possibilità di vederlo in campo fin dall'inizio. Siamo molto soddisfatti di lui. E' sempre stato visto come un predestinato e dobbiamo solo capire perchè non sia ancora esploso nonostante sia un calciatore importante. Il mio lavoro sarà quello di riuscire a farlo rendere al massimo". Vedremo come si comporterà oggi e soprattutto se partirà da titolare.

DEULOFEU, VIDEO, UDINESE-MILAN: ARRIVA OGGI IL PRIMO GOL IN ROSSONERO? L'ANALISI DI TREVISANI (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Oggi Gerard Deulofeu potrebbe partire titolare nella sfida Udinese-Milan valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. L'esterno d'attacco ex Everton è arrivato da meno di una settimana, ma ha già conquistato Vincenzo Montella dimostrandosi giocatore completo e dotato di grande tecnica. Di lui ha parlato a Sky Sport 24 Riccardo Trevisani facendo un'analisi anche del momento rossonero. Ecco le sue parole: "Gerard Deulofeu è un calciatore forte e molto tecnico. I giocatori che arrivano a gennaio dalla Premier League possono vare in Serie A un impatto devastante come accadde in passato proprio a Milano con Taarabt. Bisogna vedere quanto spazio Vincenzo Montella riserverà a Deuofeu perchè nelle ultime gare, anche per il calo di Mbaye Niang ha deciso di avanzare Giacomo Bonaventura in attacco. Sono convinto che se potrà darà spazio allo spagnolo e arretrerà Giak in mezzo al campo come faceva prima".

DEULOFEU, VIDEO, UDINESE-MILAN: ARRIVA OGGI IL PRIMO GOL IN ROSSONERO? (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Gerard Deulofeu potrebbe partire titolare nella gara di oggi Udinese-Milan e il suo pubblico aspetta già il suo primo gol in rossonero. Il calciatore è arrivato da meno di una settimana a Milano e ha già esordito in rossonero. Vincenzo Montella infatti l'ha mandato in campo negli ultimi minuti della sfida di Coppa Italia contro la Juventus, poi persa comunque 2-1 grazie ai gol di Paulo Dybala e Miralem Pjanic a cui aveva risposto Carlos Bacca animando gli ultimi minuti di una gara in cui i rossoneri erano rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione di Manuel Locatelli. Deulofeu entrato in campo ha subito dimostrato di poter essere un calciatore dotato di ottimi spunti e in grado di fare la differenza. Nella gara in questione contro la Juventus lo spagnolo si era presentato dentro l'area di rigore da solo beffando Daniele Rugani e Leonardo Bonucci. Aveva poi provato la conclusione da posizione impossibile, chiudendo troppo l'angolo e trovando la parata pronta di Neto che in quell'occasione sostituiva Gianluigi Buffon. Staremo a vedere come si comporterà oggi Deulofeu e soprattutto se andrà in gol. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I MIGLIORI GOL DI DEULOFEU

DEULOFEU, VIDEO, UDINESE-MILAN: ARRIVA OGGI IL PRIMO GOL IN ROSSONERO? LA CARRIERA (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Gerard Deulofeu è arrivato al Milan all'inizio della settimana e oggi potrebbe anche debuttare titolare nella sfida di Serie A Udinese-Milan. L'esterno d'attacco rossonero ha passo, gamba e grande qualità. Questi è nato a Riudarenes il 13 marzo 1994, partendo dalle giovanili del Barcellona quando aveva appena nove anni. Ha così fatto tutta la trafila delle squadre minori fino ad arrivare a imporsi con la maglia della squadra B. Tra il 2011 e il 2013 ha esordito nella squadra maggiore, senza però trovare troppo spazio. Ha così lasciato il Barca in prestito per andare a giocare prima con l'Everton e poi con il Siviglia. Il club inglese ha acquistato poi il calciatore nell'estate del 2015 per circa sei milioni di euro. In Premier League ha trovato la sua dimensione, dimostrando di essere un calciatore completo e che potesse poi meritarsi anche la maglia di un club prestigioso come il Milan. In rossonero è arrivato in prestito con diritto di riscatto e vedremo se riuscirà a imporsi dimostrando di poter fare la differenza nel nostro campionato.

