Diretta Federer-Nadal / Vincitore Finale Australian Open 2017, info streaming video e tv, orario e risultato (tennis, 29 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: FINALE FEDERER-NADAL INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO (TENNIS, OGGI DOMENICA 29 GENNAIO) - Roger Federer-Rafa Nadal: la finale maschile degli Australian Open 2017 - inizio alle ore 9:30 italiane - sarà il più grande classico del tennis moderno, uno straordinario tuffo nel passato fra i due dominatori dello scorso decennio, che di recente hanno vissuto momenti difficili e sembravano sul viale del tramonto, ma a Melbourne ci hanno regalato due settimane favolose, che si concludono oggi con la finale che tutti sognavano. Tanto per capire la portata dell’evento: l’ultima finale di un torneo del Grande Slam fra Federer e Nadal risaliva al Roland Garros 2011, l’ultimo incrocio in uno Slam fu la semifinale proprio a Melbourne nel 2014, quindi tre anni fa esatti, e in assoluto l’ultimo match Federer-Nadal risale al torneo di Basilea del 2015.

Basta questo per spiegare il fatto che la rivalità fra Roger e Rafa sembrava ormai un ricordo del passato, invece ciò che abbiamo visto a Melbourne Park nelle ultime due settimane l’ha fatta tornare di straordinaria attualità. Certo, le precoci eliminazioni di Novak Djokovic e Andy Murray contro avversari non irresistibili hanno aiutato, ma questa non è certo una “colpa” imputabile a Federer e Nadal, che d’altronde sulla loro strada hanno affrontato e battuto avversari temibilissimi e assai più giovani di loro.

Roger Federer ha dovuto sbarazzarsi ad esempio di Tomas Berdych, Kei Nishikori e Stanislas Wawrinka, per Rafa Nadal invece gli avversari di maggiore spicco sono stati Milos Raonic e Grigor Dimitrov. Forse globalmente Federer ha impressionato maggiormente e in premio - naturalmente non voluto, dovuto solo al calendario - ha avuto un giorno in più di riposo prima della finale odierna, che può avere grande importanza dal momento che sia Roger sia Rafa sono dovuti andare al quinto set per vincere le rispettive semifinali.

Si potrebbero dire tantissime cose circa questa storica rivalità fra il signore di Wimbledon e il re della terra rossa, che hanno segnato un’epoca del tennis mondiale, ma forse la cosa migliore è godersi la loro straordinaria longevità che li riporta a contendersi un titolo del Grande Slam dopo tanto tempo. Impressionante se si pensa che Federer ha 35 anni e Nadal 30, ma con l’aggiunta di un tennis più fisico e dispendioso che inevitabilmente ha presentato allo spagnolo il conto da pagare con il passare degli anni. Potrebbe essere il loro ultimo confronto a un livello così alto, ma ciò non farà altro che rendere ancora più bella la finale di questi Australian Open 2017!

Ricordiamo che la diretta tv della finale maschile degli Australian Open 2017 Federer-Nadal è su Eurosport, il canale tematico che è compreso sia nel pacchetto satellitare Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium; tutti gli abbonati che non fossero in grado di mettersi davanti a un televisore questa mattina potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video tramite gli abbonamenti alla pay tv del satellite (con l’applicazione Sky Go) e del digitale terrestre (Premium Play), oppure con Eurosport Player che richiede tuttavia il pagamento di una quota in abbonamento. Non mancate poi di visitare il sito ufficiale del torneo: www.ausopen.com, con le corrispettive pagine sui social network che sono facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

© Riproduzione Riservata.