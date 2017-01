Diretta / Napoli-Palermo info streaming video e tv: dirige il match Domenico Celi. Quote, cronaca, orario, risultato live (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA NAPOLI-PALERMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI, SERIE A 2017 22^ GIORNATA)LE STATISTICHE - Napoli-Palermo si avvicina, dunque nell’attesa di questo posticipo serale andiamo a vedere alcune statistiche relative al cammino di queste due squadre nell’attuale campionato di Serie A. Emerge una clamorosa differenza nel numero di tiri: il Napoli è primo con 310 tiri, mentre il Palermo non va oltre il diciottesimo posto con 155 conclusioni, esattamente la metà. La differenza resta corposa (in proporzione anche più netta) anche se ci limitiamo ai soli tiri in porta, 170-78 per la squadra di Maurizio Sarri, che infatti ha segnato ben 47 gol contro i 17 del Palermo. Passando poi ai gol al passivo, sono stati finora 24 per gli azzurri e ben 41 per i rosanero, che sono attesi ad una sfida decisamente difficile. Il Napoli è in netto vantaggio in tutte le statistiche relative al gioco offensivo: 76-29 gli assist (il Palermo è ultimo), 144-110 i cross, e come se non bastasse il Napoli corre pure di più durante le partite e in media i giocatori azzurri percorrono 109,687 km per incontro (sono primi assoluti in questa Serie A), mentre i giocatori del Palermo non vanno oltre i 107,228 km di media. Una sfida sulla carta senza storia, vedremo il campo cosa dirà… CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI NAPOLI-PALERMO DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2016-2017 (22^GIORNATA)

L'ARBITRO - La sfida al San Paolo tra Napoli e Palermo sarà diretta dalla terna arbitrale formata da Domenico Celi e i due assistenti Crispo e Schenone: il direttore di gara prescelto per l'incontro della 22^giornata di A ha alle spalle una lunga carriera nel massimo campionato italiano, il cui debutto è stato fissato nel dicembre del 2006. Nel bilancio personale di Celi per club, si nota che l'arbitro di Bari ha diretto la formazione campana in ben 15 occasioni (11 delle quali con risultati finali a favore degli azzurri), assegnando nel complesso 29 gialli, e tre calci di rigore: altrettanto ricco il bilancio dei testa a testa con il Palermo, con il quale Celi ha realizzato 9 presenze, delle quali solo due vincenti per i rosanero, esponendo nel bilancio complessivo 18 ammonizioni. Nella stagione del campionato di Serie A in corso Celi ha diretto ben 7 incontri, dove ha avuto finora modo di incontrare solo i siciliani, nella quarta giornata: l'occasione fu il match tra Crotone e Palermo, terminato per 1-1 e dove sono stati messi a bilancio 5 cartellini gialli.

QUANDO FARANNO GOL ? - Il Napoli, atteso oggi contro il Palermo è una formazione particolarmente pericolosa nel primo quarto d'ora della ripresa dove ha segnato ben 13 gol pari al 28% del totale mentre, segna di meno nei tre segmenti temporali dei primi 45 minuti con 6 gol a testa. in fase difensiva la squadra partenopea subisce pochissimo tra il 15' ed il 30' con 1 solo gol preso mentre ha dimostrato una certa fragilità nei primi 15 minuti della ripresa con ben 9 gol incassati pari al 38% del totale. Il Palermo invece, segna di più nell'ultimo quarto d'ora con 5 reti pari al 28% del totale mentre non è ancora riuscito a segnare tra il 15' ed il 30'. In fase difensiva subisce tantissimo tra il 60' ed il 75' con 10 reti subite mentre la squadra siciliana è più attenta nei primi 30 minuti avendo incassato 4 reti per quarto d'ora.

I TESTA A TESTA - I precedenti tra Napoli e Palermo giocatisi allo stadio San Paolo sono nettamente a favore dei padroni di casa: lo scorso anno la partita si concluse 2-0 con i gol di Gonzalo Higuain e Dries Mertens, mentre nella stagione precedente la partita terminò con un rocambolesco 3-3, in cui per il Napoli segnarono Kalidou Koulibaly, Duvan Zapata e José Callejon, mentre per il Palermo doppietta di Andrea Belotti e gol di Franco Vazquez. Partita pazza, che il Napoli vinceva 2-0 dopo 11 minuti e che il Palermo al 24' aveva già impattato la prima di due volte. Nel terzultimo precedente, quello che si è giocato nel 2013, il Napoli vinse in scioltezza 3-0 con le reti di Christian Maggio, Gokhan Inler e Lorenzo Insigne. L'ultimo pareggio è uno 0-0 del novembre 2002 in Serie B (sulla panchina del Napoli c'era Franco Colomba, su quella del Palermo Daniele Arrigoni) mentre l'unica vittoria del Palermo in casa dei partenopei è datata dicembre 1951 nel campionato di Serie A: quinta contro quarta, i rosanero vinsero 2-1 con un gol su punizione del danese Helge Bronée e la rete di Gino Giaroli dopo che i partenopei avevano pareggiato con Paolo Todeschini.

Napoli-Palermo, diretta dall'arbitro Domenico Celi della sezione di Bari (che avrà al suo fianco i guardalinee Crispo e Schenone, il quarto uomo Valeriani e gli addizionali Mariani e Di Paolo), si gioca domenica 29 gennaio 2017 alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo sito l'omonimo capoluogo campano, sarà l'incontro che chiuderà il programma della 22^ giornata del campionato 2016-2017 di Serie A. La partita vedrà l'una di fronte all'altra due squadre che in questa stagione stanno lottando per due obiettivi completamente diversi. La formazione di Maurizio Sarri, reduce da tre vittorie consecutive e che ha conquistato tredici punti nelle ultime cinque gare di campionato, non solo è in piena lotta per un posto in Champions League ma non ha ancora completamente abbandonato le speranze di acciuffare il treno buono per la corsa al titolo.

Merito di una rosa ampia, versatile, capace di non far rimpiangere l'assenza del polacco Milik, che sulla carta avrebbe dovuto prendere il posto di Higuain ma è stato messo fuori gioco da un grave infortunio ai legamenti del ginocchio (anche se il suo rientro è ormai imminente grazie a un recupero record, grazie all'incredibile exploit di Dries Mertens, trasformatosi in un vero centravanti di razza con dodici gol realizzati e diventato così il nuovo beniamino dei tifosi partenopei, assistito da dei partner straordinari quali Insigne, Callejon e Hamsik. Il Napoli andrà quindi a caccia della nona vittoria in casa per incrementare ulteriormente il proprio bottino di punti e migliorare una media inglese che è già positiva.

Situazione disastrosa, invece, in casa Palermo: dopo la sconfitta di misura nell'ultima gara al Barbera contro l'Inter, e soprattutto dopo la scarsa reattività della società rosanero alle richieste di rinforzare la squadra nella sessione invernale di mercato, il tecnico Eugenio Corini ha gettato la spugna rassegnando le dimissioni, accettate da Zamparini che ha dovuto quindi effettuare l'ennesimo cambio di allenatore.

A ereditare la guida tecnica della squadra siciliana ci ha pensato l'uruguaiano Diego Lopez, che da calciatore ha militato per oltre dodici anni nel Cagliari (allenandolo anche nella stagione 2013-2014) e che ora si presenta a Palermo con la missione (ai limiti dell'impossibile) di salvare i rosanero da una retrocessione che sembra inevitabile, considerando gli undici punti che li dividono dal quartultimo posto (e che potrebbero diventare addirittura quattordici in caso di KO contro il Napoli e di contemporanea vittoria dell'Empoli nello scontro diretto col Crotone).

Di certo il Palermo ora non ha davvero più nulla da perdere e ogni gara da qui a fine stagione avrà il sapore dello spareggio salvezza, certo non sarà facile uscire imbattuti dal San Paolo, ma i siciliani non hanno più altra scelta se vogliono invertire questa tendenza drammaticamente negativa. Nel match d'andata, che si è disputato lo scorso 10 settembre allo stadio Barbera, vittoria netta del Napoli sul Palermo per 3 a 0 con i gol di Callejon (doppietta per lui) e Hamsik. Il bilancio dei precedenti dal 2001 a oggi, tra Serie A e B, è di undici vittorie per i partenopei, sette successi per i rosanero (l'ultimo risalente al 14 febbraio 2015) e cinque pareggi.

I bookmaker non hanno assolutamente dubbi e si sbilanciano in maniera netta e inequivocabile a favore del Napoli: davvero poco convenienti le quote per chiunque voglia scommettere sulla vittoria degli uomini di Sarri, ad esempio WilliamHill ha fissato ad appena 1,14 la posta in palio per l'1 dei padroni di casa. Decisamente più succulenti le quote relative all'X (10,00 su Betfair) e all'2 degli ospiti (addirittura 21,00 su Bet365).

Per le agenzie di scommesse on-line, inoltre, si tratterà di una partita ricca di gol, e non ci sarebbe da stupirsi considerando che il Napoli vanta il miglior attacco della Serie A e che solamente il Cagliari ha una difesa peggiore del Palermo: su Unibet.it l'Over viene dato ad appena 1,32; su PaddyPower la quota dell'Under è pari a 3,25. Su Betfair il risultato esatto più probabile e con la quota più bassa è il 3-0 a favore del Napoli, dato a 6,00.

Napoli-Palermo sarà trasmessa in diretta tv sulle due emittenti a pagamento che detengono i diritti per le 380 partite della stagione 2016-2017 di Serie A. Sul satellite l'appuntamento è sulle reti di Sky Sport, canali 201, 206 e 251, rigorosamente in alta definizione, per il calcio d'inizio fissato per le ore 20.45; sul digitale terrestre l'incontro sarà proposto su Premium Sport (canale 370 in risoluzione standard e canale 380 in alta definizione) con le esclusive delle immagini negli spogliatoi durante il pre-gara e delle interviste ai calciatori a fine primo tempo.

La diretta streaming video sarà garantita dai servizi offerti da Sky Go e Premium Play, le cui app sono gratuitamente scaricabili negli store di iOs e Android.