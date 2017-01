Diretta / Udinese-Milan info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA UDINESE-MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 29 GENNAIO) - Udinese-Milan, diretta dall'arbitro Luca Banti della sezione di Livorno, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida particolarmente delicata per entrambe le formazioni, arrivate a giocarsi la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Pur con una partita ancora da recuperare (la trasferta di Bologna rinviata prima di Natale per permettere lo svolgimento della Supercoppa Italiana, poi vinta dai rossoneri contro la Juventus) la squadra di Vincenzo Montella è scivolata tra dicembre e gennaio dal secondo al settimo posto in classifica. La Lazio quarta dista comunque solamente tre lunghezze di distanza, ma è aumentata significativamente per i rossoneri la distanza dalla zona Champions League, con la Roma seconda distante ben dieci lunghezze ed il Napoli, terzo, sette.

Il Milan cercherà un'inversione di tendenza ad Udine dove i bianconeri a loro volta stanno attraversando un momento decisamente poco brillante. Con quindici punti di vantaggio l'Udinese non può dirsi certo coinvolta nella lotta per non retrocedere che l'ha vista invece soffrire nelle ultime due stagioni, particolarmente quella scorsa quando la salvezza è stata messa in cassaforte per i friulani soltanto alla penultima giornata. I recenti risultati negativi hanno però un po' vanificato l'influsso positivo scaturito dall'arrivo di Delneri sulla panchina bianconera al posto di Iachini, e fare risultato contro il Milan rappresenterebbe senz'altro una scossa importante anche per il morale dei tifosi.

Per l'Udinese il 2017 non è di certo iniziato nel migliore dei modi, con tre sconfitte su altrettante partite disputate in campionato. Dopo aver subito una rimonta contro l'Inter, tra le mura amiche della Dacia Arena i friulani hanno perso una seconda partita consecutiva, cedendo il passo di misura alla Roma. Col medesimo punteggio l'Udinese è andata poi ko anche sul campo dell'Empoli, che si è preso l'intera posta con un gol realizzato ad otto minuti dal novantesimo da Mchedlidze. Il filo conduttore delle ultime tre partite disputate da Milan è stato quello di subire repentinamente due gol nella fase iniziale del match.

E' successo sul campo del Torino, in casa contro il Napoli e nell'incontro dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus. Solo contro i granata però i ragazzi di Montella hanno centrato la rimonta, subendo invece un ko contro i partenopei e l'eliminazione dalla competizione contro i bianconeri. La reazione dei rossoneri è sempre stata veemente, ma non si è concretizzata, col Milan costretto anche a giocare in dieci uomini, per l'espulsione di Locatelli, buona parte del secondo tempo contro la Juventus.

L'ultimo precedente in casa friulana tra Udinese e Milan risale al 22 settembre del 2015. Rossoneri vincenti grazie al tris calato già nella prima frazione di gioco con le reti di Balotelli, Bonaventura e Cristian Zapata. L'Udinese provò a rifarsi sotto nella ripresa, ma riuscì solamente ad accorciare le distanze con i gol di Badu e Duvan Zapata.

Al 24 aprile del 2015 risale invece l'ultima vittoria bianconera contro il Milan, con Pinzi e Badu che portarono sul due a zero i padroni di casa ed i rossoneri che accorciarono le distanze con Pazzini quasi allo scadere, quando ormai era troppo tardi per ottenere punti. L'ultimo pareggio in Friuli risale invece al 22 maggio 2011, quando l'Udinese sbagliò un rigore con Di Natale ma festeggiò comunque, grazie allo zero a zero contro i rossoneri, l'accesso al preliminare di Champions League.

Momento opaco per entrambe le formazioni, ma i bookmaker credono comunque nelle maggiori potenzialità del Milan, con vittoria rossonera quotata 2.40 per il successo esterno rossonero, mentre l'affermazione interna dei friulani viene proposta ad una quota di 3.20 da Betfair.

Per il pareggio, quota 3.40 proposta da Bwin. Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD e Sky sul canale 252 del bouquet satellitare (Sky Calcio 2 HD) trasmetteranno per i loro abbonati in diretta tv esclusiva Udinese-Milan, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00. Sia per gli abbonati al digitale terrestre pay, sia per gli abbonati al satellite ci sarà la possibilità di vedere il match in diretta streaming video via internet, rispettivamente sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.