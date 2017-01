DONNARUMMA, UDINESE-MILAN, MONTELLA: DEVE STARE TRANQUILLO, STA FACENDO BENE (OGGI 29 GENNAIO 2017) Il match tra Udinese e Milan sta per avere inizio e Gianluigi Donnarumma senza dubbio sarà sotto il mirino di tifosi e non solo. Le ultime critiche maturate nei confronti del giovane portiere rossonero per le recenti prestazioni non proprio all’altezza delle aspettative e di quanto il numero 1 ha fatto vedere hanno senza dubbio attirato non poche critiche sullo stesso Donnarumma, critiche che però lo stesso tecnico del Milan Montella ha subito spazzato via non dandoci alcun peso. Proprio qualche giorno fa Vincenzo Montella infatti aveva dichiarato:” E' un momento cruciale per la loro carriera, devono imparare ad assorbire le critiche anche quando non sono giuste. Questo fa parte del calcio, non devono lasciare che altri minino la loro serenità. Gigio non è assolutamente distratto, è molto sereno e deve continuare così. I social rappresentano un modo di comunicare veloce, ma non sai chi scrive le cose. Va preso tutte con le giuste precauzioni. Capita di fare errori, ma lui deve stare tranquillo perché sta facendo un ottimo campionato. L’episodio in Coppa Italia contro Pjanic? Non credo che potesse fare di più. E' stato bravo il giocatore della Juventus. Non si può attribuire un errore così a Gigio”.

DONNARUMMA, UDINESE-MILAN: IL PIANO ROSSONERO PER BLINDARLO, MA RAIOLA...(OGGI 29 GENNAIO 2017) - Oltre alle inevitabili polemiche seguite alle ultime prestazioni non così eccellenti di Gianluigi Donnarumma, l’estremo portiere del Milan, atteso in campo a ore nella 22^giornata di Serie A contro l’Udinese, per la dirigenza rossonera il suo gioiello classe 1999 rimane incedibile. Forti e milionarie le sirene di mercato attorno al profilo di Donnarumma, in scadenza di contratto il prossimo 2018, ma la dirigenza rossonera non ha alcuna intenzione di salutare Donnarumma e anzi sta mettendo sul tavolo un ottimo piano per blindare il più possibile il giovane numero 1: anche la futura direzione cinese si è infatti convinta di tenere il più possibile in rossonero lo stesso Donnarumma, pena anche una rivolta da parte dei tifosi. Le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate dal quotidiano il Corriere dello sport infatti riportano le primarie richieste di Mino Raiola, agente del giocatore di un rinnovo di contratto da 4.5 milioni di euro a stagione, cica 25 volt l’attuale ingaggio di Donnarumma. Prezzo esorbitante e soprattutto che non rispecchia la politica del Milan, che forte della convinzione del giocatore di continuare con la maglia rossonera, potrebbe rilanciare a 2.5 milioni di euro, la stessa cifra al momento pagata per Montolivo, capitano).

DONNARUMMA, UDINESE-MILAN: MONTELLA NON DUBITA DEL SUO PORTIERE. I TIFOSI COMPATTI IN DIFESA DI GIGIO (OGGI 29 GENNAIO 2017) – A poche ore dal match tra Milan e Udinese non si arrestano le polemiche che negli ultimi giorni hanno preso di mira Gianluigi Donnarumma portiere inamovibile della formazione rossonera di Montella. Gli errori commessi nelle ultime partite (ma attenzione, va ricordato che la squadra in generale non ha brillato in termine di prestazioni) si sono fatti sentire e i detrattori non si sono fatti scappare l’occasione: 6 gol incassati in tre partite, numeri insoliti per le statistiche dell’estremo portiere del Milan classe 1999.Erroracci dettati dalla giovane età ma fin da subito stigmatizzati da panchina e dirigenza: lo stesso allenatore rossonero Montella aveva detto:” non si può pensare che faccia l’eroe ogni volta”. Già perché Donnarumma specialmente dopo la finale di Supercoppa Italia vinta contro la Juventus ai caldi di rigori, sembra aver assunto un aurea di infallibile, che però non sempre si può attribuire a un giovanissimo giocatore come lui, benché l’esperienza in campo non gli manchi. Critiche apate oggi Donnarumma ha una nuova occasione per sorprendere tutti nel prossimo match tra Udinese e Milan: qualche sarà la sua prestazione di certo però non mancherà il supporto dei tifosi, che dopo le polemiche si sono stretti attorno al loro idolo, come ha fatto la stessa dirigenza.

DONNARUMMA, UDINESE-MILAN: MONTELLA NON DUBITA DEL SUO PORTIERE. LORENZO BUFFON: DEVE CONTINUARE COSì” (OGGI 29 GENNAIO 2017) – Negli ultimi mesi anzi nell’ultimo anno spesse volte le prestazioni di Gianluigi Donnarumma, il giovane portiere del Milan classe 1999 sono state paragonate a quelle di Gigi Buffon, portiere e colonna della Juventus e della nazionale italiana, uno dei migliori della categoria nel mondo del calcio. Certo il paragone, se si considera l’età è forse eccessivo e prematuro, ma va detto che le statistiche che stanno accompagnando il giovane estremo difensore rossonero (critiche a parte) sono senza dubbio davvero interessanti. A dare sicurezza però al cammino che Donnarumma sta vivendo è intervenuto Lorenzo Buffon, portiere del Milan dal 1949 al 1959, e idolo a Milanello, oltre che uno dei migliori numeri1 in Italia. Venuto in visita in casa del Milan, l’ex portiere ha voluto incontrare proprio Gigio Donnarumma, affermando: “deve continuare così, vai avanti tranquillo, ti auguro tante soddisfazioni”. Una benedizione davvero special in vista del match tra udinese e Milan.

