Diretta/ Super-G femminile Cortina streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi domenica 29 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SUPER-G FEMMINILE CORTINA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 29 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino è ancora di scena a Cortina d'Ampezzo, località fra le più classiche per il Circo Bianco femminile. Appuntamento con il super-G, che sarà il quarto della stagione e l'ultimo prima dei Mondiali - che inizieranno proprio con i due super-G: aspetto che rende ancora più interessante ciò che succederà questa mattina sul tracciato della splendida pista Olimpia delle Tofane. Eccovi dunque subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi questo atteso super-G di Cortina.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL SUPER-G FEMMINILE DI CORTINA D'AMPEZZO PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 11.30)

La partenza della prima atleta che si presenterà al cancelletto è in programma per le ore 11.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire dal vivo la gara di Cortina sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d'Ampezzo (www.fis-ski.com).

Abbiamo già accennato al fatto che questo sarà il quarto super-G della stagione: i precedenti risalgono a Lake Louise il 4 dicembre, a Val d'Isere il 18 dicembre e infine domenica scorsa a Garmisch. Gare piuttosto lontane fra loro, ma il passare delle settimane non ha cambiato le gerarchie, che in super-G vedono sempre al comando Lara Gut, vincitrice di tutti i super-G stagionali fino a questo momento, per due volte davanti a Tina Weirather, che invece domenica scorsa è arrivata terza in Germania, confermando comunque di essere l'alternativa più credibile alla ticinese. Seconda è stata a Garmisch l'austriaca Stephanie Venier, mentre la divina Lindsey Vonn appare un po' più indietro in super-G rispetto alla discesa, dove immediatamente è tornata ai vertici. La gara odierna confermerà o smentirà queste sensazioni?

C'è però grande attesa anche per le azzurre e i risultati parlano chiaro in tal senso: a completare i due podi con Gut e Weirather nelle gare di dicembre ci furono Sofia Goggia in Canada ed Elena Curtoni in Francia, dunque vantiamo due terzi posti ai quali aggiungere altri ottimi risultati fra i quali pure quelli di Garmisch, anche se in questo caso senza podio. Ad esempio è in netta crescita Federica Brignone, come poi ha dimostrato in gigante con la splendida vittoria a Plan de Corones, mentre la Curtoni è davvero ai massimi livelli nella specialità. L'unica osservazione è per Sofia Goggia: dopo il terzo posto di Lake Louise è uscita sia in Val d'Isere sia a Garmisch, una serie negativa che andrebbe spezzata prima dei Mondiali...

