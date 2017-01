Diretta/ Gigante maschile Garmisch streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi domenica 29 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, GIGANTE MASCHILE GARMISCH STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 29 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino maschile è ancora di scena a Garmisch Partenkirchen con lo slalom gigante che chiude un lungo fine-settimana in Germania, già caratterizzato da ben due discese. L’appuntamento con il gigante si annuncia particolarmente interessante, sia perché Garmisch è una classica per la Coppa del Mondo, sia perché gli specialisti del gigante tornano in gara a ben tre settimane di distanza dall’ultima uscita che fu ad Adelboden ed infine perché si tratta dell’ultimo appuntamento fra i pali larghi prima dei Mondiali – e per fortuna è stato inserito questo gigante, perché in passato spesso si arrivava al grande evento di febbraio senza gare in gigante per oltre un mese. Sarà di conseguenza un grande spettacolo, che tifosi ed appassionati di sci non devono perdere: ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire il gigante di Garmisch.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE MASCHILE DI GARMISCH PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 10.15, seconda manche alle ore 13.15)



La prima manche avrà inizio alle ore 10.15, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.15. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi nemmeno davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch (www.fis-ski.com).

Innanzitutto bisognerà vedere se queste tre settimane di stop in gigante avranno lasciato il segno: rischio che evidentemente corrono soprattutto i gigantisti puri, che non gareggiano da sabato 7 gennaio. Quel giorno ad Adelboden abbiamo goduto del duello spaziale fra Alexis Pinturault e Marcel Hirscher, vinto dal francese con soli quattro centesimi di vantaggio sull’austriaco, mentre il resto del mondo era a due secondi di ritardo. Per tutti gli altri la speranza è quella di non lottare solo per il terzo posto, per gli spettatori c’è la garanzia di un grande spettacolo con in ballo anche la Coppa di specialità, che per il momento vede Hirscher in vantaggio con però un piccolo margine di punti su Pinturault, troppo poco per lasciare tranquillo l’austriaco. A Garmisch l’austriaco ha un grande feeling con la pista Kandahar, vedremo se saprà sfruttare questo piccolo vantaggio che sulla carta potrebbe avere nel confronto con il francese.

Tutti gli altri devono inventarsi qualcosa se non vorranno lottare solo per l’ultimo gradino del podio: tra di loro ad esempio il tedesco Felix Neureuther, il norvegese Henrik Kristoffersen, il resto della nazionale francese che globalmente è la più forte nel gigante maschile ma anche gli azzurri, che nel corso della stagione hanno mostrato confortanti segnali di crescita. In particolare spicca lo splendido terzo posto di Florian Eisath in Alta Badia: il gigante negli ultimi anni è la specialità che ha avuto più problemi in campo maschile, ma questa stagione ha portato qualche buona notizia grazie soprattutto a Luca De Aliprandini e allo stesso Eisath. In particolare De Aliprandini è stato probabilmente quello più continuo ad alti livelli di competitività, anche se alcuni errori gli hanno impedito di raccogliere quello che avrebbe potuto meritare. Certo, il podio resta missione difficilissima perché in condizioni normali c’è solo un posto a disposizione con i due fenomeni e i candidati sono davvero tanti. Tra gli altri azzurri da seguire con attenzione Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti, ma naturalmente anche Roberto Nani, per il quale speriamo in una risalita verso i livelli che gli erano consueti nelle scorse stagioni.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE MASCHILE DI GARMISCH PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 10.15, seconda manche alle ore 13.15)

© Riproduzione Riservata.