DIRETTA SASSUOLO-JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 29 GENNAIO) - Sassuolo-Juventus, diretta dall'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1, si gioca domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00, sarà un nuovo esame particolarmente importante per la capolista del campionato, nel programma della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. I bianconeri in questa settimana hanno lanciato segnali importanti di ripresa dopo aver visto vacillare la loro egemonia a causa di qualche sconfitta di troppo. La Roma è distante un solo punto in classifica e il Napoli quattro (anche se la squadra di Massimiliano Allegri deve ancora recuperare la partita in casa del Crotone, rinviata prima di Natale).

Servirà la continuità dei tempi migliori alla Juventus, quella che i bianconeri hanno ritrovato l'anno scorso proprio dopo la sconfitta in casa del Sassuolo, inanellando una serie impressionante di vittorie e di risultati positivi. I neroverdi quest'anno non hanno saputo ripetere l'exploit di una stagione fa, quando si piazzarono sesti, miglior risultato in assoluto della loro storia calcistica, valso la qualificazione in Europa League.

Anzi la squadra di Di Francesco ha tradito difficoltà che solo nelle ultime settimane sono state mitigate, recuperando elementi importanti come Berardi che sono rimasti fuori praticamente per tutto il girone d'andata. I quattordici punti di vantaggio sul terzultimo posto permettono comunque agli emiliani di affrontare con serenità il girone di ritorno, senza paura di finire risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Nel 2017 il Sassuolo sembra aver ritrovato la retta via, dopo un girone d'andata come detto molto difficile anche a causa dei tantissimi infortuni che hanno coinvolto i giocatori di primo piano della rosa di Eusebio De Francesco. Dopo aver pareggiato in casa contro il Torino, i neroverdi hanno ottenuto due importantissime vittorie contro il Palermo in casa e contro il Pescara in trasferta che hanno scacciato definitivamente qualunque tipo di preoccupazione in chiave salvezza.

Aver battuto due delle formazioni che occupano gli ultimi tre posti in classifica rappresenta una garanzia per provare a vivere un girone di ritorno diverso e riavvicinarsi agli standard di gioco che hanno permesso agli emiliani di stupire l'Italia nella passata stagione. La Juventus invece dopo la sconfitta di Firenze, la quarta in trasferta in questo campionato, ha dimostrato di sapersi ricompattare, vincendo con una partenza sprint una partita quasi senza storia contro la Lazio e ricacciando indietro l'assalto delle inseguitrici in classifica. Stesso copione contro il Milan in Coppa Italia, due reti in venti minuti e rossoneri eliminati nonostante la reazione nel secondo tempo.

Lo scorso anno il Sassuolo ha battuto per la prima volta la Juventus al Mapei Stadium, piegando i bianconeri il 28 ottobre 2015 con una rete di Sansone. Nella stagione precedenti i neroverdi avevano imposto il pari casalingo ai futuri campioni d'Italia, portandosi in vantaggio con Zaza e subendo quasi subito il pareggio di Paul Pogba. L'ultima vittoria bianconera nell'impianto di Reggio Emilia risale dunque al 28 aprile 2014, quando Zaza, sempre lui, portò in vantaggio i padroni di casa, ma arrivò poi la riscossa juventina con le reti di Tevez, Marchisio e Llorente che ribaltarono completamente la situazione. Si tratta peraltro dell'unico successo nella storia ottenuto dala Juventus in casa del Sassuolo in una partita ufficiale.

La distanza in classifica tra le due formazioni parla chiaro, e i bookmaker puntano tutto sul successo juventino con vittoria in trasferta quotata 1.50 da Bet365, mentre Bwin offre a 4.33 la quota relativa al pareggio e Betfair moltiplica per 8.00 l'eventuale successo interno dei neroverdi.

Per vedere in diretta tv Sassuolo-Juventus, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00, sarà necessario avere un abbonamento Mediaset Premium o Sky. Sul digitale terrestre pay la partita sarà visibile sul canale Premium Sport HD e in streaming via internet sul sito play.mediasetpremium.it. Sul satellite ci si potrà invece collegare sui canali 106, 201 e 251 del boquet (Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD), con diretta streaming video via internet disponibile con un collegamento sul sito skygo.sky.it.