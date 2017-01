DIRETTA SAMPDORIA-ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 29 GENNAIO) - Sampdoria-Roma, diretta dall'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo, si gioca domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00 e sarà una sfida da tenere decisamente d'occhio nel programma della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. La squadra allenata da Luciano Spalletti sarà una vera e propria osservata speciale, considerando che i giallorossi hanno dimostrato di essere l'unica squadra davvero in grado di puntare ad insidiare l'egemonia della Juventus in classifica, almeno fino a questo momento. Ma i tifosi blucerchiati si aspettano un segnale, una scossa decisa, da una Sampdoria che non sta vivendo certo un momento brillante di forma.

La squadra di Giampaolo è al momento sedicesima in classifica, con quattordici rassicuranti punti di vantaggio rispetto al terzultimo posto e alla zona retrocessione, ma lontana altrettanto dalle posizioni che valgono l'Europa. Il girone di ritorno rischia dunque di diventare una marcia grigia e noiosa se non nobilitata da acuti contro squadre come la stessa Roma.

Che a un punto dalla Juventus (virtualmente quattro se i bianconeri vinceranno il recupero contro il Crotone) non può rinunciare già adesso al sogno scudetto. In chiave Champions, con sette punti di vantaggio sulla Lazio quarta ed otto sull'Inter quinta, i giallorossi sembrano più tranquilli, ma il loro secondo posto è comunque insidiato dal Napoli, a tre lunghezze di distanza. Per ottenere la qualificazione diretta alla massima competizione europea servirà la seconda piazza, altrimenti bisognerà affrontare le insidie dei preliminari.

La Sampdoria non vince in campionato dal 4 dicembre scorso, ormai quasi due mesi fa, quando riuscì a piegare allo stadio Ferraris il Torino. Poi sono arrivati solo due punti in sei partite per i blucerchiati, che hanno perso contro Lazio, Chievo, Napoli ed Atalanta e pareggiato in casa, peraltro sempre a reti bianche, contro Udinese ed Empoli. Sampdoria e Roma si sono ritrovate di fronte in Coppa Italia appena dieci giorni prima di questo impegno di campionato, con i giallorossi che allo stadio Olimpico hanno rifilato una secca quaterna ai genovesi.

La Roma è reduce da quattro vittorie consecutive in campionato e cinque in impegni ufficiali, peraltro senza mai subire gol nelle ultime quattro partite e mezzo (ultima rete incassata allo scadere del primo tempo del match contro il Chievo). Dopo aver sbancato i campi di Genoa e Udinese, la squadra di Spalletti ha ottenuto l'ennesimo uno a zero in casa contro il Cagliari, grazie ad una contestata rete di Edin Dzeko che ha permesso però ai giallorossi di restare nella scia della capolista.

Nell'ultimo precedente disputato a Genova tra le due squadre, il 23 settembre del 2015, la Sampdoria ha battuto due a uno la Roma, passando in vantaggio con Eder, subendo la rete del momentaneo pareggio con Salah per poi prendersi i tre punti grazie ad un'autorete del difensore greco Manolas. Al 25 ottobre del 2014 risale invece l'ultimo pareggio, zero a zero, tra le due compagini a Marassi, mentre per l'ultima vittoria della Roma bisogna risalire al 25 settembre del 2013, con i gol di Benatia e Gervinho che permisero ai capitolini di sbancare Marassi. Negli ultimi nove anni la Roma ha vinto in casa della Samp solamente una volta, e solo in tre occasioni negli ultimi venti.

Oltre alla differenza tecnica in campo, anche la differenza di motivazioni tra le due squadre potrebbe fare la differenza, ed i bookmaker ne tengono conto con la Roma comunque favorita in maniera abbastanza netta per la conquista dei tre punti, nonostante il fattore campo avverso. Vittoria giallorossa quotata 1.75 da Bwin, mentre Betfair fissa a 3.90 la quota per l'eventuale pareggio e William Hill propone a 4.80 la quota per il successo interno della formazione blucerchiata.

Per seguire Sampdoria-Roma, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00, gli abbonati Sky potranno collegarsi in diretta tv sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD) e gli abbonati Mediaset Premium potranno invece vedere il match sul canale Premium Calcio 1. Diretta streaming video garantita su entrambe le piattaforme, rispettivamente collegandosi ai siti internet skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.